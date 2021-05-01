كب كيك الكنافة بالنوتيلا بطريقة سهلة أحلى وألذ من الجاهزة بالمنزل

يعتبر كب كيك الكنافة بالنوتيلا من أطعم الحلويات الشرقية المنتشرة في مصر وسوريا والسعودية ودول الخليج والبلاد العربية كلها، وتتميز بالمذاق الرائع والقوام الهش واللذيذ، وتعتبر من أفضل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، ويحب تناوله الجميع من الصغار والكبار علي مائدة الإفطار والسحور، ويكثر عمله في هذه الأيام المباركة، ويمكن عمل كب كيك الكنافة بعدة طرق مثل بالمانجو والموتزريلا والكراميل وأشكال أخرى كثيرة، ويمكن تقديمه في جميع المناسبات والعزائم حيث يوجد به الكثير من السعرات الحرارية والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة نظراً لوجود السكريات بها، ويوجد بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبدن، وسوف نتعرف في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني علي افضل طريقة كب كيك الكنافة بالنوتيلا ومن السهل تنفيذها في المنزل بأقل التكاليف، ونتمنى بأن ينال رضاكم. مكونات كب كيك الكنافة بالنوتيلا مكونات كب كيك الكنافة بالنوتيلا سوف نتعرف على مكونات كب كيك الكنافة وهى كما يلي:- كيلو من الكنافة الطازجة.

خمس معالق من شوكولاتة نوتيلا.

كوب من السمنة البلدي.

ورق زبدة.

كوب من السكر.

مكسرات مشكلة.

نصف كوب ماء.

عصرتان من الليمون. طريقة عمل الشربات نحضر إناء ونضع السكر والماء وعصرتين الليمون. نقوم بوضع الإناء على النار ويتم التقليب جيداً حتى نحصل على القوام المناسب المطلوب ونتركه حتى يبرد. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة تحضير الكب كيك وهى كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء بلاستيكي ونضع به الكنافة والسمنة ويتم تقطيعها قطع صغيرة ونقوم بخلطها جيداً. نقوم بتجهيز صينية الكب كيك ونضع بها ورق الزبدة، ودهنها بالسمن البلدي، ونضع في كل دائرة نصف الكمية ثم نضيف شكولاتة النوتيلا وعليه رشة من المكسرات المشكلة ثم نضع باقي كمية الكنافة في الدائرة ونكرر العملية في كل من الدوائر بالصينية. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة وندخل الصينية بالفرن، ونتركها لمدة عشرون دقيقة وننتظر حتى يتحول لونها الى اللون الذهبي. نقوم بوضع القليل من الشربات على كل واحدة من وهى ساخنة، ويتم تزينها بالمكسرات. وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا لكي ولعائلتك. الوسوم

يعتبر كب كيك الكنافة بالنوتيلا من أطعم الحلويات الشرقية المنتشرة في مصر وسوريا والسعودية ودول الخليج والبلاد العربية كلها، وتتميز بالمذاق الرائع والقوام الهش واللذيذ، وتعتبر من أفضل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، ويحب تناوله الجميع من الصغار والكبار علي مائدة الإفطار والسحور، ويكثر عمله في هذه الأيام المباركة، ويمكن عمل كب كيك الكنافة بعدة طرق مثل بالمانجو والموتزريلا والكراميل وأشكال أخرى كثيرة، ويمكن تقديمه في جميع المناسبات والعزائم حيث يوجد به الكثير من السعرات الحرارية والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة نظراً لوجود السكريات بها، ويوجد بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبدن، وسوف نتعرف في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني علي افضل طريقة كب كيك الكنافة بالنوتيلا ومن السهل تنفيذها في المنزل بأقل التكاليف، ونتمنى بأن ينال رضاكم. مكونات كب كيك الكنافة بالنوتيلا مكونات كب كيك الكنافة بالنوتيلا سوف نتعرف على مكونات كب كيك الكنافة وهى كما يلي:- كيلو من الكنافة الطازجة.

خمس معالق من شوكولاتة نوتيلا.

كوب من السمنة البلدي.

ورق زبدة.

كوب من السكر.

مكسرات مشكلة.

نصف كوب ماء.

عصرتان من الليمون. طريقة عمل الشربات نحضر إناء ونضع السكر والماء وعصرتين الليمون. نقوم بوضع الإناء على النار ويتم التقليب جيداً حتى نحصل على القوام المناسب المطلوب ونتركه حتى يبرد. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة تحضير الكب كيك وهى كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء بلاستيكي ونضع به الكنافة والسمنة ويتم تقطيعها قطع صغيرة ونقوم بخلطها جيداً. نقوم بتجهيز صينية الكب كيك ونضع بها ورق الزبدة، ودهنها بالسمن البلدي، ونضع في كل دائرة نصف الكمية ثم نضيف شكولاتة النوتيلا وعليه رشة من المكسرات المشكلة ثم نضع باقي كمية الكنافة في الدائرة ونكرر العملية في كل من الدوائر بالصينية. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة وندخل الصينية بالفرن، ونتركها لمدة عشرون دقيقة وننتظر حتى يتحول لونها الى اللون الذهبي. نقوم بوضع القليل من الشربات على كل واحدة من وهى ساخنة، ويتم تزينها بالمكسرات. وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا لكي ولعائلتك.

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