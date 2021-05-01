ضعي لشعرك ملعقة من البانثينول لملئ وانبات الفراغات وتطويل الشعر كالصاروخ

يعد كريم بانثينول من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها للشعر حيث انها تعمل على ترطيبه، والسرعة في نموه، وليس له أي من الآثار الجانبية التي قد تؤثر عليه لاحقًا، ويمكن وضعه فقط على الشعر او تحضير من خلاله خلطات طبيعية وتدليك الشعر بها، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق التي يمكن من خلال الاستعانة به تحضير أفضل خلطات طبيعية للشعر تعمل على نموه ولمعانه وترطيبه. خلطة كريم بانثينول للشعر خلطة كريم بانثينول للشعر المكونات: كريم بانثينول.

فرشاة نظيفة.

زيت زيتون.

بونيه. طريقة التحضير: نحضر طبق نظيف وحا 5 ونضع كمية من كريم بانثينول ومعلقة من زيت الزيتون البارد ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا.

نقوم بشطف الشعر جيدا ثم تجفيفه ثم نقوم باحضار فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع الخلطة على جميع أجزاء الرأس فروة الرأس والشعر.

وبعد الإنتهاء من توزيع الماسك في جميع أنحاء الشعر نقوم بوضع بونيه على الشعر.

نتركه لمدة 5 ساعات يعمل كريم بانثينول على تغذية الشعر من جذوره حيث يحتوي كريم بانثينول على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل علي علاج الشعر والقضاء علي القشرة.

زيت الزيتون يغذي الشعر من جذوره تعمل هذه الخلطة على تطويل الشعر خلال شهر. كريم بانثينول لتلميع الشعر كريم بانثينول لتلميع الشعر المكونات: اربع معالق عسل ابيض.

معلقة كبيرة بلسم.

4 معالق من كريم بانثينول.

بونيه.

فرشاة. طريقة التحضير: نحضر طبق نظيف ونضع اربع معالق من العسل الأبيض ومعلقة كبيرة من البلسم واربع معالق من كريم بانثينول.

نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا واحدا.

نحضر الفرشاة و نضع هذه الخلطة على فروة الرأس وجميع اطراف الشعر.

نغطي الشعر بالبونيه ونتركه لمدة 8 ساعات.

نقوم بفرك الرأس بحركات دائرية ثم نقوم بشطف الشعر كاملا.

تكرر هذه الوصفة مرة اسبوعيا تعتبر غذاء كامل متكامل للشعر تعمل على تلميع وتغذيته من جذوره. الوسوم

يعد كريم بانثينول من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها للشعر حيث انها تعمل على ترطيبه، والسرعة في نموه، وليس له أي من الآثار الجانبية التي قد تؤثر عليه لاحقًا، ويمكن وضعه فقط على الشعر او تحضير من خلاله خلطات طبيعية وتدليك الشعر بها، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق التي يمكن من خلال الاستعانة به تحضير أفضل خلطات طبيعية للشعر تعمل على نموه ولمعانه وترطيبه. خلطة كريم بانثينول للشعر خلطة كريم بانثينول للشعر المكونات: كريم بانثينول.

فرشاة نظيفة.

زيت زيتون.

بونيه. طريقة التحضير: نحضر طبق نظيف وحا 5 ونضع كمية من كريم بانثينول ومعلقة من زيت الزيتون البارد ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا.

نقوم بشطف الشعر جيدا ثم تجفيفه ثم نقوم باحضار فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع الخلطة على جميع أجزاء الرأس فروة الرأس والشعر.

وبعد الإنتهاء من توزيع الماسك في جميع أنحاء الشعر نقوم بوضع بونيه على الشعر.

نتركه لمدة 5 ساعات يعمل كريم بانثينول على تغذية الشعر من جذوره حيث يحتوي كريم بانثينول على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل علي علاج الشعر والقضاء علي القشرة.

زيت الزيتون يغذي الشعر من جذوره تعمل هذه الخلطة على تطويل الشعر خلال شهر. كريم بانثينول لتلميع الشعر كريم بانثينول لتلميع الشعر المكونات: اربع معالق عسل ابيض.

معلقة كبيرة بلسم.

4 معالق من كريم بانثينول.

بونيه.

فرشاة. طريقة التحضير: نحضر طبق نظيف ونضع اربع معالق من العسل الأبيض ومعلقة كبيرة من البلسم واربع معالق من كريم بانثينول.

نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا واحدا.

نحضر الفرشاة و نضع هذه الخلطة على فروة الرأس وجميع اطراف الشعر.

نغطي الشعر بالبونيه ونتركه لمدة 8 ساعات.

نقوم بفرك الرأس بحركات دائرية ثم نقوم بشطف الشعر كاملا.

تكرر هذه الوصفة مرة اسبوعيا تعتبر غذاء كامل متكامل للشعر تعمل على تلميع وتغذيته من جذوره.

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