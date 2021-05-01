وصفة الكبة المقلية الشهيرة خطوات إعدادها بطريقة سهلة وميسرة

نقدم لكم وصفة الكبة المقلية الشهيرة، حيث اشتهرت بلاد الشام وتركيا بوصفة الكبة المقلية، فهي من الأطباق الرئيسية في الحفلات والولائم، حيث تعد من وسائل الترحيب وأصول الضيافة، فهي وصفة غنية بالمكونات ذات القيم الغذائية المتعددة، ويمكن إعدادها وتخزينها في الديب فريز، فتابعينا حتى تتعرفي على أسهل وأسرع طريقة للتحضير.

قبل البدء في إعداد الكبة المقلية يجب أن تتأكدي من عدد المدعوين على العزيمة، وذلك حتى تقومين بتحديد الكمية المحضرة، حيث يتم تشكيل الكبة متوسطة الحجم، فنصف كيلو من خليط الكبة تقريبًا يفي لعمل من 40 إلى 50 كبة مقلية، ابدئي على الفور في تحضيرها:

نصف كيلو برغل.

ربع كيلو لحمة مفروم خالي من الدهن.

واحدة بصل كبيرة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات لحم.

صنوبر حسب الرغبة.

لحم مفروم.

بصل.

ملح.

فلفل.

ملعقة زيت.

يتم غسل البرغل جيدًا، ثم نضعه في ماء نظيف دافئ للنقع، نتركه منقوع ومغطى لمدة 6 ساعات وأكثر.

نرفع البرغل من الماء ونتركه ليتصفى.

نختار اللحم الخالي من الدهن، وذلك حتى لا ينفك العجين عند القلي.

نضع البصل واللحم في المفرمة الكهربائية.

وعندما يتم فرمهم سويًا، نضع الملح والفلفل الأسود والبهارات.

نقوم بفرم البصل.

ثم نسخن الزيت ونضع عليه اللحم المفروم.

عندما يتغير لون اللحم يتم وضع مفروم البصل.

نرش الفلفل الأسود، ثم الملح.

نخلطه مع الصنوبر أو قد يضاف الزبيب وعين الجمل حسب الرغبة.