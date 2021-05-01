سر عمل كنافة محشية كريمة والمكسرات بطريقة سهله وبسيطة وطعم ألذ من المحلات

سر عمل كنافة محشية كريمة ومكسرات، قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكنافة المحشية بالكريمة والمكسرات لما لها من طعم جميل وصحي كما انه لا تخلو أي مناسبة من وجود الكنافة بها لذلك دائما م تبحث عنها السيدات، ونا من مميزات الكنافة انه يمكن تحضير بسهولة جداً وبمكونات بسيطة وكما يمكن عملها بالشربات فقط أو حشوها بأكثر من مكون مثل المكسرات والكريمة وحشوها بالمناجو والآن سوف نقدم لكم إحدى هذه الطرق وهي طريقة عمل كنافة بالكريمة والمكسرات . سر عمل كنافة محشية كريمة ومكسرات سر عمل كنافة محشية كريمة ومكسرات سوف نقدم لكم الآن مكونات وطريقة عمل كنافة محشية بالمكسرات والكريمة بطريقة سهلة وبسيطة من المنزل . مكونات عل كنافة بالكريمة مكونات عمل الشربات مكونات عل كنافة بالكريمة مكونات عمل الشربات طريقة تحضير الشربات ( القطر ) نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة ونضع به جميع مكونات الشربات ونتركه حتى يغلي جيداً ويذوب السكر تماماً . طريقة تحضير بسبوسة الكريمة أولاً نشغل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية قبل البدء في تحضير الكنافة .

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به اللبن والسكر .

نحضر وعاء اخر ونذيب به النشا مع الماء ونقلبهم حتي تذب النشا تماماً .

ثم نضع خليط النشا على اللبن والسكر ونقلبهم حتى يصبح خليط كريمي .

نحضر وعاء أخر ونضع به الكنافة والزبدة السائلة ونقلبهم سوياً حتى تتشرب تماما الكنافة بالزبدة أو السمن البلدي .

نحضر الصينية التي سوف ندخلها الفرن وندهنها بقليل من السمن أو الزيت ثم نضع نصف كمية الكنافة بعد ذلك نضع طبقة من الكريمة التي تم تحضيرها ثم نضع على الكريمة النصف الأخر من الكنافة .

بعد ذلك ندخل صينية الكنافة في الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج جيداً .

في الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج جيداً . أخيراً بعد أن تخرج الكنافة من الفرن نضع عليها الشربات ونتركها حتى تبرد تماماً .

وأخيراً نزينها بالمكسرات المفضلة وتقدم مع المشروب المفضل وبالهناء والشفاء . طريقة تحضير الشربات ( القطر )طريقة تحضير بسبوسة الكريمة الوسوم

سر عمل كنافة محشية كريمة ومكسرات، قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكنافة المحشية بالكريمة والمكسرات لما لها من طعم جميل وصحي كما انه لا تخلو أي مناسبة من وجود الكنافة بها لذلك دائما م تبحث عنها السيدات، ونا من مميزات الكنافة انه يمكن تحضير بسهولة جداً وبمكونات بسيطة وكما يمكن عملها بالشربات فقط أو حشوها بأكثر من مكون مثل المكسرات والكريمة وحشوها بالمناجو والآن سوف نقدم لكم إحدى هذه الطرق وهي طريقة عمل كنافة بالكريمة والمكسرات . سر عمل كنافة محشية كريمة ومكسرات سر عمل كنافة محشية كريمة ومكسرات سوف نقدم لكم الآن مكونات وطريقة عمل كنافة محشية بالمكسرات والكريمة بطريقة سهلة وبسيطة من المنزل . مكونات عل كنافة بالكريمة مكونات عمل الشربات مكونات عل كنافة بالكريمة مكونات عمل الشربات طريقة تحضير الشربات ( القطر ) نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة ونضع به جميع مكونات الشربات ونتركه حتى يغلي جيداً ويذوب السكر تماماً . طريقة تحضير بسبوسة الكريمة أولاً نشغل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية قبل البدء في تحضير الكنافة .

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به اللبن والسكر .

نحضر وعاء اخر ونذيب به النشا مع الماء ونقلبهم حتي تذب النشا تماماً .

ثم نضع خليط النشا على اللبن والسكر ونقلبهم حتى يصبح خليط كريمي .

نحضر وعاء أخر ونضع به الكنافة والزبدة السائلة ونقلبهم سوياً حتى تتشرب تماما الكنافة بالزبدة أو السمن البلدي .

نحضر الصينية التي سوف ندخلها الفرن وندهنها بقليل من السمن أو الزيت ثم نضع نصف كمية الكنافة بعد ذلك نضع طبقة من الكريمة التي تم تحضيرها ثم نضع على الكريمة النصف الأخر من الكنافة .

بعد ذلك ندخل صينية الكنافة في الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج جيداً .

في الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج جيداً . أخيراً بعد أن تخرج الكنافة من الفرن نضع عليها الشربات ونتركها حتى تبرد تماماً .

وأخيراً نزينها بالمكسرات المفضلة وتقدم مع المشروب المفضل وبالهناء والشفاء . طريقة تحضير الشربات ( القطر )طريقة تحضير بسبوسة الكريمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل كنافة محشية كريمة والمكسرات بطريقة سهله وبسيطة وطعم ألذ من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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