ليالي لبنان الرائعة بالطريقه اللبنانية الاصليه سهلة وسريعه بمكونات متوفره فى بيتك

طريقة لتحضير ليالي لبنان في المنزل ، ليالي لبنان من الحلويات الخفيفة الباردة المفضلة عند الكثير لخفتها وسهولة تحضيرها، ويُطلق عليها الكثير من الأسماء الأخرى كليالي الشام وحلوى السميد وليالي حلب ، ولكن لا فرق في المسمى فطريقة التحضير والطعم ثابت وشهي وتكون مطلوبة أكثر من الصغار كونها باردة وخفيفة عليهم ولا تتعب الأهل في تحضيرها أبدًا بل عند تجربتها مرة واحدة تصبح هي أكثر الحلويات تكرارًا في المنزل. أسهل طريقة لتحضير ليالي لبنان في المنزل:- أسهل طريقة لتحضير ليالي لبنان في المنزل:- المكونات:- كوب من السميد.

نصف كوب من الفستق.

ربع كوب مكسرات وجوزة الهند.

نصف كوب سكر.

ربع كوب قشطة.

ست أكواب حليب.

ربع كوب شربات حلويات. طريقة التحضير:- في إناء على النار نضع الحليب والسكر والسميد مع التقليب المستمر حتى الغليان.

في طبق تقديم يكفي للكمية نضع أكثر من نصف كمية الحليب بالسميد المغلي ثم وضع الفستق وجوزة الهند ووضع باقي كمية الخليط عليهم.

ندخل طبق التقديم في الثلاجة لعدة ساعات ثم نضع طبقة من القشطة وطبقة من المكسرات ووضعها في الثلاجة ساعتين مرة أخرى

ثم يتم تقطيع ليالى لبنان وتقديمها باردة. طريقة تحضير ليالي لبنان بمكونات اقتصادية:- طريقة التحضير:-طريقة تحضير ليالي لبنان بمكونات اقتصادية:- المكونات:- ٢ لتر من الحليب.

كوب سكر.

٢ كوب سميد.

ربع كوب من الفستق المفروم.

٢ علبة قشطة.

شربات ثقيل.

ملعقة صغيرة مستكة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير:- في إناء على النار نضع الحليب والسكر والسميد مع التقليب حتى الغليان والحصول على قوام متماسك ثم نضع المستكة مع التقليب ثم نسكبه في طبق التقديم ونتركه حتى يبرد تمامًا.

ثم خلط القشطة مع الفانيليا ووضعها فوق ليالي لبنان في طبق التقديم ووضع طبقة من الفستق والشربات أيضًا ثم تركها في الثلاجة عدة ساعات وتُقدم باردة طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة لتحضير ليالي لبنان في المنزل ، ليالي لبنان من الحلويات الخفيفة الباردة المفضلة عند الكثير لخفتها وسهولة تحضيرها، ويُطلق عليها الكثير من الأسماء الأخرى كليالي الشام وحلوى السميد وليالي حلب ، ولكن لا فرق في المسمى فطريقة التحضير والطعم ثابت وشهي وتكون مطلوبة أكثر من الصغار كونها باردة وخفيفة عليهم ولا تتعب الأهل في تحضيرها أبدًا بل عند تجربتها مرة واحدة تصبح هي أكثر الحلويات تكرارًا في المنزل. أسهل طريقة لتحضير ليالي لبنان في المنزل:- أسهل طريقة لتحضير ليالي لبنان في المنزل:- المكونات:- كوب من السميد.

نصف كوب من الفستق.

ربع كوب مكسرات وجوزة الهند.

نصف كوب سكر.

ربع كوب قشطة.

ست أكواب حليب.

ربع كوب شربات حلويات. طريقة التحضير:- في إناء على النار نضع الحليب والسكر والسميد مع التقليب المستمر حتى الغليان.

في طبق تقديم يكفي للكمية نضع أكثر من نصف كمية الحليب بالسميد المغلي ثم وضع الفستق وجوزة الهند ووضع باقي كمية الخليط عليهم.

ندخل طبق التقديم في الثلاجة لعدة ساعات ثم نضع طبقة من القشطة وطبقة من المكسرات ووضعها في الثلاجة ساعتين مرة أخرى

ثم يتم تقطيع ليالى لبنان وتقديمها باردة. طريقة تحضير ليالي لبنان بمكونات اقتصادية:- طريقة التحضير:-طريقة تحضير ليالي لبنان بمكونات اقتصادية:- المكونات:- ٢ لتر من الحليب.

كوب سكر.

٢ كوب سميد.

ربع كوب من الفستق المفروم.

٢ علبة قشطة.

شربات ثقيل.

ملعقة صغيرة مستكة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير:- في إناء على النار نضع الحليب والسكر والسميد مع التقليب حتى الغليان والحصول على قوام متماسك ثم نضع المستكة مع التقليب ثم نسكبه في طبق التقديم ونتركه حتى يبرد تمامًا.

ثم خلط القشطة مع الفانيليا ووضعها فوق ليالي لبنان في طبق التقديم ووضع طبقة من الفستق والشربات أيضًا ثم تركها في الثلاجة عدة ساعات وتُقدم باردة طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليالي لبنان الرائعة بالطريقه اللبنانية الاصليه سهلة وسريعه بمكونات متوفره فى بيتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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