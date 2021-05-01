طريقة عمل بسكويت العيد بالفانيلا والكاكاو في البيت بأسرار الحلواني

طريقة عمل بسكويت العيد بالفانيلا , بسكويت العيد يعد من أنواع الحلويات الشعبية والمشهورة في أنحاء العالم حيث يقدم البسكويت في ليلة العيد، وعند تحضيره يشعر الأطفال بالراحة والسعادة لأنهم ينتظرون فرحة العيد من عام لعام، ولذلك نقدم إليكم طرق عمل بسكويت العيد لكي تفرحي أولادك . طريقة عمل بسكويت العيد بالفانيلا طريقة عمل بسكويت العيد بالفانيلا المقادير 2 كوب دقيق منخول خاص بالمخابز.

2 ملعقة بشر ليمون.

2 ملعقة فانيليا.

1 بيضة.

½ كوب سكر.

1 كوب زبدة. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضيف به الزبدة والسكر ويتم خفقها من خلال مضرب كهربائي حتي يصبح الخليط كريمي بعد ذلك نضيف إليهم البيضة والفانيليا وبشر الليمون ويتم خفقها حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

ولكي تصير عجينة متماسكة نضيف الدقيق بشكل تدريجي وبعد العجن يتم تقسيم العجينة ونلفها ونتركها بالثلاجة لكي ترتاح.

وبعد أن ترتاح نخرجها من الثلاجة ويتم فردها وبعد ذلك تقطع لعدة أشكال بقطاعة البسكويت.

يتم دهن صينية ويرص بها البسكويت وتوضع في فرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تستوي وتنضج وبعد ذلك ترفع من الفرن وتترك لكي تبرد. بسكويت العيد بالكاكاو طريقة التحضيربسكويت العيد بالكاكاو المقادير 1 كوب كبير زبدة.

1 كوب كبير دقيق.

¼ كوب كبير سكر.

½ كوب كاكاو خام.

¼ ملعقة ملح طعام.

1 ملعقة الفانيليا.

مكسرات مشكلة حسب الرغبة. طريقة التحضير نحضر وعاء واسع ونضيف به المكسرات والسكر والدقيق والكاكاو والملح ويتم تقليبهم مع بعض ونتركهم و نحضر إناء آخر ونضع به السكر والزبدة ويتم خفقها حتى يصبح مثل الكريمة ثم نضيف اليهم الفانيليا.

نضيف خليط الدقيق لخليط الزبدة بالتدريج لكي تصبح العجينة متماسكة ثم تغلف العجينة لتبرد بالثلاجة، وبعد أن تبرد تفرد وتشكل بقطاعة البسكويت وترص في صينيه مدهونه وتوضع بالفرن، وعندما تستوي وتصبح ذهبية اللون تخرج من الفرن وتترك لكي تبرد ثم تقدم بألف هنا باردة. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل بسكويت العيد بالفانيلا , بسكويت العيد يعد من أنواع الحلويات الشعبية والمشهورة في أنحاء العالم حيث يقدم البسكويت في ليلة العيد، وعند تحضيره يشعر الأطفال بالراحة والسعادة لأنهم ينتظرون فرحة العيد من عام لعام، ولذلك نقدم إليكم طرق عمل بسكويت العيد لكي تفرحي أولادك . طريقة عمل بسكويت العيد بالفانيلا طريقة عمل بسكويت العيد بالفانيلا المقادير 2 كوب دقيق منخول خاص بالمخابز.

2 ملعقة بشر ليمون.

2 ملعقة فانيليا.

1 بيضة.

½ كوب سكر.

1 كوب زبدة. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضيف به الزبدة والسكر ويتم خفقها من خلال مضرب كهربائي حتي يصبح الخليط كريمي بعد ذلك نضيف إليهم البيضة والفانيليا وبشر الليمون ويتم خفقها حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

ولكي تصير عجينة متماسكة نضيف الدقيق بشكل تدريجي وبعد العجن يتم تقسيم العجينة ونلفها ونتركها بالثلاجة لكي ترتاح.

وبعد أن ترتاح نخرجها من الثلاجة ويتم فردها وبعد ذلك تقطع لعدة أشكال بقطاعة البسكويت.

يتم دهن صينية ويرص بها البسكويت وتوضع في فرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تستوي وتنضج وبعد ذلك ترفع من الفرن وتترك لكي تبرد. بسكويت العيد بالكاكاو طريقة التحضيربسكويت العيد بالكاكاو المقادير 1 كوب كبير زبدة.

1 كوب كبير دقيق.

¼ كوب كبير سكر.

½ كوب كاكاو خام.

¼ ملعقة ملح طعام.

1 ملعقة الفانيليا.

مكسرات مشكلة حسب الرغبة. طريقة التحضير نحضر وعاء واسع ونضيف به المكسرات والسكر والدقيق والكاكاو والملح ويتم تقليبهم مع بعض ونتركهم و نحضر إناء آخر ونضع به السكر والزبدة ويتم خفقها حتى يصبح مثل الكريمة ثم نضيف اليهم الفانيليا.

نضيف خليط الدقيق لخليط الزبدة بالتدريج لكي تصبح العجينة متماسكة ثم تغلف العجينة لتبرد بالثلاجة، وبعد أن تبرد تفرد وتشكل بقطاعة البسكويت وترص في صينيه مدهونه وتوضع بالفرن، وعندما تستوي وتصبح ذهبية اللون تخرج من الفرن وتترك لكي تبرد ثم تقدم بألف هنا باردة. طريقة التحضير

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