المصابيب بدون بيض .. تعرفي على الطريقة بالخطوات والمقادير

نقدم طريقة عمل المصابيب بدون بيض والتي تحظى بشرة واسعة في دول الخليج نظرًا لاحتوائها على قيمة غذائية عالية بسبب القمح الأسمر الذي يعتبر المكون الأساسي لها ويحتوي على نسبة عالية من الألياف، وفي المقال نوضح الطريقة بالخطوات.

المصابيب بدون بيض

تشبه المصابيب في شكلها القطائف أو البان كيك، ويرجع سبب تسميتها بهذا الاسم إلى أنها تُصب على الصاج عند تسويتها، وفيما يلي مقادير الوصفة وطريقة التحضير:

2 كوب من الدقيق الأسمر.

ملعقتين من اللبن البودرة.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة صغيرة من السمن.

كوبين من الماء الفاتر.

خلط المكونات التالية في وعاء (اللبن، الكركم، الملح، البيكنج بودر). إضافة الدقيق الأسمر والتقليب جيدًا، ثم إضافة المياه تدريجيًا مع التقليب حتى تتكون عجينة سائل. وضع الصاج على النار حتى يسخن، ثم ندهنه بالسمن. وضع العجينة في أبريق، ثم سكب القليل منها على شكل دائري على الصاج الساخن. تركها دقيقة واحدة على كل جانب حتى تكتسب اللون الذهبي. ترك المصابيب حتى تبرد، ثم رصها في طبق التقديم إلى جانب الصوص المفضل، وبالهنا.

المقاديرالمصابيب بدون بيضطريقة عمل المصابيب بالدقيق الأبيض

يمكن استبدال الدقيق الأسمر بالأبيض لتحضير المصابيب بطريقة سهلة، وفيما يلي المقادير والطريقة تفصيليًا:

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

4 كوب ماء فاتر.

حلة واحدة من البيض.

ملعقتين من السكر.

7 ملاعق من اللبن البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

1/4 ملعقة ملح طعام.

ربع ملعقة من الحبهان المطحون.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة خميرة فورية.

كوب من الزيت.

إضافة البيكنج بودر، الملح، والخميرة إلى الدقيق وخلط المكونات جيدًا. نخلط (البيض، اللبن البودرة، الفانيلا، والسكر) في وعاء عميق جيدًا حتى تتكون عجينة سائلة إلى حد ما. ترك العجينة جانبًا حتى تخمر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة. صب مقدار مناسب من العجينة على صاج ساخن على نار متوسطة بشكل دائري. تقليب العجينة على الجانبين حتى يصبح لونها أصفر مائل إلى البني. رفع المصابيب من على النار وتركها تهدأ، يمكن إضافة حشوات متنوعة مثل اللحم، الفراخ، الخضروات، كما يمكن تقديمها حلوة بإضافة المكسرات وغمسها بعد ذلك في الشربات.

مقادير الوصفةالطريقة بالخطوات