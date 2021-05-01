بكوب من الدقيق حضري كيكة البراونيز الهشة الشهية بالخطوات في المنزل

البراونيز يعتبر واحد من طرق إعداد الكيك المميزة أنها غنية جداً بالشيكولاتة، وهذه الطريقة مشهورة جداً في أمريكا ومنها بدء الأشخاص يبحثون عنها في كل دول العالم، وتعتبر هذه الطريقة من أشهر أنواع الكيك بالنسبة للأطفال لاحتوائها على الشوكولاتة بنسبة كبيرة، وعادةً ما تبحث الامهات عن طريقة إعدادها في المنزل حتى يمكنها تقديمها لأطفالها في أي وقت.

تكات تحضير كيكة البراونيز

تعتبر طريقة إعداد كيكة البراونيز من أشهر وصفات تحضير الكيك الشهيرة مؤخراً، ويتم تقديمها بجانب الآيس كريم البارد أو كوب من العصير، وتعتبر كيكة البراونيز من أنواع الكيكة الغنية بالكثير الفوائد والقيم الغذائية المرتفعة.

2 كوب وربع سكر أبيض ناعم.

كوب وثلث من الكاكاو البودر.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من محسن الخبز.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

رشة من الفانيليا.

ثلاثة أرباع كوب زبدة مذابة.

أربع بيضات.

يتم إشعال الفرن على درجة حرارة 180 ونحضر قالب إعداد الكيك ونضع به قطعة من ورق الزبدة.

في الخلاط الكهربائي نضع المكونات الجافة مع الزبدة والبيض ونبدأ الخلط على سرعة متوسطة حتى تصبح المكونات متمازجة.

ثم عندما يتكون لدينا خليط متجانس نضع جوز الهند ونقلب الخليط باستخدام ملعقة بلاستيكية كبيرة بعد سكب الخليط من الخلاط الكهربائي.

عندما يصبح الخليط متجانس تماماً نضعه في قالب الكيك مع مراعاة أن نوزعه بالتساوي.

نقوم بإدخال البراونيز إلى الفرن الساخن ونتركها لمدة من 20 إلى 25 دقيقة وبعدها نخرج القالب من الفرن ونتركه جانباً حتى يصبح بارد تماماً.

بعد أن يبرد قالب الكيك نمسك أطراف ورقة الزبدة بعناية ونقوم بإخراج كيكة البراونيز منها.

نزيل أوراق الزبدة من على كيكة البراونيز ثم نبدأ بتزيينها باستخدام الكراميل أو صوص الشوكولاتة السائل.

نقوم بتقطيع كيكة البرونز بشكل مربعات وتقديمها بجانب بولة من الآيس كريم بطعم الشوكولاتة أو الفانيليا، أو كوب من العصير الفريش.

مكونات البراونيزخطوات إعداد البراونيز