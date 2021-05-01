بتتبيلة زي الحاتي بالظبط طريقة عمل كفتة الحاتى على الفحم بطعم لذيذ وشهي

كفتة الحاتي من أكثر الأكلات المشهورة في مصر والدول العربية مثل سوريا والأردن وغيرهم، وهي محببة جدًا للجميع ، يتم صنعها عن طريق خلط اللحم المفروم بالبصل والتوابل الخاصة وطهيه على الفحم مما ينتج عنه رائحة شهية للغاية يعشقها الصغير والكبير، هناك العديد من الطرق لصنعها والكثير يفضل تناولها من المطاعم أو خارج المنزل عمومًا لضمان الوصول للطعم المرغوب،لذا قررنا أن نقدم أفضل الطرق لعمل كفتة الحاتي بكل الأسرار والتكات لتتمكني من صُنعها في المنزل بأعلي جودة وألذ طعم مثل المطاعم تمامًا. طريقة عمل كفتة الحاتى في المنزل طريقة عمل كفتة الحاتى في المنزل المكونات: نصف كيلو لحم مفروم خشن.

3 بصلة متوسطة مفرومة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملعقة من بهارات الكفتة والسبع بهارات.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة زيت ذرة. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم المفروم والبقدونس بوعاء ونضع عليهم البهارات السبعة ونقلب جيدًا.

نضع تفل البصل على اللحم ونترك الماء جانبًا.

إضافة الملح والفلفل والبهارات إلى الخليط ونقلب الجميع ونتركه مدة ساعة.

يتم تسخين الفرن، و ترطيب اليدين بماء البصل ونضع اللحمة في الأسياخ.

دهن الجريل بالزيت ووضع الاسياخ عليه وتركه بالفرن حتى النضج .

بعد النضج نُحضر قطعة فحم مشتعلة ونضعها في إناء به قليل من الزيت موضوع بمنتصف الكفتة ثم نغطيها لتكتسب الكفتة رائحة الفحم . كفتة الحاتى على الفحم كفتة الحاتى على الفحم المكونات: 500 جرام لحم مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

¼ كوب بقدونس مفروم.

ملح وفلفل وكمون .

ملعقة صلصة صويا. خطوات التحضير: وضع تفل البصل والثوم والبقدونس علي اللحم المفروم في وعاء ونضع عليهم الملح والبهارات ويخلط الجميع جيدًا.

وضع خليط الكفتة على الأسياخ مع مراعاة ترطيب اليد بماء البصل وصلصة الصويا.

إشعال الفحم و تثبيت أسياخ الكفتة فوقه لمدة 10 دقائق حتى النضج مع الحرص على التقليب ووضع ماء البصل والصلصة بفرشاة من وقت لآخر.

تقدم ساخنة مع أرز بسمتي أو العيش والسلطات . الوسوم

كفتة الحاتي من أكثر الأكلات المشهورة في مصر والدول العربية مثل سوريا والأردن وغيرهم، وهي محببة جدًا للجميع ، يتم صنعها عن طريق خلط اللحم المفروم بالبصل والتوابل الخاصة وطهيه على الفحم مما ينتج عنه رائحة شهية للغاية يعشقها الصغير والكبير، هناك العديد من الطرق لصنعها والكثير يفضل تناولها من المطاعم أو خارج المنزل عمومًا لضمان الوصول للطعم المرغوب،لذا قررنا أن نقدم أفضل الطرق لعمل كفتة الحاتي بكل الأسرار والتكات لتتمكني من صُنعها في المنزل بأعلي جودة وألذ طعم مثل المطاعم تمامًا. طريقة عمل كفتة الحاتى في المنزل طريقة عمل كفتة الحاتى في المنزل المكونات: نصف كيلو لحم مفروم خشن.

3 بصلة متوسطة مفرومة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملعقة من بهارات الكفتة والسبع بهارات.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة زيت ذرة. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم المفروم والبقدونس بوعاء ونضع عليهم البهارات السبعة ونقلب جيدًا.

نضع تفل البصل على اللحم ونترك الماء جانبًا.

إضافة الملح والفلفل والبهارات إلى الخليط ونقلب الجميع ونتركه مدة ساعة.

يتم تسخين الفرن، و ترطيب اليدين بماء البصل ونضع اللحمة في الأسياخ.

دهن الجريل بالزيت ووضع الاسياخ عليه وتركه بالفرن حتى النضج .

بعد النضج نُحضر قطعة فحم مشتعلة ونضعها في إناء به قليل من الزيت موضوع بمنتصف الكفتة ثم نغطيها لتكتسب الكفتة رائحة الفحم . كفتة الحاتى على الفحم كفتة الحاتى على الفحم المكونات: 500 جرام لحم مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

¼ كوب بقدونس مفروم.

ملح وفلفل وكمون .

ملعقة صلصة صويا. خطوات التحضير: وضع تفل البصل والثوم والبقدونس علي اللحم المفروم في وعاء ونضع عليهم الملح والبهارات ويخلط الجميع جيدًا.

وضع خليط الكفتة على الأسياخ مع مراعاة ترطيب اليد بماء البصل وصلصة الصويا.

إشعال الفحم و تثبيت أسياخ الكفتة فوقه لمدة 10 دقائق حتى النضج مع الحرص على التقليب ووضع ماء البصل والصلصة بفرشاة من وقت لآخر.

تقدم ساخنة مع أرز بسمتي أو العيش والسلطات .

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