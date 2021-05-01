الخلطة السرية الرهيبة لقرمشة البطاطس.. لن تصدقي بساطة الطريقة وطعمها المذهل

سر قرمشة البطاطس من أكثر أسرار الطهي التي تهم كل سيدة في جميع أنحاء الكرة الأرضية، فقد أجمعت شعوب العالم على حب البطاطس المقلية، فهي من الأطباق التي يمكن تقديمها كوجبة مستقلة بذاتها أو كطبق جانبي مهما كان الطعام المقدم، فهي تصلح مع البيتزا، ومع الساندويتسات ومع المكرونة والبانيه والكفتة وجميع أنواع الأطعمة، واليوم سنخبركِ بسر طعمها المقرمش اللذيذ.

سر قرمشة البطاطس

كي تحصلي على بطاطس مقرمشة هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنكِ إتباعها:

لابد أن تكون البطاطس المخصصة للقلي، وتختلف عن بطاطس الصواني، حيث تكون أشد صلابة ونسبة النشا بها أعلى.

قطعي البطاطس رفيعاً على أقصى تقدير يكون سمكها نصف سنتيمتر.

تغسل جيداً، ثم تنقع في ماء بارد من الثلاجة مع الملح والخل والليمون.

قومي بإضافة مكعبات الثلج إلى الماء المنقوعة فيه البطاطس.

أدخليها الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

أخريجها وضعيها في الزيت البارد، وهذا هو السر الثاني لقرمشة البطاطس.

عندما تصبح ذهبية اللون، وتنضج، قومي بإخراجها من الزيت، وضعها على مناديل.

بطاطس مقرمشة بالبيكنج بودر

المكونات

كمية مناسبة من البطاطس حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الخل.

ملح وفلفل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير:

قومي بتقطيع البطاطس بالسمك المناسب.

ضعي البطاطس في خليط من البيكنج بودر والليمون.

بعد عشر دقائق، صفي البطاطس، ثم ضعيها في الدقيق، وتخلصي من الدقيق الزائد.

توضع في زيت غزير للتحمير.

طريقة عمل البطاطس الكرسبي

المكونات

كمية مناسبة من البطاطس المقطعة إلى أصابع.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الدقيق.

طريقة عمل البطاطس الكرسبي

قومي بتتبيل البطاطس بخليط من الدقيق والملح والنشا والبابريكا، ثم تتخلصي من الخليط الزائد، وتقلى في زيت غزير، فالنشا هو سر قرمشة البطاطس المقلية اللذيذة.