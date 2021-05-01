طريقة اللقيمات المقرمشة فى البيت الذ واسهل حلويات شعبية في رمضان

طريقة اللقيمات المقرمشة , اللقيمات من أشهى أنواع الحلويات الشرقية التي لها مكانة كبيرة في قلوب الكثير من الأشخاص، سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة، لهذا تعتبر من الحلويات السريعة التي يمكن تحضيرها في غضون دقائق بسيطة، ويوجد طرق كثيرة لتحضيرها مثل اللقيمات الطرية، اللقيمات المقرمشة، اللقيمات بالكاسترد، وغيرها من الأنواع الأخرى، حيث يمكن في كل مرة يتم تحضيرها بنكهات مختلفة سواء في المناسبات أو في خلال شهر رمضان، لذا سنقدم لكي سيدتي اليوم كيفية عمل اللقيمات في البيت بسهولة بطرق مختلفة. طريقة اللقيمات المقرمشة المكونات 2 كوب من الدقيق.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

رشة من الملح.

بيضة كاملة.

2 كوب من الشربات الجاهز الثقيل. طريقة التحضير ضعي الخميرة الفورية مع ملعقة من السكر مع نصف كوب من الماء الدافئ ثم يترك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

اخلطي الدقيق مع النشا جيدًا ثم اسكبي الزيت بالتدريج حتى يغلفه تمامًا ويصبح مثل حبات الرمل.

أضيفي الزبادي ثم البيض ثم رشة الملح ثم ملعقة السكر المتبقية فوق الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر.

ثم اسكبي الخميرة التي بالتأكيد ستكون تضاعفت حجمها مع الاستمرار في العجن.

اسكبي الماء الدافئ بالتدريج حتى يصبح القوام شبه سائل.

اتركي العجين يرتاح لمدة ساعة أو أكثر ثم حركي العجين بيديك للتخلص من الهواء.

ضعي الخليط في كيس حلواني ثم اثقبي المقدمة واقلي اللقيمات في الزيت الغزير حتى تصبح ناضجة وذهبية.

صفيها من الزيت ثم ضعيها في الشربات الغزير لمدة 10 دقائق ثم ارفعيها وقدميها على الفور. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل اللقيمات الشيف منال العالم الوصفة الثانية: طريقة عمل اللقيمات الشيف منال العالم المكونات ثلاثة أكواب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الحليب المجفف بودرة.

نصف كوب من الزيت الذرة.

2 كوب من الماء الدافئ.

زيت غزير للقلي. مكونات القطر أربع أكواب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر. طريقة التحضير ضعي كلًا من السكر + الماء + عصير الليمون في وعاء على نار هادئة حتى يذوب السكر تمامًا.

ثم خففي النار واتركيه حتى تحصلين على القوام المناسب.

احضري وعاء عميق وضعي به الدقيق + الخميرة + الحليب + الزيت + الماء واخفقي كل المكونات بالمضرب الكهربائي حتى تحصلين على عجين شبه سائل.

غطي الوعاء واتركي الخليط يرتاح لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.

ضعي الزيت في مقلاة عميقة واتركيه حتى يصبح ساخن جدًا.

ثم صبي الخليط في كيس حلواني وقصي طرفه من البداية.

اضغطي ضغطة بسيطة و اقطعي العجين بإصبعك بعد غمسه بالزيت.

انتهي من كل الكمية وحركيها على النار بالملعقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

ضعي اللقيمات في الشربات واتركيها لمدة 10 دقائق اخرجيها وضعيها في طبق التقديم. مكونات القطرطريقة التحضير الوسوم

طريقة اللقيمات المقرمشة , اللقيمات من أشهى أنواع الحلويات الشرقية التي لها مكانة كبيرة في قلوب الكثير من الأشخاص، سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة، لهذا تعتبر من الحلويات السريعة التي يمكن تحضيرها في غضون دقائق بسيطة، ويوجد طرق كثيرة لتحضيرها مثل اللقيمات الطرية، اللقيمات المقرمشة، اللقيمات بالكاسترد، وغيرها من الأنواع الأخرى، حيث يمكن في كل مرة يتم تحضيرها بنكهات مختلفة سواء في المناسبات أو في خلال شهر رمضان، لذا سنقدم لكي سيدتي اليوم كيفية عمل اللقيمات في البيت بسهولة بطرق مختلفة. طريقة اللقيمات المقرمشة المكونات 2 كوب من الدقيق.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

رشة من الملح.

بيضة كاملة.

2 كوب من الشربات الجاهز الثقيل. طريقة التحضير ضعي الخميرة الفورية مع ملعقة من السكر مع نصف كوب من الماء الدافئ ثم يترك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

اخلطي الدقيق مع النشا جيدًا ثم اسكبي الزيت بالتدريج حتى يغلفه تمامًا ويصبح مثل حبات الرمل.

أضيفي الزبادي ثم البيض ثم رشة الملح ثم ملعقة السكر المتبقية فوق الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر.

ثم اسكبي الخميرة التي بالتأكيد ستكون تضاعفت حجمها مع الاستمرار في العجن.

اسكبي الماء الدافئ بالتدريج حتى يصبح القوام شبه سائل.

اتركي العجين يرتاح لمدة ساعة أو أكثر ثم حركي العجين بيديك للتخلص من الهواء.

ضعي الخليط في كيس حلواني ثم اثقبي المقدمة واقلي اللقيمات في الزيت الغزير حتى تصبح ناضجة وذهبية.

صفيها من الزيت ثم ضعيها في الشربات الغزير لمدة 10 دقائق ثم ارفعيها وقدميها على الفور. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل اللقيمات الشيف منال العالم الوصفة الثانية: طريقة عمل اللقيمات الشيف منال العالم المكونات ثلاثة أكواب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الحليب المجفف بودرة.

نصف كوب من الزيت الذرة.

2 كوب من الماء الدافئ.

زيت غزير للقلي. مكونات القطر أربع أكواب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر. طريقة التحضير ضعي كلًا من السكر + الماء + عصير الليمون في وعاء على نار هادئة حتى يذوب السكر تمامًا.

ثم خففي النار واتركيه حتى تحصلين على القوام المناسب.

احضري وعاء عميق وضعي به الدقيق + الخميرة + الحليب + الزيت + الماء واخفقي كل المكونات بالمضرب الكهربائي حتى تحصلين على عجين شبه سائل.

غطي الوعاء واتركي الخليط يرتاح لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.

ضعي الزيت في مقلاة عميقة واتركيه حتى يصبح ساخن جدًا.

ثم صبي الخليط في كيس حلواني وقصي طرفه من البداية.

اضغطي ضغطة بسيطة و اقطعي العجين بإصبعك بعد غمسه بالزيت.

انتهي من كل الكمية وحركيها على النار بالملعقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

ضعي اللقيمات في الشربات واتركيها لمدة 10 دقائق اخرجيها وضعيها في طبق التقديم. مكونات القطرطريقة التحضير

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