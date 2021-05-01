سر الفطير المشلتت الصعيدي المورق على أصولة والطعم روعة أحلى من الجاهز

الفطير المشلتت الصعيدي المورق، الفطير المشلتت هو الطعام المصري الذي تتوارثه الأجيال منذ القدم، تلك الأكلة التي يتم تقديمها في الصعيد ومن القرى المختلفة تعبر عن ثقافة الشعب المصري، يتم تقديمها في الكثير من المناسبات، طريقة الفطير المشلتت الصحيحة، باستخدام الفرن . الفطير المشلتت الصعيدي المورق على أصولة والطعم روعة الفطير المشلتت الصعيدي المورق على أصولة والطعم روعة المقادير اللازمة لتحضير الفطير المشلتت دقيق بمقدار كيلو .

. سكر بمقدار ملعقتين كبيرتين.

ملح بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

بيكنج بودر مقدار ربع ملعقة.

لعجن العجين تحضير ماء فاتر.

سمن بلدي خاص بالفرد. طريقة تحضير الفطير المشلتت توضع كل المكونات الجافة مع بعضها، باستخدام الماء الفاتر تعجن العجينة ، يفضل وضع الماء بالتدريج عند الحاجة فقط حتي تتكون عجينة تفلت من اليد بسهولة.

، يفضل وضع الماء بالتدريج عند الحاجة فقط حتي تتكون عجينة تفلت من اليد بسهولة. يستمر في عجن العجينة لفترة لا تقل عن ربع ساعة، حتى تصبح العجينة ناعمة ومتداخلة بالكامل ومطاطية الشكل.

لفترة لا تقل عن ربع ساعة، حتى تصبح العجينة ناعمة ومتداخلة بالكامل ومطاطية الشكل. نضع العجينة في وعاء ونقوم بدهنه زيت، نترك العجينة بعد ذلك لمدة ساعتين على الأقل.

في حالة مضاعفة المقادير لعمل أكثر من فطيرة واحدة، نقوم بتقسيم العجينة بعد أن تستريح ونترك ربع ساعة إضافية قبل البدء في فردها.

على سطح أملس نقوم بوضع القليل من الزيت ونضع عليه العجينة ، ونظل نفردها بدون استخدام النشابة، إذا كانت العجينة قد ارتاحت جيدًا سوف تفرد بكل سهولة دون الحاجة النشابة.

، ونظل نفردها بدون استخدام النشابة، إذا كانت قد ارتاحت جيدًا سوف تفرد بكل سهولة دون الحاجة النشابة. نقوم بفرده جيدًا وتهويتها حتى تصبح شفافة ونرى السطح الأملس الذي في الأسفل، عند هذا القدر تكون العجينة تم فردها جيدًا.

نضع عليها السمن البلدي وتوزيعه على كامل العجينة المفرودة.

نقوم بثني العجينة على بعضها، ومع كل مرة نقوم بوضع السمن على المنطقة التي تم ثنيها.

على بعضها، ومع كل مرة نقوم بوضع السمن على المنطقة التي تم ثنيها. بعد تكوين كرة من العجين بين جميع طبقاتها السمن البلدي نترك العجين مرة أخرى لترتاح، لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نقوم بفردها في صينية مناسبة لحجمها، نضعها في صينية لمدة ربع ساعة، ولا يفضل فتح الفرن قبل مرور الوقت.

بعد ذلك نتركها حتى تهداء ونقوم بتقديمها مع العسل جبن المش. طريقة تحضير الوسوم

الفطير المشلتت الصعيدي المورق، الفطير المشلتت هو الطعام المصري الذي تتوارثه الأجيال منذ القدم، تلك الأكلة التي يتم تقديمها في الصعيد ومن القرى المختلفة تعبر عن ثقافة الشعب المصري، يتم تقديمها في الكثير من المناسبات، طريقة الفطير المشلتت الصحيحة، باستخدام الفرن . الفطير المشلتت الصعيدي المورق على أصولة والطعم روعة الفطير المشلتت الصعيدي المورق على أصولة والطعم روعة المقادير اللازمة لتحضير الفطير المشلتت دقيق بمقدار كيلو .

. سكر بمقدار ملعقتين كبيرتين.

ملح بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

بيكنج بودر مقدار ربع ملعقة.

لعجن العجين تحضير ماء فاتر.

سمن بلدي خاص بالفرد. طريقة تحضير الفطير المشلتت توضع كل المكونات الجافة مع بعضها، باستخدام الماء الفاتر تعجن العجينة ، يفضل وضع الماء بالتدريج عند الحاجة فقط حتي تتكون عجينة تفلت من اليد بسهولة.

، يفضل وضع الماء بالتدريج عند الحاجة فقط حتي تتكون عجينة تفلت من اليد بسهولة. يستمر في عجن العجينة لفترة لا تقل عن ربع ساعة، حتى تصبح العجينة ناعمة ومتداخلة بالكامل ومطاطية الشكل.

لفترة لا تقل عن ربع ساعة، حتى تصبح العجينة ناعمة ومتداخلة بالكامل ومطاطية الشكل. نضع العجينة في وعاء ونقوم بدهنه زيت، نترك العجينة بعد ذلك لمدة ساعتين على الأقل.

في حالة مضاعفة المقادير لعمل أكثر من فطيرة واحدة، نقوم بتقسيم العجينة بعد أن تستريح ونترك ربع ساعة إضافية قبل البدء في فردها.

على سطح أملس نقوم بوضع القليل من الزيت ونضع عليه العجينة ، ونظل نفردها بدون استخدام النشابة، إذا كانت العجينة قد ارتاحت جيدًا سوف تفرد بكل سهولة دون الحاجة النشابة.

، ونظل نفردها بدون استخدام النشابة، إذا كانت قد ارتاحت جيدًا سوف تفرد بكل سهولة دون الحاجة النشابة. نقوم بفرده جيدًا وتهويتها حتى تصبح شفافة ونرى السطح الأملس الذي في الأسفل، عند هذا القدر تكون العجينة تم فردها جيدًا.

نضع عليها السمن البلدي وتوزيعه على كامل العجينة المفرودة.

نقوم بثني العجينة على بعضها، ومع كل مرة نقوم بوضع السمن على المنطقة التي تم ثنيها.

على بعضها، ومع كل مرة نقوم بوضع السمن على المنطقة التي تم ثنيها. بعد تكوين كرة من العجين بين جميع طبقاتها السمن البلدي نترك العجين مرة أخرى لترتاح، لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نقوم بفردها في صينية مناسبة لحجمها، نضعها في صينية لمدة ربع ساعة، ولا يفضل فتح الفرن قبل مرور الوقت.

بعد ذلك نتركها حتى تهداء ونقوم بتقديمها مع العسل جبن المش. طريقة تحضير

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