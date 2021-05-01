طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل على طريقة سالي فؤاد

لقمة القاضي من الحلويات الشرقية القديمة وتعرف منذ زمن بعيد ولكنها متواجدة معنا نظرًا لطعمها اللذيذ والرائع، وتحضر من مكونات بسيطة فلا تحتاجين لإهدار المال وتخلصين في النهاية على حلوى ذو طعم لذيذ ورائع، ولكن يجد عدم تناولها بكثرة تجنب زيادة الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

لقمة القاضي

هذا الصنف من الحلويات المميزة يعشقه كثير منا، وفي هذا الوقت الرمضاني الجميل ونفضل تناول الحلوى بعد وجبة الإفطار، لذلك لقمة القاضي تعد من أفضل الحلويات التي يمكن تناولها، ونقوم بشرح أفضل طريقة لعمل لقمة القاضي.

طريقة عمل لقمة القاضي على طريقة الشيف سالي فؤاد أخصائية التغذية

مقادير لقمة القاضي

كوب ماء.

ملعقتين خميرة فورية.

3 ملاعق سكر.

كوبان من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة نشأ.

شربات سميك أو عسل أبيض.

سكر بودرة ناعم

نضع كل من الماء والخميرة والسكر في وعاء خارجي كي تخمر.

نضع في طبق عميق الدقيق ونضيف اليه الفانيليا، ورشة الملح ونخلطهم بشكل جيد.

نضع الخميرة السابقة على خليط الدقيق حتى نحصل على عجينة لينة.

نغطي العجينة بكيس نايلون ونضعها في مكان دافئ حتى تخمر جيد لمدة ساعتين أو ساعة على الأقل.

نحضر طبق صغير في زيت وملعقة صغيرة للاستعمال لقمة القاضي.

في مقلاة على النار نضع فيها مقدار من الزيت حتى يسخن لقلي لقمة القاضي، ثم نقوم بغمس المعلقة في الزيت ثم نغرسه في العجينة ونضعها في الزيت حتى تحمر وتعطي لون ذهبي جميل.

نضعها في مصفاة تصفي من الزيت، ثم نضعها في الشربات الجاهز أو يرش على وجهها عسل أبيض أو سكر بودرة مع القرفة الناعمة (حسب الرغبة).

وبالتالي تكون لدينا لقمة القاضي جاهزة للتقديم، توضع في طبق التقديم وتقدم باردة او يمكن رش جوز الهند عليها كي تعطي شكل وطعم لذيذ.

مكونات التزينطريقة تحضير لقمة القاضي