بنصف كوب من الدقيق حضري بسكويت الكوكيز بالشيكولاتة في المنزل بطعم لذيذ

بسكويت الكوكيز من ألذ أنواع البسكويت المعروفة والتي يحبها الأطفال كثيرًا وهناك فئة من الكبار أيضًا كذلك، ودائمًا ما نشتري الكوكيز من الخارج بدلًا من التفكير في طريقة عمل الكوكيز في المنزل وعدم التعرض للأطعمة الجاهزة المعلبة التي قد لا تكون آمنة على صحة الأطفال وصحتنا، وإليكم طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة لتناوله في السحور أو بعد الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة بالهناء والشفاء.

بسكويت الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل الكوكيز التي نقدمها اليوم مكوناتها بسيطة وسهلة وتتواجد بكل منزل وهي:

رقائق شيكولاتة بيضاء: مقدار مناسب حسب الحاجة.

سكر أبيض خشن: عشرة ملاعق حجمها كبير.

زبدة طرية: نصف كوب.

بيض: بيضة واحدة حجمها متوسط.

فانيليا: ملعقة واحدة حجمها صغير.

دقيق منخول: مقدار نصف كوب.

بيكربونات الصوديوم: ربع ملعقة حجمها صغير.

ملح: ربع ملعقة حجمها صغير.

طريقة عمل الكوكيز في المنزل مثل الجاهز

لن تأخذ وصفة الكوكيز الكثير من الوقت لتصبح جاهزة للتقديم وفي نصف ساعة يمكن أن يكون بسكويت الكوكيز جاهزًا: