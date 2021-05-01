ألذ طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل بخلطة رهيبة وطعم لا يقاوم

تعد أكلات الطاجن من أكثر الأكلات اللذيذة والمعروفة في معظم بلاد العالم، والتي انتشرت بكثرة لطعمها الرائع وسرعة تجهيزها حيث أنه من الأكلات التي لا يكون بها مكونات كثيرة، فقد يوجد اكلات كثيرة يتم تحضيرها في الطاجن ومن أجملها هو طاجن اللحمة بالبصل، فهو من الطواجن الغنية بالقيمة الغذائية التي تفيد جسم الإنسان لاحتوائه علي عناصر غذائية عديدة منها الفيتامينات والبروتينات والحديد والكالسيوم وغيرها، وهذا لأن الطاجن يحتوي علي كمية خضراوات مفيدة. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل المكونات : كيلو من اللحمة.

ربع كيلو من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

مكعبات صغيرة من الطماطم.

مكعبات صغيرة من الجزر.

كوبان من مرقة اللحمة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

عود من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران البودر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو السمنة. طريقة التحضير يتم تحضير وعاء ونضعه علي النار ونضيف إليه ملعقة من الزيت أو السمنة، ثم نضع البصل الذي يتم تقطيعه علي شكل مكعبات ونقوم بتقليبه حتي يكون لونه بني.

ثم نضيف مكعبات اللحمة علي البصل ونضع رشة من الملح ويتم تقليبهم.

نقوم بتجهيز الطاجن ونضع به البصل واللحمة ثم نضيف كمية مرقة اللحمة، ونضع مكعبات الطماطم والجزر والثوم ونضيف الملح والفلفل الأسود، والكمون والزنجبيل والزعفران وعود القرفة والكركم، ونضع ملعقة من الزيت ثم نترك هذا الطاجن علي النار حتي غليان الماء، ثم نقوم بوضع غطاء عليه ونتركه علي نار هادئة حوالي ساعة ونصف تقريبا.

ثم يتم إزالة هذا الغطاء ونتركه علي النار لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نقوم بإدخاله في الفرن حتي يأخذ لون أحمر وذلك في خلال ربع ساعة وبعد ذلك يتم تقديمه. طريقة التحضير الوسوم

تعد أكلات الطاجن من أكثر الأكلات اللذيذة والمعروفة في معظم بلاد العالم، والتي انتشرت بكثرة لطعمها الرائع وسرعة تجهيزها حيث أنه من الأكلات التي لا يكون بها مكونات كثيرة، فقد يوجد اكلات كثيرة يتم تحضيرها في الطاجن ومن أجملها هو طاجن اللحمة بالبصل، فهو من الطواجن الغنية بالقيمة الغذائية التي تفيد جسم الإنسان لاحتوائه علي عناصر غذائية عديدة منها الفيتامينات والبروتينات والحديد والكالسيوم وغيرها، وهذا لأن الطاجن يحتوي علي كمية خضراوات مفيدة. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل المكونات : كيلو من اللحمة.

ربع كيلو من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

مكعبات صغيرة من الطماطم.

مكعبات صغيرة من الجزر.

كوبان من مرقة اللحمة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

عود من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران البودر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو السمنة. طريقة التحضير يتم تحضير وعاء ونضعه علي النار ونضيف إليه ملعقة من الزيت أو السمنة، ثم نضع البصل الذي يتم تقطيعه علي شكل مكعبات ونقوم بتقليبه حتي يكون لونه بني.

ثم نضيف مكعبات اللحمة علي البصل ونضع رشة من الملح ويتم تقليبهم.

نقوم بتجهيز الطاجن ونضع به البصل واللحمة ثم نضيف كمية مرقة اللحمة، ونضع مكعبات الطماطم والجزر والثوم ونضيف الملح والفلفل الأسود، والكمون والزنجبيل والزعفران وعود القرفة والكركم، ونضع ملعقة من الزيت ثم نترك هذا الطاجن علي النار حتي غليان الماء، ثم نقوم بوضع غطاء عليه ونتركه علي نار هادئة حوالي ساعة ونصف تقريبا.

ثم يتم إزالة هذا الغطاء ونتركه علي النار لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نقوم بإدخاله في الفرن حتي يأخذ لون أحمر وذلك في خلال ربع ساعة وبعد ذلك يتم تقديمه. طريقة التحضير

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