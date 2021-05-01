تكات تحضير البسكويت الفرنساوي في العيد بطريقة سهلةوبسيطة

البسكويت الفرنساوي من أنواع البسكويت الرائعة التي تقوم كل أم وكل فتاة مقبلة على الزواج بالبحث عن هذه الطريقة لكي تقوم بإعداده للأسرة والعائلة، ولأن طعمه رائع وطريقته سلسلة ومكوناته قليلة ومتوفرة لديهم، فهذا كله يقوم بالتيسير عليهم إعداده بدون جهد أو وقت، حيث أن تحضيره لا يأخذ إلَّا القليل من الوقت، كما أن البسكويت عامًة يحب الأطفال أن يتناولونه باستمرار، كما يقوموا بشرائه من السوبر ماركت ومن المحلات.

إن البسكويت الفرنساوي من بين طرق تحضير البسكويت التي يعشقها أفراد الأسرة ويقومون بالعثور عليها دائما، لذلك نقوم بتقديم الطريقة المتعلقة بالبسكويت الفرنساوي بأسهل المقادير، وكذلك بأفضل الطرق.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من السكر.

4 صفار بيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.