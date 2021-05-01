بنصف كوب من الدقيق حضري بسكويت الكوكيز بالشيكولاتة في المنزل بطعم لذيذ

بسكويت الكوكيز من ألذ أنواع البسكويت المعروفة والتي يحبها الأطفال كثيرًا وهناك فئة من الكبار أيضًا كذلك، ودائمًا ما نشتري الكوكيز من الخارج بدلًا من التفكير في طريقة عمل الكوكيز في المنزل وعدم التعرض للأطعمة الجاهزة المعلبة التي قد لا تكون آمنة على صحة الأطفال وصحتنا، وإليكم طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة لتناوله في السحور أو بعد الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة بالهناء والشفاء.بسكويت الكوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل الكوكيز التي نقدمها اليوم مكوناتها بسيطة وسهلة وتتواجد بكل منزل وهي:
- رقائق شيكولاتة بيضاء: مقدار مناسب حسب الحاجة.
- سكر أبيض خشن: عشرة ملاعق حجمها كبير.
- زبدة طرية: نصف كوب.
- بيض: بيضة واحدة حجمها متوسط.
- فانيليا: ملعقة واحدة حجمها صغير.
- دقيق منخول: مقدار نصف كوب.
- بيكربونات الصوديوم: ربع ملعقة حجمها صغير.
- ملح: ربع ملعقة حجمها صغير.
لن تأخذ وصفة الكوكيز الكثير من الوقت لتصبح جاهزة للتقديم وفي نصف ساعة يمكن أن يكون بسكويت الكوكيز جاهزًا:
- نجهز الخلاط الكهربي ويوضع به بيكربونات الصوديوم ومقدار الملح والسكر والفانيليا ومقدار الزبدة الطرية.
- نشغل الخلاط لمدة 3 دقائق على المكونات جميعها ونجعل السرعة متوسطة لكي تختلط المكونات بشكل جيد ومتجانس.
- ونحضر البيض والدقيق ونضيفهم في الخلاط الكهربي مع المقادير السابقة.
- وأثناء تشغيل الخلاط نضع رقائق الشيكولاتة البيضاء ونستمر في الخفق حتى تختلط المقادير مع بعضها البعض.
- عندما تصبح العجينة جاهزة نقوم بصبها في وعاء مناسب ونشكل منها قطع صغيرة الحجم متناسبة مع حجم الكوكيز.
- ونشكلها مثل الدوائر وتوضع في صينية الفرن مع جعل مسافة بين كل قطعة وأخرى.
- ونضع الصينية على حرارة مناسبة لمدة ربع ساعة أقصى حد 20 دقيقة وعندما نخرجها من الفرن تترك لتبرد قبل التقديم.
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بسكويت الكوكيز من ألذ أنواع البسكويت المعروفة والتي يحبها الأطفال كثيرًا وهناك فئة من الكبار أيضًا كذلك، ودائمًا ما نشتري الكوكيز من الخارج بدلًا من التفكير في طريقة عمل الكوكيز في المنزل وعدم التعرض للأطعمة الجاهزة المعلبة التي قد لا تكون آمنة على صحة الأطفال وصحتنا، وإليكم طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة لتناوله في السحور أو بعد الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة بالهناء والشفاء.بسكويت الكوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل الكوكيز التي نقدمها اليوم مكوناتها بسيطة وسهلة وتتواجد بكل منزل وهي:
- رقائق شيكولاتة بيضاء: مقدار مناسب حسب الحاجة.
- سكر أبيض خشن: عشرة ملاعق حجمها كبير.
- زبدة طرية: نصف كوب.
- بيض: بيضة واحدة حجمها متوسط.
- فانيليا: ملعقة واحدة حجمها صغير.
- دقيق منخول: مقدار نصف كوب.
- بيكربونات الصوديوم: ربع ملعقة حجمها صغير.
- ملح: ربع ملعقة حجمها صغير.
لن تأخذ وصفة الكوكيز الكثير من الوقت لتصبح جاهزة للتقديم وفي نصف ساعة يمكن أن يكون بسكويت الكوكيز جاهزًا:
- نجهز الخلاط الكهربي ويوضع به بيكربونات الصوديوم ومقدار الملح والسكر والفانيليا ومقدار الزبدة الطرية.
- نشغل الخلاط لمدة 3 دقائق على المكونات جميعها ونجعل السرعة متوسطة لكي تختلط المكونات بشكل جيد ومتجانس.
- ونحضر البيض والدقيق ونضيفهم في الخلاط الكهربي مع المقادير السابقة.
- وأثناء تشغيل الخلاط نضع رقائق الشيكولاتة البيضاء ونستمر في الخفق حتى تختلط المقادير مع بعضها البعض.
- عندما تصبح العجينة جاهزة نقوم بصبها في وعاء مناسب ونشكل منها قطع صغيرة الحجم متناسبة مع حجم الكوكيز.
- ونشكلها مثل الدوائر وتوضع في صينية الفرن مع جعل مسافة بين كل قطعة وأخرى.
- ونضع الصينية على حرارة مناسبة لمدة ربع ساعة أقصى حد 20 دقيقة وعندما نخرجها من الفرن تترك لتبرد قبل التقديم.
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