اسرار صبغ الشعر باللون البنى الغامق والفاتح بالطريقة الهندية وبدون صبغات وتغطية شيب الشعر

اسرار صبغ الشعر باللون البنى الغامق والفاتح ، حيث أننا نعلم أن السيدات بصفة عامة تهتم بكل ما يتعلق بجمالها على أن تظهر بإطلاله متميزة، والشغل الشاغل لها أن تحصل على لون شعر جديد وأكثر جاذبية، ومن الأشياء التي من الممكن أن تساعد بدرجة كبيرة في أن تضيف لمسة جمالية على شعر السيدات هو تغير لون الشعر وتجديد شكله، ومن بينها الطرق الجذابة هو صبغ الشعر باللون البنى الغامق والفاتح حيث أنهم يمنحون للمرآة إطلاله متميزة وسوف نساعدك اليوم في القيام بذلك بمكونات طبيعية بسيطة موجودة في منزلك

اسرار صبغ الشعر باللون البنى الغامق والفاتح

دون الحاجة لاستخدام أي صبغات كيميائية أو مواد تضر بصحة الشعر وتغطي الشيب.

من المكونات الطبيعية التي تساعد على تغير لون الشعر للون البني الفاتح أو الغامق كما ترغبين من خلال القيام بغلي 5 أكياس من الشاي بكوبين من الماء حتى يكون القوام ثقيل .

كما ترغبين من خلال القيام بغلي 5 أكياس من الشاي بكوبين من الماء حتى يكون القوام ثقيل . يترك جانباً حتى يبرد ويتخمر، ومن ثم نقوم بخلط الشاي مع بلسم الشعر ويوزع الخليط على الشعر بشكل جيد .

ويترك أطوال فترة ممكنة دون شطف حنى تحصلين على درجة اللون المرغوب بها .

الشاي الأسود لصبغ الشعر بالبنيصبغ الشعر بنبات القراص باللون البنى الغامق والفاتح

مكونات صبغ الشعر بنات القراص

ربع كوب من نبات القراص .

ربع كوب من أوراق الروز ماري .

كوبان ونصف من الماء .

ربع كوب من حكيم ورقة .

في إناء عميق نقوم بوضع كافة المكونات معاً وتقلب حتى تمام التجانس، ومن ثم يترك لمدة نصف ساعة على الأقل على النار ويتم رفع الإناء من على النار .

نقوم بتصفية الخليط بشكل جيد للتخلص من الرواسب ونقوم بتطبيق الخليط على الشعر بالتساوي ويترك لمدة ساعة ومن ثم يتم غسل الشعر، ويتم القيام بتكرار هذه الوصفة لعدة مرات حتى تحصلين على اللون اللبنى الغامق والفاتح المرغوب به .

تتمكن القهوة من القيام بصبغ الشعر الأبيض من خلال الحرص على اختيار نوع جيد من القهوة الداكنة ويضاف لها كمية من الماء الساخن .

من خلال الحرص على اختيار نوع جيد من القهوة الداكنة ويضاف لها كمية من الماء الساخن . نقوم بخلط كوب من القهوة بعد أن تبرد مع كوبين من البلسم ويوزع الشعر المغسول بشكل متساوي .

يترك الخليط على الشعر لعدة ساعات ومن ثم يتم شطفه بخل التفاح من أجل ضمان ثبات اللون ومن الممكن أن نقوم بتكرار المهمة عدة مرات حتى تحصلين على درجة اللون المرغوب به .

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