سر غامض لتحضير حلي الملتيزر البارد في المنزل بمكونات اقتصادية وطعم رائع

حلي الملتيزر من أنواع الحلوى التي يمكن تقديمها بالكثير من الطرق وبجانب أنواع مختلفة من المكونات، كما أن حلى المالتيزر من أنواع الحلوى سهلة الإعداد والتي يمكن تحضيرها بمجموعة بسيطة من الخطوات، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، هذا بالإضافة إلى كونها من الأنواع الجديدة المنتشرة كواحدة من أنواع الحلوى الباردة.

سر غامض لتحضير حلي الملتيزر

من أنواع الحلوى الغربية التي يتم تحضيرها بمجموعة بسيطة من المكونات وتقدم باردة وانتشرت مؤخراً بشكل كبير، وإليكم المكونات المطلوبة لحلي الملتيزر

نصف كيلو جرام من خبز التوست الطري.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو البودر.

12 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب لبن.

رشة من الفانيليا.

ثلاث بيضات.

نصف كوب من بشر الجوز.

كوب من حلوى الملتيزر الدائرية.

كرز مجفف للتزيين أو مكسرات مطحونة.

يتم إحضار وعاء وتقسيم قطع التوست أجزاء صغيرة ثم يضاف إليه كل من الكاكاو البودر ويقلب كل منهما حتى يتمازج مع الآخر.

نضيف كل من البيض واللبن ورشة الفانيليا والسكر الأبيض في وعاء ونقلبهم مع بعضهم البعض ثم نضيف إليه الجوز المبشور ونسكبه فوق التوست والكاكاو.

نقلب الخليط مع بعضه البعض جيداً حتى يتمازج ويصبح أكثر تماسكاً.

نسكب نصف كمية الخليط في صينيه مدهونه بزبدة أو فوق ورق زبدة ونقوم بفرده حتى يصبح ذو قوام متساوي من كل الجهات.

نحضر حبات الملتيزر الصغيرة ونقوم بوضعها فوق الوجه مع ترك مسافة صغيرة بين كل واحدة والأخرى ثم نسكب باقي الخليط فوقها.

يمكن وضع بعض حبات الملتيزر على الوجه لتزيين الوجه ورشها باستخدام المكسرات المطحونة أو وضع قطع الكرز المجفف على الوجه.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 ونتركه حتى يصبح ساخناً.

ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة خمس دقائق.

نخرج الصينية ونتركها حتى تصبح باردة ويمكن بعدها وضعها في الثلاجة لمدة ساعة واحدة ثم يتم تقطيعها وتقديمها باردة بجانب كوب من العصير أو خليط الأوريو.

خطوات تحضير حلي الملتيزر