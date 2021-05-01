أصبغي شعرك للعيد باللون بالأشقر الذهبي على الطريقة المغربية من أول مرة

أصبغي شعرك للعيد باللون بالأشقر الذهبي، حيث أن تسعى الكثير من السيدات بشكل دائم في أن تعير إطالتها وتجدد من شكلها الخارجي وأل ما تسعى له هو القيام بتغير لون الشعر باللون المرغوب به وعلى حسب أحدث صيحات الموضة، فمنه الأشقر ومنه البني ومنه الأحمر والرمادي وغيرها من الألوان الجديدة والعصرية، ولكن هذا الأمر يجعلها تقوم بتطبيق مواد كيميائية قد تسبب تلف الشعر وتساقطه وتقصفه والكثير من المشاكل، ولكن أصبح الآن بإمكانك القيام صبغ الشعر بالأشقر الذهبي كما ترغبين دون تطبيق أي مواد ضارة .

أصبغي شعرك للعيد باللون بالأشقر الذهبي

يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها القوية في أن تغير لون شعرك وتقوم صبغ الشعر بالأشقر الذهبي بالمنزل :

من المكونات الطبيعية التي يجهل الكثير من السيدات استخدامها للشعر ومنها القيام بتغير لون الشعر للون الأشقر من خلال القيام بإحضار ثلث كوب من صودا الخبز .

وملعقة من الملح والقليل من زيت البابونج وكمية مناسبة من الماء الدافئ، ومن ثم نقوم بعمل مزيج من صودا الخبز مع زيت البابونج .

بعد ذلك يضاف الملح والقليل من الماء وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس ونحصل على قوام يشبه العجين .

من ثم نقوم بتوزيع العجينة على الشعر على أن تغطيه من الجذور حتى الأطراف والتأكد من ذلك بنفسك .

من ثم نقوم بترك الماسك على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ويتم غسل الشعر بالشامبو والماء بشكل جيد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك في تغير لون الشعر .

كل ما عليك فعله هو أن تقومي بنقع أكياس البابونج في كمية مناسبة من الماء المغلي وتترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة .

من ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو جيداً ويجفف بالمنشفة، ونقوم بغسل الشعر بشاي البابونج ويترك على الشعر دون الحاجة لغسله .

يجب القيام بتكرار الوصفة يومياً حتى أن تحصلين صبغ الشعر باللون المرغوب به .

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