البيتي فور الناعم الهش انجح وصفة بمقادير مظبوطة

البتيي فور الناعم حضريه في المنزل، يعتبر البتيفور من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثيرين فيتسم البتيفور بالمذاق الجيد ويكثر تناوله في أيام عيد الفطر المبارك ويمكن أيضاً أن يتم تحضيره في الأوقات العادية وذلك لأن طريقة تحضير اقتصادية وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير البتيفور في المنزل. مقادير تحضير البتيفور: مقادير تحضير البتيفور: تتسم المقادير بأنها سهلة وغير مكلفة وموفرة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير البتيفور: كيلو من الدقيق المنخول.

نصف كيلو من الزبدة.

ربع كيلو من السكر.

خمسة حبات من البيض.

خمسة باكو من الفانيليا.

ملح.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من القهوة على حسب الرغبة.

للتزيين يتم إحضار كلاً من” مربي، جوز هند، فول سوداني مجروش، فورماسيل”. طريقة تحضير البتيفور بالكأس والكيلو: طريقة تحضير البتيفور بالكأس والكيلو: في إناء يتم خلط كلاً من الزبدة والسكر والملح. يتم إضافة كلاً من الفانيليا والبيض إلى الخليط السابق. يتم الاستمرار في العجن لحين أن تختلط العجينة وتصبح متماسكة. يتم تقسيم العجينة إلى جزأين بالتساوي. يتم إضافة الكاكاو لجزء من العجينة بعد أن يذاب في كأس من المياه. الجزء الأخر يتم إضافة له القهوة المذابة أيضاً في كمية من المياه. الأن يتم تشكيل البتيفور تبعاً للرغبة. بعد ذلك يتم إدخال البتيفور إلى الفرن وتركه لمدة ربع ساعة لحين أن ينضج بشكل نهائي. بعد ذلك يتم تزيين البتيفور بالمربى ويتم وضع الفورماسيل أو جوز الهند أو المكسرات المجروشة فوقه. يتم تقديم البتيفور مع كأس من الشاي أو القهوة. نصائح لتحضير البيتي فور بالطريقة الصحيحة: من الأفضل أن يتم استخدام الزبدة الساخنة أو السمن الساخنة. من الأفضل استخدام الزبدة من أجل أن يكون البتيفور ناعم. يستحسن أن يتم استخدام الزبدة المستوردة. في حين العجن يتم إضافة نصف كأس من المياه لحين أن تتماسك العجينة. في حين فرد العجينة في الفرن أثناء تسويتها هذا يشير على أن نسبة السكر أكثر من الدقيق وفي هذه الحالة يلزم إضافة كمية من الدقيق للعجينة من أجل أن تصبح متماسكة ولا تكون كذلك الشكل وبالهناء على الجميع. نصائح لتحضير البيتي فور بالطريقة الصحيحة: الوسوم

البتيي فور الناعم حضريه في المنزل، يعتبر البتيفور من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثيرين فيتسم البتيفور بالمذاق الجيد ويكثر تناوله في أيام عيد الفطر المبارك ويمكن أيضاً أن يتم تحضيره في الأوقات العادية وذلك لأن طريقة تحضير اقتصادية وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير البتيفور في المنزل. مقادير تحضير البتيفور: مقادير تحضير البتيفور: تتسم المقادير بأنها سهلة وغير مكلفة وموفرة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير البتيفور: كيلو من الدقيق المنخول.

نصف كيلو من الزبدة.

ربع كيلو من السكر.

خمسة حبات من البيض.

خمسة باكو من الفانيليا.

ملح.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من القهوة على حسب الرغبة.

للتزيين يتم إحضار كلاً من” مربي، جوز هند، فول سوداني مجروش، فورماسيل”. طريقة تحضير البتيفور بالكأس والكيلو: طريقة تحضير البتيفور بالكأس والكيلو: في إناء يتم خلط كلاً من الزبدة والسكر والملح. يتم إضافة كلاً من الفانيليا والبيض إلى الخليط السابق. يتم الاستمرار في العجن لحين أن تختلط العجينة وتصبح متماسكة. يتم تقسيم العجينة إلى جزأين بالتساوي. يتم إضافة الكاكاو لجزء من العجينة بعد أن يذاب في كأس من المياه. الجزء الأخر يتم إضافة له القهوة المذابة أيضاً في كمية من المياه. الأن يتم تشكيل البتيفور تبعاً للرغبة. بعد ذلك يتم إدخال البتيفور إلى الفرن وتركه لمدة ربع ساعة لحين أن ينضج بشكل نهائي. بعد ذلك يتم تزيين البتيفور بالمربى ويتم وضع الفورماسيل أو جوز الهند أو المكسرات المجروشة فوقه. يتم تقديم البتيفور مع كأس من الشاي أو القهوة. نصائح لتحضير البيتي فور بالطريقة الصحيحة: من الأفضل أن يتم استخدام الزبدة الساخنة أو السمن الساخنة. من الأفضل استخدام الزبدة من أجل أن يكون البتيفور ناعم. يستحسن أن يتم استخدام الزبدة المستوردة. في حين العجن يتم إضافة نصف كأس من المياه لحين أن تتماسك العجينة. في حين فرد العجينة في الفرن أثناء تسويتها هذا يشير على أن نسبة السكر أكثر من الدقيق وفي هذه الحالة يلزم إضافة كمية من الدقيق للعجينة من أجل أن تصبح متماسكة ولا تكون كذلك الشكل وبالهناء على الجميع. نصائح لتحضير البيتي فور بالطريقة الصحيحة:

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