طريقة عمل الكاليماري المحشي بالجمبري في المنزل، يحب الكثير من الأشخاص تناول المأكولات البحرية نظرا لفوائدها العديدة والتي تفيد الجسم وتمده بالطاقة والفيتامينات الهامة بجانب أن مذاقها شهي ولذيذ، وبالتالي سوف نقوم من خلال مقال اليوم لتجهيز الكلماري المحشي بالجمبري بطريقة مميزة وشهية، ويتم تقديمها كوجبة متكاملة وصحية، لهذا سوف نوضح لكم جميع المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز الكلماري المحشي بالجمبري في المنزل. طريقة عمل الكاليماري المحشي بالجمبري طريقة عمل الكاليماري المحشي بالجمبري المكونات، 2 فص ثوم مفروم

ملعقة صلصة

كيلو سبيط كامل للحشو

كيلو جمبري صغير الحجر الحجم

بصلة صغيرة مفرومة

شبت وكزبرة

فلفل أخضر مقطع

ثلاث فصوص بودرة

ربع ملعقة ملح

نصف ملعقة بهارات

كوب ونصف طماطم مفرومة. طريقة تجهيز الكاليماري المحشي بالجمبري في الخطوة الأولى لتجهيز الكاليماري المحشي بالجمبري نبدأ بتجهيز الكلماري وتنظيفه جيدا ثم نقوم بنقعه بالملح والليمون لمدة نصف ساعة على الأقل ويتم شطفه بالماء ويصفي.

ويتم التخلص من الرأس بعد ذلك نبدأ بتجهيز وعاء ونضع فيه الثوم والبصل والشبت وتقلب المكونات ثم نضع الجمبري والملح والبهارات والفلفل الأخضر وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

في الخطوة التالية نقوم بحشو الكاليمارى الخليط الذي قمنا بتجهيزه حتى يصبح ثلث ممتلئ والثلث الآخر فارغا بعد ذلك يتم قفل الكليماري بخلة الأسنان.

بعد ذلك يتم تسخين الفرن ثم نبدأ ب تجهيز الصوص من خلال تجهيز مقلاة صغيرة ونضع فيها البصل المفروم والثوم ونقوم بإضافة الكوب ونصف من الطماطم المفروم ملعقة من الصلصة.

بعد ذلك نقوم بوضع الكاليماري المحشي في الطاجن الفخار ونضع فوقها الصوص الذي قام بتجهيزه وتترك في الفرن لمدة 35 دقيقة أو أكثر على بعض متوسطة حتى تنضج بعد ذلك يتم تناولها وبالهناء والشفاء. طريقة تجهيز الكاليماري المحشي بالجمبري الوسوم

طريقة عمل الكاليماري المحشي بالجمبري في المنزل، يحب الكثير من الأشخاص تناول المأكولات البحرية نظرا لفوائدها العديدة والتي تفيد الجسم وتمده بالطاقة والفيتامينات الهامة بجانب أن مذاقها شهي ولذيذ، وبالتالي سوف نقوم من خلال مقال اليوم لتجهيز الكلماري المحشي بالجمبري بطريقة مميزة وشهية، ويتم تقديمها كوجبة متكاملة وصحية، لهذا سوف نوضح لكم جميع المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز الكلماري المحشي بالجمبري في المنزل. طريقة عمل الكاليماري المحشي بالجمبري طريقة عمل الكاليماري المحشي بالجمبري المكونات، 2 فص ثوم مفروم

ملعقة صلصة

كيلو سبيط كامل للحشو

كيلو جمبري صغير الحجر الحجم

بصلة صغيرة مفرومة

شبت وكزبرة

فلفل أخضر مقطع

ثلاث فصوص بودرة

ربع ملعقة ملح

نصف ملعقة بهارات

كوب ونصف طماطم مفرومة. طريقة تجهيز الكاليماري المحشي بالجمبري في الخطوة الأولى لتجهيز الكاليماري المحشي بالجمبري نبدأ بتجهيز الكلماري وتنظيفه جيدا ثم نقوم بنقعه بالملح والليمون لمدة نصف ساعة على الأقل ويتم شطفه بالماء ويصفي.

ويتم التخلص من الرأس بعد ذلك نبدأ بتجهيز وعاء ونضع فيه الثوم والبصل والشبت وتقلب المكونات ثم نضع الجمبري والملح والبهارات والفلفل الأخضر وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

في الخطوة التالية نقوم بحشو الكاليمارى الخليط الذي قمنا بتجهيزه حتى يصبح ثلث ممتلئ والثلث الآخر فارغا بعد ذلك يتم قفل الكليماري بخلة الأسنان.

بعد ذلك يتم تسخين الفرن ثم نبدأ ب تجهيز الصوص من خلال تجهيز مقلاة صغيرة ونضع فيها البصل المفروم والثوم ونقوم بإضافة الكوب ونصف من الطماطم المفروم ملعقة من الصلصة.

بعد ذلك نقوم بوضع الكاليماري المحشي في الطاجن الفخار ونضع فوقها الصوص الذي قام بتجهيزه وتترك في الفرن لمدة 35 دقيقة أو أكثر على بعض متوسطة حتى تنضج بعد ذلك يتم تناولها وبالهناء والشفاء. طريقة تجهيز الكاليماري المحشي بالجمبري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكاليماري المحشي بالجمبري في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.