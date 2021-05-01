بسكويت السمسم الاقتصادي الهش اللذيذ ومفيد وصحي للأطفال

بسكويت السمسم الاقتصادي، تعودنا في أجواء الأعياد على وجود البسكويت موضوع علي الطاولة ليتناول منها كل من يحب، كما تعودنا تقديمه لإكرام الضيف، ولكن ما الذي يمنعنا من صنعه أيضًا لتناوله في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي، أفضل طريقة والأسهل في صنع أصابع البسكويت بالسمسم بمقادير قليلة ومتوفرة في كل منزل. بسكويت السمسم الاقتصادي الهش اللذيذ ومفيد وصحي بسكويت السمسم الاقتصادي الهش اللذيذ ومفيد وصحي تتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي. مقادير البسكوت بالسمسم دقيق خاص بالبسكويت بمقدار كوبين.

كريمة ثقيلة بمقدار كوب ونصف.

زبدة مذابة بمقدار ربع كوب.

بذور سمسم بمقدار ملعقة كبيرة ونصف. طريقة تحضير البسكوت بالسمسم قومي بتحضير الفرن الخاص بك على درجة حرارة تصل 200 درجة مئوية.

في بوله قومي بوضع الدقيق وضعي على الكريمة وقومي بخفقه معًا جيدًا، لمدة لا تزيد عن دقيقة.

يجب عليك تحضير صواني فرن من أجل الاستخدام، وحتي لا يلتصق البسكويت بها قومي بوضع القليل من الزيت بمقدار نصف ملعقة صغيرة علي الأكثر، قومي بتوزيع الزيت على كافة الصينية.

قومي بعجن العجينة بشكل جيد على سطح أملس، حتى لا يلتصق العجين على السطح قومي بوضع الدقيق وعجن العجين عليه.

بعد التأكد من قوام العجينة قومي بفرد العجينة حسب السمك التي ترغبين فيه، بعد ذلك باستخدام أداة حادة قطعي العجين المفرود لأصابع ذات حجم متوسط.

انقلي الأصابع الصواني الخاصة بالفرن.

ادهني الأصابع من الأعلى بالزبدة المذابة، وقومي بوضع بذور السمسم على أصابع البسكويت وقومي بوضعها بشكل متساوي.

بعد ذلك قومي بوضع صواني البسكويت في الفرن حتى تلاحظين أنها أصبحت ذات لون ذهبي، عادة ما ينضج البسكويت بعد مرور 15 دقيقة من وضعها في الفرن.

قومي بإخراج صينية البسكويت بعد نضجها واتركيها تهداء قبل تقديمها، واستمتعي بأجمل وأسهل طريقة لعمل بسكويت السمسم. مقادير البسكوت بالسمسمطريقة تحضير البسكوت بالسمسم الوسوم

بسكويت السمسم الاقتصادي، تعودنا في أجواء الأعياد على وجود البسكويت موضوع علي الطاولة ليتناول منها كل من يحب، كما تعودنا تقديمه لإكرام الضيف، ولكن ما الذي يمنعنا من صنعه أيضًا لتناوله في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي، أفضل طريقة والأسهل في صنع أصابع البسكويت بالسمسم بمقادير قليلة ومتوفرة في كل منزل. بسكويت السمسم الاقتصادي الهش اللذيذ ومفيد وصحي بسكويت السمسم الاقتصادي الهش اللذيذ ومفيد وصحي تتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي. مقادير البسكوت بالسمسم دقيق خاص بالبسكويت بمقدار كوبين.

كريمة ثقيلة بمقدار كوب ونصف.

زبدة مذابة بمقدار ربع كوب.

بذور سمسم بمقدار ملعقة كبيرة ونصف. طريقة تحضير البسكوت بالسمسم قومي بتحضير الفرن الخاص بك على درجة حرارة تصل 200 درجة مئوية.

في بوله قومي بوضع الدقيق وضعي على الكريمة وقومي بخفقه معًا جيدًا، لمدة لا تزيد عن دقيقة.

يجب عليك تحضير صواني فرن من أجل الاستخدام، وحتي لا يلتصق البسكويت بها قومي بوضع القليل من الزيت بمقدار نصف ملعقة صغيرة علي الأكثر، قومي بتوزيع الزيت على كافة الصينية.

قومي بعجن العجينة بشكل جيد على سطح أملس، حتى لا يلتصق العجين على السطح قومي بوضع الدقيق وعجن العجين عليه.

بعد التأكد من قوام العجينة قومي بفرد العجينة حسب السمك التي ترغبين فيه، بعد ذلك باستخدام أداة حادة قطعي العجين المفرود لأصابع ذات حجم متوسط.

انقلي الأصابع الصواني الخاصة بالفرن.

ادهني الأصابع من الأعلى بالزبدة المذابة، وقومي بوضع بذور السمسم على أصابع البسكويت وقومي بوضعها بشكل متساوي.

بعد ذلك قومي بوضع صواني البسكويت في الفرن حتى تلاحظين أنها أصبحت ذات لون ذهبي، عادة ما ينضج البسكويت بعد مرور 15 دقيقة من وضعها في الفرن.

قومي بإخراج صينية البسكويت بعد نضجها واتركيها تهداء قبل تقديمها، واستمتعي بأجمل وأسهل طريقة لعمل بسكويت السمسم. مقادير البسكوت بالسمسمطريقة تحضير البسكوت بالسمسم

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