ليه اليابانيات بيغسلوا وشهم لمدة 10 دقايق!

الحصول على بشرة صحية وصافية بيحتاج وقت ، واليانيين ابتكروا طقوسهم الخاصة للحصول على بشرة خالية من العيوب والتخلص من مشاكل البشرة ، والتقنية دي بتاخد 10 دقايق وبتشمل 3 خطوات اساسية هتخلي بشرتك صحية وبتلمع ، تعالوا نتعرف مع بعض من خلال السطور الجايه على تقنية ال 10 دقايق اليابانية للبشرة.
تقنية ال 10 دقايق اليابانية للبشرة:
طريقة 4-2-4 لتنضيف الوجه:
طريقة 4-2-4 هي نظام خاص متقسم لمراحل حسب الوقت.
– بيبدأ بالتنضيف بالزيت لمدة 4 دقايق.
– بعدها استخدمي غسول كريمي لمدة 2 دقيقة.
– والخطوة الاخيرة هي شطف الوجه بالمية لمدة 4 دقايق.
والمتخصصين بيقولوا انك لو بتستخدمي الطريقة دي بالليل ، مش هتحتاجي انك تنضفي وشك الصبح بنفس الطريقة ، وكمان مش لازم تعمليها كل يوم 4 مرات في الاسبوع هتكون كافية.
اول 4 دقايق: مرحلة الزيت
مرحلة الزيت هدفها تحسين الدورة الدموية عن طريق تدليك الجلد لمدة 4 دقايق ، بالاضافة انها بتخلي الطبقة العلوية من البشرة مرنة وبتساعد على تنضيف اي مسام مسدودة ، وضروري انك تختاري الزيت المناسب اللي تقدري تحطيه على بشرتك.
على سبيل المثال زيت الجوجوبا بشرتك هتمتصه بسرعة ، وهيكون الافضل استخدام زيت الخروع اللي هيساعد على التخلص من الشوائب والتخلص من السموم ، وخليكي حذره عند ندليك بشرتك لو عندك اي كدمات او موانع.
تاني دقيقتين: مرحلة التنضيف بالغسول الكريمي
بعد تدليك البشرة بالزيت ، حطي كمية صغيرة من الغسول على الزيت ، والمتخصصين بينصحوا باستخدام الغسول الكريمي بدل من الرغوي او الجل لانها مش بتجفف الجلد ، نضفي البشرة لمدة دقيقتين بحركات خفيفة عشان متأذيش بشرتك.
تالت 4 دقايق: مرحلة الشطف
ابدأي بشطف البشرة بالمايه الدافية لمدة دقيقتين ، وبعدين اشطفيها بالمايه الباردة لمدة دقيقتين كمان ، المايه الدافية هتساعد في شطف الزيت الزيادة من على بشرتك ، وهيزود تدفق الدم على سطح البشرة.
والمايه الباردة هتساعد على تضييق المسام ، التقنية دي بتساعد على ترطيب البشرة ، وهتلاقي بشرتك نضرة وبتلمع بعد ما تخلصي الخطوات دي.
اهم 10 حاجات لازم تعرفيهم عن طريقة التنضيف بالزيت للبشرة المعرضة لحب الشباب
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