تبييض وتقشير الوجه والجسم كله وازالة الجلد الميت من أول دقيقة مهما كان الاسمرار

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون تبييض وشد وجههم، ولهذا يلجئون إلى استخدام مستحضرات التجميل التي عادة ما تكون مكلفة، ولكنها قد تأتي لاحقا بآثار جانبية لهذا ينبغي عليهم تجنب ذلك وتطبيق على وجوههم الخلطات الطبيعية التي تأتي بنتائج إيجابية وفعالة في أقصر وقت ممكن وتتسم بأن مكوناتها طبيعية وغير مكلفة، ولا تستغرق المزيد من الوقت في تحضيرها، ولهذا نقدم لكم بعضها بواسطة القهوة التركية التي يكون لها أثر كبير في شد وتبييض وصنفرة. خلطة القهوة والعسل خلطة القهوة والعسل المكونات ثلاث ملاعق كبار الحجم من العسل الأبيض.

ربع كوب صغير من القهوة التركي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء، ومزج فيه كافة المكونات السابقة جيدًا ونستمر في التقليب لحين تماسك المزيج ويصبح قوامه لين.

نترك المزيج بعد ذلك جانبًا ومن ثم نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ والصابون.

بعد ذلك نقوم بتنشيف الوجه جيدًا ومن ثم تطبيق الخليط عليه.

ترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن خمس عشر دقيقة، ولا تزيد عن خمس وثلاثون دقيقة.

بعد ذلك الوقت نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ والصابون، ومن ثم وضع عليه مرطب ملائم لنوع بشرتك.

الحرص على تكرار تلك الخلطة يوم بعد يوم وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متتالية. خلطة القهوة والحليب خلطة القهوة والحليب المكونات ربع كوب صغير من القهوة.

ربع كوب كبير من الحليب.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بمزج المكونات السابقة معاً جيدًا في وعاء حتى يتماسك قوامها.

غسل الوجه بالماء الفاتر ومن ثم تدليك المزيج عليه.

ترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن خمس وعشرون دقيقة.

غسل الوجه بعد ذلك بالماء الدافئ.

تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع. الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون تبييض وشد وجههم، ولهذا يلجئون إلى استخدام مستحضرات التجميل التي عادة ما تكون مكلفة، ولكنها قد تأتي لاحقا بآثار جانبية لهذا ينبغي عليهم تجنب ذلك وتطبيق على وجوههم الخلطات الطبيعية التي تأتي بنتائج إيجابية وفعالة في أقصر وقت ممكن وتتسم بأن مكوناتها طبيعية وغير مكلفة، ولا تستغرق المزيد من الوقت في تحضيرها، ولهذا نقدم لكم بعضها بواسطة القهوة التركية التي يكون لها أثر كبير في شد وتبييض وصنفرة. خلطة القهوة والعسل خلطة القهوة والعسل المكونات ثلاث ملاعق كبار الحجم من العسل الأبيض.

ربع كوب صغير من القهوة التركي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء، ومزج فيه كافة المكونات السابقة جيدًا ونستمر في التقليب لحين تماسك المزيج ويصبح قوامه لين.

نترك المزيج بعد ذلك جانبًا ومن ثم نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ والصابون.

بعد ذلك نقوم بتنشيف الوجه جيدًا ومن ثم تطبيق الخليط عليه.

ترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن خمس عشر دقيقة، ولا تزيد عن خمس وثلاثون دقيقة.

بعد ذلك الوقت نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ والصابون، ومن ثم وضع عليه مرطب ملائم لنوع بشرتك.

الحرص على تكرار تلك الخلطة يوم بعد يوم وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متتالية. خلطة القهوة والحليب خلطة القهوة والحليب المكونات ربع كوب صغير من القهوة.

ربع كوب كبير من الحليب.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بمزج المكونات السابقة معاً جيدًا في وعاء حتى يتماسك قوامها.

غسل الوجه بالماء الفاتر ومن ثم تدليك المزيج عليه.

ترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن خمس وعشرون دقيقة.

غسل الوجه بعد ذلك بالماء الدافئ.

تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض وتقشير الوجه والجسم كله وازالة الجلد الميت من أول دقيقة مهما كان الاسمرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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