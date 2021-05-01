فكرة مبتكرة لقلي البطاطس المقرمشة بدون ما يشرب نقطة زيت زي المطاعم

تعتبر البطاطس أكثر أنواع الأكلات التي تختلف في تقديمها وتحضيرها فيمكن تحضيرها مقلية و مهروسة ومسلوقة ومشويه، والمقلية حتى تحضر يجب أن يتوافر وعاء كبير به كمية وفيرة من الزيت، ولكن توجد طرق أخرى لتجهيزها بدون زيت، وكما يوجد أشخاص كثيرة لا يناسبهم وجود كميات كبيرة من الزيت في الأكلات فيجب تجهيز أكل صحي لهم. طريقة قلي البطاطس بدون زيت طريقة قلي البطاطس بدون زيت المكونات : ٤ حبة بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب بقدونس مفروم.

جبن كاسات أو كريمي. طريقة التحضير نقوم بتحضير صينية ونضع عليها ورق زبده.

في إناء نقوم بوضع البطاطس المقطعة أصابع ومغسوله جيدا.

ثم يضاف عليها الزيت والزعتر والثوم البودر والنشا والملح والفلفل الاسود.

يقلب التوابل مع البطاطس جيدا.

ترص البطاطس على ورق الزبدة بالصينيه.

مع مراعاة ترك مسافة بينهم.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لمدة نصف ساعة لكي تتحمر.

بعد الاستواء تخرج من الفرن تقدم على طبق التقديم ويرش بالبقدونس المفروم وتقدم مع الجبن الكريمي أو جبن الكاسات وبالف هنا. طريقة أخرى لقلي البطاطس بدون زيت طريقة أخرى لقلي البطاطس بدون زيت المكونات : ٤ حبات بطاطس متوسطة الحجم.

لحمه مفرومه عصاج.

ملح.

فلفل أسود.

بقدونس مفروم.

جبن موزاريلا.

جبن شيدر.

ربع معلقه صغيره زعتر.

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم جاهزة.

نصف كوب ماء. طريقة التحضير: نقوم بتفريغ البطاطس من الداخل وغسلها جيدا.

نقوم بتتبيلها بالملح والفلفل الأسود.

يتم حشوها بالعصاج المتاح.

ترص في بيركس مدهونه زيت.

يتم وضع جبن موزاريلا وجبن شيدر على وجهها.

تسقى بصلصة الطماطم ونصف كوب الماء.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لحين الاستواء.

تخرج من الفرن تترك لتهدأ وتقدم في طبق التقديم ويرش عليها البقدونس المفروم والف هنا. الوسوم

تعتبر البطاطس أكثر أنواع الأكلات التي تختلف في تقديمها وتحضيرها فيمكن تحضيرها مقلية و مهروسة ومسلوقة ومشويه، والمقلية حتى تحضر يجب أن يتوافر وعاء كبير به كمية وفيرة من الزيت، ولكن توجد طرق أخرى لتجهيزها بدون زيت، وكما يوجد أشخاص كثيرة لا يناسبهم وجود كميات كبيرة من الزيت في الأكلات فيجب تجهيز أكل صحي لهم. طريقة قلي البطاطس بدون زيت طريقة قلي البطاطس بدون زيت المكونات : ٤ حبة بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب بقدونس مفروم.

جبن كاسات أو كريمي. طريقة التحضير نقوم بتحضير صينية ونضع عليها ورق زبده.

في إناء نقوم بوضع البطاطس المقطعة أصابع ومغسوله جيدا.

ثم يضاف عليها الزيت والزعتر والثوم البودر والنشا والملح والفلفل الاسود.

يقلب التوابل مع البطاطس جيدا.

ترص البطاطس على ورق الزبدة بالصينيه.

مع مراعاة ترك مسافة بينهم.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لمدة نصف ساعة لكي تتحمر.

بعد الاستواء تخرج من الفرن تقدم على طبق التقديم ويرش بالبقدونس المفروم وتقدم مع الجبن الكريمي أو جبن الكاسات وبالف هنا. طريقة أخرى لقلي البطاطس بدون زيت طريقة أخرى لقلي البطاطس بدون زيت المكونات : ٤ حبات بطاطس متوسطة الحجم.

لحمه مفرومه عصاج.

ملح.

فلفل أسود.

بقدونس مفروم.

جبن موزاريلا.

جبن شيدر.

ربع معلقه صغيره زعتر.

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم جاهزة.

نصف كوب ماء. طريقة التحضير: نقوم بتفريغ البطاطس من الداخل وغسلها جيدا.

نقوم بتتبيلها بالملح والفلفل الأسود.

يتم حشوها بالعصاج المتاح.

ترص في بيركس مدهونه زيت.

يتم وضع جبن موزاريلا وجبن شيدر على وجهها.

تسقى بصلصة الطماطم ونصف كوب الماء.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لحين الاستواء.

تخرج من الفرن تترك لتهدأ وتقدم في طبق التقديم ويرش عليها البقدونس المفروم والف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فكرة مبتكرة لقلي البطاطس المقرمشة بدون ما يشرب نقطة زيت زي المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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