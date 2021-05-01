نقدم طريقة عمل المطبق بالبيض التي يمكن تحضيرها في الفطور، حيث أنها تشتهر في دول الخليج العربي نظرًا لمكوناتها الشهية التي تحتوي على عناصر غذائية متنوعة ومفيدة للجسم، من أهمها البيض الذي يحتوي على البروتين، بالإضافة إلى الخضروات، وفي المقال نستعرض معًا طريقة التحضير والمقادير كاملة.

طريقة عمل المطبق بالبيض اللذيذ

تحتار ربة المنزل في كثير من الأحيان في اختيار الوجبات التي عليها تحضيرها في وجبة الفطور وتقديمها لأفراد أسرتها، لذلك نقدم وصفة المطبق بالبيض والخضار والذي يعد من أفضل وأخف الوجبات التي يمكن تناولها صباحًا، وفيما يلي المقادير والطريقة:

لفة من الجلاش.

نصف كيلو من صدور الفراخ مقطعة مكعبات صغيرة.

حزمة من الكرات.

حبة واحدة كبيرة من الطماطم.

ثلاث حبات من البيض.

حبة من البصل المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

فصين ثوم مهروس.

قليل من الفلفل الأسود الناعم.

زيت للقلي.

تشويح قطع الفراخ في طاسة بها قليل من المادة الدهنية حتى تكتسب اللون الأصفر الذهبي من الجانبين. ثم يتم إضافة الملح، الفلفل الأسود، وقليل من الماء، ونتركها على النار حتى تنضج وتجف المياه تمامًا. إضافة الثوم والبصل إلى الفراخ، ثم إضافة الطماطم والكرات بعد تقطيعهم إلى مكعبات صغيرة. ترك الخليط حتى يهدأ تمامًا ويبرد، ثم نضيف البيضة مع التقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات معًا. تقطيع أوراق الرقاق وفردهم على شكل علامة +، ونضع الخلطة في منطقة تقاطع الورقتين. تطبيق الرقاق من جميع الجوانب مع دهن كل جانب بقليل من البيض المخفوق. قلي المطبق في زيت ساخن وفير حتى يتحمر من جميع الجهات. يقدم ساخن مع المخلل، وبالهنا.

مقادير الوصفةطريقة عمل المطبق بالبيضطريقة المطبق بالخضار واللحم

يمكن إضافة حشوات مختلفة لعمل مطبق لذيذ وشهي، وفي هذه الوصفة نقدم طريقة إضافة حشوة اللحم والخضار:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

3/4 كوب ماء.

1/3 كوب زيت ذرة.

ملعقة من ملح الطعام.

بيضة واحدة مخفوقة.

ملعقتين زيت نباتي من النوع المفضل.

بصلة مبشورة.

فص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة من زيت الذرة.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

حبة من الطماطم مقطعة مكعبات.

قليل من الكمون.

قليل من القرفة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

قليل من الفلفل الحار المطحون.

كوب من البصل الأخضر المفروم.

أربع حبات من البيض.

ربع ملعقة ملح.

قطعتين من الجبن الكريمي المهروس.

زيت للقلي.

مزج كل من (الدقيق، الزيت، البيضة، الملح، الماء) بواسطة الهاند بلندر جيدًا لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى تتداخل المكونات وتصبح عجينة ذات قوام متجانس. تقسيم العجين إلى 6 قطع متساوية، وتغطيتها وتركها جانبًا لمدة ثلاث ساعات أو أكثر لترتاح. تشويح البصل والثوم في طاسة بها قليل من الزيت، ثم نضيف اللحم المفروم مع التقليب جيدًا حتى يتغير لونه. إضافة الملح، الفلفل الأسود، الكمون، القرفة، الفلفل الحار، والطماطم. تقليب المكونات وتركها لمدة خمس دقائق على نار متوسطة حتى تذبل، ثم نرفعها من على النار. خلط كل من البيض المخفوق والجبن و البصل الأخضر المفروم في وعاء منفضل، ثم إضافته على خشوة اللحم بعد أن تبرد. فرد كرات العجين على رخامة المطبخ، وإضافة ملعقتين كبيرتين من الحشوة. غلق كافة الجوانب بإحكام لتكوين مربع، ثم نقوم بقلي المطبق في زيت ساخن حتى يتحول لونه إلى الذهبي. يوضع ساخن في طبق التقديم مع المخلل أو السلطة الخضراء، وبالهنا.

المقاديرمكونات الحشوةالطريقة