طريقة عمل الكب كيك لذيذ وهش في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل الكب كيك من الوصفات السهلة والسريعة التي تبحث عنها الكثير من الأمهات لإرضاء رغبات أبنائهم وأفراد اسرتهم، حيث أن الكب كيك من الحلوى المفضلة لدى معظم أفراد العائلة وفي مختلف الأعمار لمذاقها الرائع كما أنها خفيفة على المعدة ويمكن تناولها بين الوجبات كسناكس تحلية، وحيث أنها أصبحت من الحلوى الأساسية التي يعشقها الأطفال فقد أبدع الشيفات في إعدادها بنكهات مختلفة وبإضافة بعض المكونات التي تزيد من قيمتها الغذائية لكي يستفيد منها الأطفال بأكبر قدر ممكن مثل كب كيك السبانخ فالكثير من الصغار وحتى الأطفال يرفض تناول السبانخ كخضار مطبوخ رغم أن للسبانخ فوائد متعددة وتقي من العديد من الأمراض، ولكن حين إضافتها إلى الكب كيك يمكن أن يتناولها الأطفال بطريقة غير مباشرة وبمذاق رائع. طريقة عمل الكب كيك بخطوات بسيطة: طريقة عمل الكب كيك بخطوات بسيطة: المكونات والمقادير: بيضتين.

½ كوب حليب.

½ كوب زيت أو سمن.

½ كوب زيت أو سمن. كوب وربع من دقيق الحلويات.

كيس بيكنج بود.

كيس فانليا.

3/4 كوب سكر ناعم. طريقة التحضير: طريقة التحضير: في وعاء نقوم بنخل الدقيق وتجهيزه بإضافة البيكنج بودر إليه في وعاء آخر نقوم بإضافة السكر والبيض والفانيليا ونخلطهم جيداً بمضرب البيض الكهربائي. ثم يضاف إليه السمن واللبن ويضرب جيدا مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات. في حالة عدم توفر المضرب الكهربائي يمكنك إضافة السكر والبيض والفانيليا والسمن واللبن جميعها في وعاء الخلاط وضربهم جيداً، لتحصلي على نفس النتيجة. ببعد أن قمنا بتجهيز الخليط السائل نقوم بإضافة الدقيق المضاف إليه البيكنج بودر ونقلب برفق سواء بالمضرب اليدوي أو الكهربائي. ويراعي في حالة التقليب بالمضرب اليدوي أن يكون برفق وفي اتجاه واحد من الداخل إلى الخارج. ومن ثمة يتم توزيع الخليط في قالب الكب كيك وإدخالها إلى الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠° لمدة تتراوح من ٢٠ إلى ٢٥ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح، ويتم اختبارها بخلة خشب للتأكد من نضجها. بعد أن تخرج من الفرن تزين وتقدم باردة إلى جانب الشاي أو العصائر، ويمكن تزيينها بعدة طرق سواء باستخدام الكريم شانتيه أو صوص الشوكولاتة. الوسوم

طريقة عمل الكب كيك من الوصفات السهلة والسريعة التي تبحث عنها الكثير من الأمهات لإرضاء رغبات أبنائهم وأفراد اسرتهم، حيث أن الكب كيك من الحلوى المفضلة لدى معظم أفراد العائلة وفي مختلف الأعمار لمذاقها الرائع كما أنها خفيفة على المعدة ويمكن تناولها بين الوجبات كسناكس تحلية، وحيث أنها أصبحت من الحلوى الأساسية التي يعشقها الأطفال فقد أبدع الشيفات في إعدادها بنكهات مختلفة وبإضافة بعض المكونات التي تزيد من قيمتها الغذائية لكي يستفيد منها الأطفال بأكبر قدر ممكن مثل كب كيك السبانخ فالكثير من الصغار وحتى الأطفال يرفض تناول السبانخ كخضار مطبوخ رغم أن للسبانخ فوائد متعددة وتقي من العديد من الأمراض، ولكن حين إضافتها إلى الكب كيك يمكن أن يتناولها الأطفال بطريقة غير مباشرة وبمذاق رائع. طريقة عمل الكب كيك بخطوات بسيطة: طريقة عمل الكب كيك بخطوات بسيطة: المكونات والمقادير: بيضتين.

½ كوب حليب.

½ كوب زيت أو سمن.

½ كوب زيت أو سمن. كوب وربع من دقيق الحلويات.

كيس بيكنج بود.

كيس فانليا.

3/4 كوب سكر ناعم. طريقة التحضير: طريقة التحضير: في وعاء نقوم بنخل الدقيق وتجهيزه بإضافة البيكنج بودر إليه في وعاء آخر نقوم بإضافة السكر والبيض والفانيليا ونخلطهم جيداً بمضرب البيض الكهربائي. ثم يضاف إليه السمن واللبن ويضرب جيدا مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات. في حالة عدم توفر المضرب الكهربائي يمكنك إضافة السكر والبيض والفانيليا والسمن واللبن جميعها في وعاء الخلاط وضربهم جيداً، لتحصلي على نفس النتيجة. ببعد أن قمنا بتجهيز الخليط السائل نقوم بإضافة الدقيق المضاف إليه البيكنج بودر ونقلب برفق سواء بالمضرب اليدوي أو الكهربائي. ويراعي في حالة التقليب بالمضرب اليدوي أن يكون برفق وفي اتجاه واحد من الداخل إلى الخارج. ومن ثمة يتم توزيع الخليط في قالب الكب كيك وإدخالها إلى الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠° لمدة تتراوح من ٢٠ إلى ٢٥ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح، ويتم اختبارها بخلة خشب للتأكد من نضجها. بعد أن تخرج من الفرن تزين وتقدم باردة إلى جانب الشاي أو العصائر، ويمكن تزيينها بعدة طرق سواء باستخدام الكريم شانتيه أو صوص الشوكولاتة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكب كيك لذيذ وهش في المنزل بخطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.