أسرار تحضير الجلاش بالكاسترد الشهي بخطوات بغاية السهولة في البيت

يعد الجلاش بالكاسترد من بين المقبلات الخفيفة التي لا يوجد بها عدد كبير من السعرات الحرارية، كذلك يتسم بمذاقه الجميل والمقرمش، وأبرز ما يميزه هو أنه من الممكن أن يتم عمل منه الكثير من الحشوات، كجلاش الكاسترد الذي هو موضوعنا الأساسي، وكذلك جلاش الشكولاتة، وفيما يلي طريقة ومكونات جلاش الكاسترد.

في الحقيقة أن الجلاش من أروع المقبلات، ولكن حين يُضاف له الكاسترد يكون أروع من قبل، إذ أن مذاقه يكون أفضل، ويكون صحيحًا ومفيدًا أكثر، فهو يمد الجسم بالكثير من الفوائد والعناصر الغذائية المهمة.

ملح “ملعقة. كبيرة”

نشا “٢ ملعقة كبيرة”

طحين أبيض “٤ كأس”

ماء دافئ “٢,٥ كأس”

وضع الملح والطحين بإناء مع التقليب بشكل حيد، وبعد ذلك إضافة الماء الدافئ تدريجيًا مع مواكبة التحريك إلى أن تتكون عجينة متماسكة.

لف العجينة على شكل رول أو اسطواني، وبعد ذلك تقطيعها لقطع ذات حجم وسط.

ضعيها بصينية واتركيها لكي ترتاح حتى مرور ٦٠ دقيقة بحد أدنى.

رضي النشا بسطح أملح، وبعدها ضعي العجينة على هذا السطع مع فردها من خلال المسألة الخشبية والقيام بتشكيلها بشكل مستطيل.

وضع الرقائق فوق بعضها، ولا بد أن تقومي بالحرص على وضع النشا بين الطبقات وبعضها لكي لا يتم الالتصاق

وضع العجينة بورق زبدة ومن ثم بالفريزر حتى يتم استعمالها.