طرق عمل البيتي فور في المنزل الحلو والحادق

البيتي فور يعد من أكثر حلويات العيد المعروفة والمحبوبة لدى الصغار والكبار، وهذا لطعمه المميز المغطي بالشكولاتات والمحشو بحشوات مختلفة والذي يجعله مطلوب لدى الكثيرين، ومعظم ربات البيوت يلجئن لشراء البيتي فور من المحلات ظنا منهم بصعوبة طريقة تحضيره، لكن علي الرغم من شكله المميز نجد أن طرق عمل البيتي فور وتجهيزه سهلة للغاية.

طريقة عمل البيتي فور الحلو

ويعد البتي فور وكحك العيد من أشهي الحلويات في العيد، وفيما يلي نقدم لكم مقادير عمل البيتيفور:

2 كوب دقيق

1 كوب زبدة (بحرارة الغرفة)

1/2 كوب سكر بودرة

2 صفار بيض

فانيليا

المقادير

طريقة التحضير

طريقة تحضير البيتي فور سهلة للغاية بموكونات بسيطة تستطيعين إعداد طبقين من البيتيفور، كما يمكنك تغيير الكمية بزيادة مضاعفات نفس المقادير السابقة أو إنقاصها، ونترككم مع الطريقة:

في وعاء ضعي السكر البودرة مع الزبدة الطرية واخلطيهما جيدا، ثم ضيفي البيض المخفوق مع الفانيليا، ثم الدقيق، ويمكن أن تتغير كمية الدقيق قليلا حسب نوع الدقيق. باستخدام ماكينة البيتيفور، قومي بشكليل البيتيفور ثم رصيه في صينية الخبز علي ورق زبدة حتي لا يلتصق. سخني الفرن علي درجة حرارة (170 درجة) وفي وسط الفرن ضعي صينية البيتيفور بعد رصه عليها، وسيستغرق الخَبز من 10 إلى 15 دقيقة . بعد إخراج البيتيفور من الفرن، اتركيه يبرد ثم احشيه بالمربي أو بالشكولاتة القابلة للدهن (حسب الرغبة) وبعد ذلك زينيه بأنواع متنوعة من الشيكولاتة البيضاء والبنية، وبالمكسرات حسب الرغبة.

مقادير البيتي فور المالح

ويمكنك أيضا تحضير البيتيفور الحادق إن كنتي من محبي الأكلات المالحة، وإليك المقادير وطريقة التحضير:

كوبان دقيق.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب زبدة طرية (بدرجة حرارة الغرفة).

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية.

لدهن الوجه:

حبة من البيض.

ملعقتين حليب.

كمون أو شمر أو ينسون.

في وعاء عالنار ضعي الماء والزبد حتي تمام الذوبان.

في الخلاط ضعي السكر والخميرة والملح والدقيق علي سرعة هادئة حتي تمتزج جيدا.

ضيفي الخليط الأول في الخلاط علي خليط الدقيق وإخلطيهم جيدا حتي تتكون لديكي عجينة متجانسة.

ضعي العجينة في طبق مدهون قليل من الزيت، وإتركيها ترتاح.

سخني الفرن علي درجة 180 مئوية وإحضري صينية، وضعي عليها ورق زبدة، ثم قومي بتشكيل العجينة.

رصي قطع العجين المشكلة (حسب الرغبة) علي صينية الخبز.

ضعيها في الرف المتوسط من الفرن مدة لا تزيد عن 12 دقيقة.

خطوات عمل البيتي فور الحادق