لن تصدقي إعجاز هذه المادة الشفافة في فرد وتنعيم الشعر كالحرير وتكثيفه بغزارة

هو مكون معجزة ويعتبر سر من أسرار جمال شعر الفنانات ونعومته الدائمة، حيث يتم إضافته إلى خليط من الزيوت الطبيعية، ليأتي بنتائج مذهلة ودائمة مع الاستمرار في الاستعمال أسبوعيا، حيث تسعى كل سيدة إلى الحصول على إطلالة تشبه إطلالة الفنانات من حيث لمعان الشعر ونعومته وكثافته التي لا مثيل لها، مع عدم اللجوء تماما للطرق الكيميائية مثل فرد الكيراتين أو البروتين، والتي تتسبب مع مرور الوقت في تقصف وتلف الشعر وبالتالي إلى تساقطه، وبعد كثير البحث قد توصلنا لتلك الوصفة السحرية التي تتوفر مكوناتها في منزلك، ويستعملها أغلب المشاهير للحصول على شعر ناعم وكثيف بشكل دائم.

وصفة تكثيف وتنعيم الشعر بشكل دائم

تتكون تلك الوصفة السحرية من العناصر التالية:

1 ملعقة كبيرة من الجاز الأبيض الشفاف.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من زيت الجرجير.

1 ملعقة صغيرة من زيت الأرجان أو زيت الخروع أو الجوجوبا.

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

يحتوي الجاز الأبيض الشفاف على مجموعة هائلة من الزيوت التي تمنح الشعر القوة والنعومة واللمعان، وتمنع تماما الهيشان والتقصف، كما أن زيت الزيتون يعمل على تغذية وتنعيم وفرد الشعر، أما زيت جوز الهند فله قدرة هائلة على ترطيب الشعر، وزيت الجرجير وزيت الأرجان معروفان بقدرتهما على تطويل وتكثيف الشعر بالإضافة إلى تقويته.

طريقة التحضير

يتم وضع الجاز الشفاف في وعاء ثم يتم إضافة زيت الجرجير وزيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الأرجان، وذلك بعد وضع مجموعة الزيوت في حمام مائي دافئ حتى يسهل اختلاطها وامتزاجها بالجاز، ويتم التقليب والخلط جيدا بين الجاز ومجموعة الزيوت حتى التأكد من تمام التجانس بينها.

طريقة الاستعمال

يتم تطبيق الوصفة على فروة الرأس بعناية ثم إمرارها على الشعر بالكامل، ويتم لف الشعر ثم تغطيته بواسطة وعاء بلاستيكي، وذلك بعد القيام بعملية تدليك لفروة الرأس لمدة 5 دقائق، ويُترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين أو ثلاثة ساعات، وبعد مرور الوقت المذكور يتم غسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو فقط أول مرة، وفي المرة الثانية يتم إضافة القليل من زيت النعناع أو زيت اللافندر على الشامبو أثناء غسل الشعر، ويمكن استبدال زيت النعناع بملعقة من البن والتي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وإطالة الشعر، وسنلاحظ الفارق من لمعان وتطويل وتكثيف للشعر بالإضافة إلى توقف تام عن الهيشان والتساقط من أول استعمال.

تنعيم الشعر وزيادة طوله وكثافته

لا تكثري من تطبيق الزيوت على شعرك حتى تعطي شعرك فرصة للتنفس واكتساب الأكسجين، وبالتالي زيادة معدل النمو والطول والقدرة على النمو مرة أخرى، ويكفيك فقط تطبيق خليط ساخن من الزيوت الطبيعية المعروفة مرة واحدة أسبوعيا على شعرك، أيضا قومي بقص أطراف شعرك على فترات طويلة ومنتظمة لا تتجاوز الشهرين؛ لأن وجود أطراف تالفة تمنع الشعر من النمو بشكل جيد، اهتمي بتغذية شعرك بشكل صحيح وصدقيني صحة شعرك تبدأ من صحة جسمك، استمري لمدة شهر واحد في مد جسمك بعناصر غذائية متنوعة يوميا وابتعدي تماما عن الوجبات السريعة والدهون المشبعة، مع تطبيق الروتين الأسبوعي للعناية بشعرك وعدم تعريض الشعر لمسببات التلف سواء الصبغة أو السشوار.

لتكثيف الشعر بشكل قوي يمكنك تحضير ربع كوب من جل الصبار، ملعقة كبيرة من زيت الخروع، ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة، القليل من الريحان ثم يتم التقليب والدمج جيدا إلى أن يتم الحصول على قوام متجانس ثم يطبق المزيج على الشعر بالكامل ثم يغطى بقبعة بلاستيكية ويترك لمدة أربع ساعات ثم يتم غسل الشعر جيدا.