تتبيله الفراخ المشوية الاصليه بتتبيلة الحاتى السرية رهيبة ورائعة مثل اكبر شيفات العالم المحترفين

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية ، تتبيله الفراخ المشوية يبحث عنها الكثير حيث أن الفراخ من الأكلات الشهيرة والمحبوبة عند الجميع لذلك يبحثوا عن طرق جديدة لعملها وتعتبر تتبيله الفراخ المشوية هي سر نجاحها وسر اختلاف طعمها من شخص لأخر لأن الفراخ المشوية من أكثر الأكلات المشوية شهرة اليكم بعض الطرق لعملها مثل المحلات وأفضل ويختلف طعم الفراخ المشوية باختلاف طريقة الشوي أيضًا. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية:- طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية:- المكونات:- فرخة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ مشويه .

. بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة ببريكا.

٢ ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

٢ ملعقة كبيرة صلصة. طريقة التحضير:- يتم فرم البصلة جيدًا وتصفية الماء الموجودة بها ووضع نصف ملعقة ملح ونصف ملعقة فلفل أسود على البصل وتركه جانبًا.

في وعاء أخر نضع ماء البصل وملعقتين الخل الأبيض والملح وكل البهارات اللازمة وملعقتين الصلصة مع التقليب حتى الحصول على قوام ثقيل بعض الشيء.

نقوم بوضع هذا الخليط على الفرخة كاملة وإدخال في جميع الجهات لتتبيل الفرخة بالطريقة الصحيحة وباستخدام البصلة المفرومة ونقوم بتمريرها على الفرخة كاملة.

وباستخدام البصلة المفرومة ونقوم بتمريرها على الفرخة كاملة. نترك الفرخة ليلة كاملة في الثلاجة أو أربع ساعات وبعد ذلك نقوم بتغليفها بورق الطعام ونضعها على نار متوسطة في الفرن نضعها ونتركها حوالي ساعة إلا ربع أو ساعة على حسب حجم الفرخة وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم بجانب سلطة طحينة وارز وعيش وبالهناء والشفاء. أسهل طريقة لعمل تتبيلة الفراخ المشوية في المنزل:- طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل تتبيلة الفراخ المشوية في المنزل:- المكونات :- فرخة متوسطة الحجم.

٢ حبة طماطم.

٢ بصلة متوسطة.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل وبهارات فراخ.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة ببريكا.

ملعقة صغيرة كاري. طريقة التحضير:- في إناء نقوم بتقطيع البصل والطماطم إلى شرائح ووضع البهارات والليمون عليهم والتقليب جيدًا.

نقوم بتتبيل الفرخة بالبصل والطماطم ووضع باقي الكمية في أسفل الصينية ووضع الفرخة عليهم.

في الفرن على نار متوسطة نضع الفرخة حتى تستوي ويمكن إضافة نصف كوب ماء في نصف الوقت.

وتأخذ في الفرن حوالي ساعة وتكون جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:-

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