تكات تحضير البسكويت الفرنساوي في العيد بطريقة سهلةوبسيطة

البسكويت الفرنساوي من أنواع البسكويت الرائعة التي تقوم كل أم وكل فتاة مقبلة على الزواج بالبحث عن هذه الطريقة لكي تقوم بإعداده للأسرة والعائلة، ولأن طعمه رائع وطريقته سلسلة ومكوناته قليلة ومتوفرة لديهم، فهذا كله يقوم بالتيسير عليهم إعداده بدون جهد أو وقت، حيث أن تحضيره لا يأخذ إلَّا القليل من الوقت، كما أن البسكويت عامًة يحب الأطفال أن يتناولونه باستمرار، كما يقوموا بشرائه من السوبر ماركت ومن المحلات.البسكويت الفرنساوي
إن البسكويت الفرنساوي من بين طرق تحضير البسكويت التي يعشقها أفراد الأسرة ويقومون بالعثور عليها دائما، لذلك نقوم بتقديم الطريقة المتعلقة بالبسكويت الفرنساوي بأسهل المقادير، وكذلك بأفضل الطرق.مكونات البسكويت الفرنساوي
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب من السكر.
- 4 صفار بيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نقوم بتجهيز إناء، ونضيف إليه الزبدة والسكر ونقوم بخلطهم جيدًا بالخلاط الكهربائي إلى أن يصير لونه فاتح ويصير المزيج هشا.
- نقم بوضع ٢ من صفار البيض ومعهما الفانيليا ومن ثم ضربهم بواسطة المضرب الكهربي إلى ام يحدث التجانس.
- بعد ذلك نُضيف الدقيق بالتدريج ومعه الملح إلى المزيج مع ضربهم بالخليط، وبعد ذلك نُقسم العجينة لنصفين ولابد أن يكونا متساويين.
- يتم تغليق القسمين بواسطة العجين بكيس وبعد ذلك نقم بوضعهم بالثلاجة حتى مرور ٦٠ دقيقة.
- يتم تسخين الفرن على حرارة 180°.
- يتم إخراج العجين من الثلاجة مع وضعها بين ورقتين زبدة وفردها بسمك ½ سنتيمتر.
- بعد ذلك يُقطع العجين بشكل دوائر ولا بد أن تكون متساوية من خلال قطاعة البسكويت.
- يتم وضع الباقي من الصفار والفانيليا بوعاء مع الخلط جيدًا.
- نقم بتجهيز صينية الفرن عقب أن تُغلف بورق الزبدة ومن ثم نقم بإضافة دوائر البسكويت بالصينية، مع مراعاة مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- دهن الوجه الخاص بدوائر البسكويت بواسطة الفانيليا وصفار البيض، ومن ثم إدخالها بالفرن حتى ٢٠ دقيقة، وإخراجها وتركها تبرد، ومن ثم تقديمها.
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البسكويت الفرنساوي من أنواع البسكويت الرائعة التي تقوم كل أم وكل فتاة مقبلة على الزواج بالبحث عن هذه الطريقة لكي تقوم بإعداده للأسرة والعائلة، ولأن طعمه رائع وطريقته سلسلة ومكوناته قليلة ومتوفرة لديهم، فهذا كله يقوم بالتيسير عليهم إعداده بدون جهد أو وقت، حيث أن تحضيره لا يأخذ إلَّا القليل من الوقت، كما أن البسكويت عامًة يحب الأطفال أن يتناولونه باستمرار، كما يقوموا بشرائه من السوبر ماركت ومن المحلات.البسكويت الفرنساوي
إن البسكويت الفرنساوي من بين طرق تحضير البسكويت التي يعشقها أفراد الأسرة ويقومون بالعثور عليها دائما، لذلك نقوم بتقديم الطريقة المتعلقة بالبسكويت الفرنساوي بأسهل المقادير، وكذلك بأفضل الطرق.مكونات البسكويت الفرنساوي
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب من السكر.
- 4 صفار بيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نقوم بتجهيز إناء، ونضيف إليه الزبدة والسكر ونقوم بخلطهم جيدًا بالخلاط الكهربائي إلى أن يصير لونه فاتح ويصير المزيج هشا.
- نقم بوضع ٢ من صفار البيض ومعهما الفانيليا ومن ثم ضربهم بواسطة المضرب الكهربي إلى ام يحدث التجانس.
- بعد ذلك نُضيف الدقيق بالتدريج ومعه الملح إلى المزيج مع ضربهم بالخليط، وبعد ذلك نُقسم العجينة لنصفين ولابد أن يكونا متساويين.
- يتم تغليق القسمين بواسطة العجين بكيس وبعد ذلك نقم بوضعهم بالثلاجة حتى مرور ٦٠ دقيقة.
- يتم تسخين الفرن على حرارة 180°.
- يتم إخراج العجين من الثلاجة مع وضعها بين ورقتين زبدة وفردها بسمك ½ سنتيمتر.
- بعد ذلك يُقطع العجين بشكل دوائر ولا بد أن تكون متساوية من خلال قطاعة البسكويت.
- يتم وضع الباقي من الصفار والفانيليا بوعاء مع الخلط جيدًا.
- نقم بتجهيز صينية الفرن عقب أن تُغلف بورق الزبدة ومن ثم نقم بإضافة دوائر البسكويت بالصينية، مع مراعاة مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- دهن الوجه الخاص بدوائر البسكويت بواسطة الفانيليا وصفار البيض، ومن ثم إدخالها بالفرن حتى ٢٠ دقيقة، وإخراجها وتركها تبرد، ومن ثم تقديمها.
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