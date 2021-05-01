العزيزيه(المكرونه بالحليب) اشهر واجمل حلويات دمياط بطريقه جديده وسهله واحلي من الجاهزه

طريقة عمل العزيزية ، العزيزية هي ليست بالحلويات الشهيرة ولكنها بالحلويات اللذيذة جدًا وليست تقليدية أبدًا فمن المعروف أن معظم أو كل الحلويات يتم تحضيرها أما بالدقيق أو البسكويت ولكن العزيزية يتم تحضيرها بالمكرونة ومع ذلك فهي من الحلويات التي تحصل على مذاق شهي ولم يجربها أحد وإلا قد وضعها في قائمة المفضلات لديه لذلك يجب معرفة كيفية عملها وتجربتها بالفعل لأنها تستحق التجربة حقًا طريقة عمل العزيزية:- طريقة عمل العزيزية:- المكونات:- لتر حليب.

نصف كيلو مكرونة اسباجيتي.

٢ ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة لبن بودر.

فانيليا.

٣ بيضات.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب زبدة.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير:- في إناء على النار نضع به ماء ونتركه حتى يغلي ثم نضع فيه المكرونة حتى تتسلق ونغلق النار وهي غير كاملة الاستواء.

نقوم بتذويب النشا في القليل من الماء.

في الخلاط الكهربائي نضع المكرونة والسكر والحليب والنشا المذاب في الماء والزبدة والبيض والفانيليا وخلطهم معًا تمامًا لمدة حوالي ٣ أو ٥ دقائق.

نقوم بدهن صينية الفرن بالزيت أو وضع ورق زبدة بها وسكب العزيزية فيها وتزين الوجه بالمكسرات ووضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

فيها وتزين الوجه بالمكسرات ووضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطة. يظل في الفرن حوالي ٢٠ أو ٢٥ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي وتُقدم باردة. طريقة أخرى للعزيزية:- طريقة التحضير:-طريقة أخرى للعزيزية:- المكونات:- نصف كيلو مكرونة اسباجيتي.

لتر من الحليب.

كوب سكر.

كوب كريمة لباني.

نصف كوب زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير:- في وعاء على النار نضع المكرونة للسلق بدون ملح ثم نغلق النار قبل أن تستوي تمامًا.

نذوب السكر في الحليب ووضعه على النار حتى يغلي.

في الخلاط الكهربائي نضع المكرونة والحليب والزبدة ونضربهم معًا جيدًا.

في وعاء على النار نضع الخليط المخلوط ونضع علية الكريمة ونتركة حتى يغلي ثم نحضر صينية فرن مدهونة زبدة ونسكي بها الخليط.

على درجة حرارة متوسطة في الفرن نضع الصينية حتى تحمر من أعلى ومن أسفل.

تزين الوجه بالمكسرات ثم تقديمها باردة. طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل العزيزية ، العزيزية هي ليست بالحلويات الشهيرة ولكنها بالحلويات اللذيذة جدًا وليست تقليدية أبدًا فمن المعروف أن معظم أو كل الحلويات يتم تحضيرها أما بالدقيق أو البسكويت ولكن العزيزية يتم تحضيرها بالمكرونة ومع ذلك فهي من الحلويات التي تحصل على مذاق شهي ولم يجربها أحد وإلا قد وضعها في قائمة المفضلات لديه لذلك يجب معرفة كيفية عملها وتجربتها بالفعل لأنها تستحق التجربة حقًا طريقة عمل العزيزية:- طريقة عمل العزيزية:- المكونات:- لتر حليب.

نصف كيلو مكرونة اسباجيتي.

٢ ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة لبن بودر.

فانيليا.

٣ بيضات.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب زبدة.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير:- في إناء على النار نضع به ماء ونتركه حتى يغلي ثم نضع فيه المكرونة حتى تتسلق ونغلق النار وهي غير كاملة الاستواء.

نقوم بتذويب النشا في القليل من الماء.

في الخلاط الكهربائي نضع المكرونة والسكر والحليب والنشا المذاب في الماء والزبدة والبيض والفانيليا وخلطهم معًا تمامًا لمدة حوالي ٣ أو ٥ دقائق.

نقوم بدهن صينية الفرن بالزيت أو وضع ورق زبدة بها وسكب العزيزية فيها وتزين الوجه بالمكسرات ووضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

فيها وتزين الوجه بالمكسرات ووضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطة. يظل في الفرن حوالي ٢٠ أو ٢٥ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي وتُقدم باردة. طريقة أخرى للعزيزية:- طريقة التحضير:-طريقة أخرى للعزيزية:- المكونات:- نصف كيلو مكرونة اسباجيتي.

لتر من الحليب.

كوب سكر.

كوب كريمة لباني.

نصف كوب زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير:- في وعاء على النار نضع المكرونة للسلق بدون ملح ثم نغلق النار قبل أن تستوي تمامًا.

نذوب السكر في الحليب ووضعه على النار حتى يغلي.

في الخلاط الكهربائي نضع المكرونة والحليب والزبدة ونضربهم معًا جيدًا.

في وعاء على النار نضع الخليط المخلوط ونضع علية الكريمة ونتركة حتى يغلي ثم نحضر صينية فرن مدهونة زبدة ونسكي بها الخليط.

على درجة حرارة متوسطة في الفرن نضع الصينية حتى تحمر من أعلى ومن أسفل.

تزين الوجه بالمكسرات ثم تقديمها باردة. طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العزيزيه(المكرونه بالحليب) اشهر واجمل حلويات دمياط بطريقه جديده وسهله واحلي من الجاهزه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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