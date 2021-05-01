تطويل وتكثيف الرموش بوصفات طبيعية بطريقة سريعة وفورية

تطويل وتكثيف الرموش بوصفات طبيعية ، عديدة وكثيرة، تبحث عنها كل فتاة تريد أن تظهر بإطلالة جذابة، حيث أن الرموش الطويلة تقوم بإعطائها مظهر رائع وخلاب، لهذا بالتأكيد سوف تريدين أن تحصلي على تلك الرموش، حيث أنك من الممكن أيضًا أن تقومي باستعمال منتجات تجميلية تمنحك نتائج سريعةً، ولكن كما نعرف أن الوصفات الطبيعية أفضل بكثير.

تريد أن تتعرف عليها الفتيات، لكي لا يحتاجون إلى المنتجات التجميلية، حيث أن هذه المنتجات تكون مشتملة على عدة مواد كيميائية، لهذا فالأساليب والطرق تكون أفضل من هذه التجميلية، ولكنها تحتاج للعديد من الوقت ولكنها تظل ثابتة، ولا يمكن التخلص منها بغسل الوجه، وسوف يكون هذا أفضل بكثير من المنتجات التجميلية، وتكون صحية أكثر أيضًا.

زيت الزيتون

الشاي الأخضر

ضعي زيت الزيتون “القليل منه” بعلبة مسكارا ليست ممتلئة، أو قومي بغمر قطعة قطن به، مع وضعها على الرموش.

ومن ثم قومي بتركها طوال الليل، وغسلها بالصباح بواسطة الماء الفاتر.

قومي بتكرار تلك الوصفة يوميًا، مع الاستمرار عليها حتى بضع أشهرٍ، لكي تقومي بالحصول على النتيجة التي ترغبين فيها.