طريقه عمل بالكنافة بالنوتيلا

من المعروف الكنافة هي اشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تقديها بعد الفطار في رمضان، فعندما يقترب رمضان يتسارع الناس على شراء الكنافة وهى من أسهل الحلويات واطعمها في رمضان، هي تعتبر جزء من عادات الشعوب العربية،ومع كل تطوير حدث في العالم أيضا يتم التطوير من جانب محلات الحلويات الشرقية وتطويرالكنافه ،ومن لا يأكل الكنافة في الأيام العادية لابد أن يأكلها في رمضان لان معظم البيوت المصرية لهم عادات مصريه قديمه واهمها الكنافة لأنها سهله التحضير وغير باهظه الثمن، حيث تتسم بمذاقها المميز والمحبب إلى الجميع الكبير والصغير،وتختلف تحضير الكنافة من بيت إلى اخرمن طريقه إلى طريقه نظرا لتطوير وكثرة أنواعها، وأصبحت الكنافة بالنوتيلا من افضل مايتم تقديمه حديثا في البيوت ويحبها الأطفال،واصبح من السهل تواجدها في كل مكان مخصص لعمل الحلويات الشرقية واشهرها في مصر وكل العالم العربي، موجودة أيضا في كل المطاعم. ويمكن تحضيرها بأكثر من شكل مع بعض الإضافات مثل الكريمة والقشطه والفراولة. ويمكن تحضيرها على شكل تارت واحد مع الإضافات.

كنافة بالمكسرات . كنافة بال قشطه. كنافة النابلسية. كنافة بالنوتيلا. كناقه بالبوسسه وللقشطه. كنافة بالكاستر والأيس كريم .

أنواع الكنافة وطرق تحضيرها حسب الرغبة

ونجد كل نوع من أنواع الكنافة لها طريقه تحضير.

واحد كيلو كنافة ويفضل أن تكون طازجه في نفس اليوم وغير مجمدة.

كوب واحد من الزبدة .

علبه نوتيلا متوسطه الحجم .

ملعقه صغيرة من السكر.

المكسرات حسب الرغبة.

نقوم بفرك الكنافة جيدا إلى قطع صغيرة ثم نقوم بوضعها داخل الصنية. نقوم بإضافة الزبدة السائحة والسكر. نقوم بخلطهم جيدا بم نضغط على الكنافة حتى تأخذ الشكل ونتركها في الفرن لمدة عشرون دقيقه،حتى يتحمر الوش جيدا. ثم نخرج الصنية من الفرن وبعد ذلك نضيف عليها النوتيلا حتى تغطيها بالكامل ويمكن أضافه بعض المكسرات والبندق حسب الرغبة . وبعد ذلك نضع الصنية في الفرن حتى تشرب النوتيلا جيدا وتصبح اكثر مذاقا. يمكن تغطيه الوش بالنوتيلا مع الفستق والكاجو. يتم تقطيع الكنافة إلى قطع وتقديمها في طبق.

مكونات الكنافة بالنوتيلا وتشمل الأتيطريقه تحضير الكنافة بالنوتيلا