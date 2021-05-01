أسرار تحضير الجلاش بالكاسترد الشهي بخطوات بغاية السهولة في البيت

يعد الجلاش بالكاسترد من بين المقبلات الخفيفة التي لا يوجد بها عدد كبير من السعرات الحرارية، كذلك يتسم بمذاقه الجميل والمقرمش، وأبرز ما يميزه هو أنه من الممكن أن يتم عمل منه الكثير من الحشوات، كجلاش الكاسترد الذي هو موضوعنا الأساسي، وكذلك جلاش الشكولاتة، وفيما يلي طريقة ومكونات جلاش الكاسترد.الجلاش بالكاسترد
في الحقيقة أن الجلاش من أروع المقبلات، ولكن حين يُضاف له الكاسترد يكون أروع من قبل، إذ أن مذاقه يكون أفضل، ويكون صحيحًا ومفيدًا أكثر، فهو يمد الجسم بالكثير من الفوائد والعناصر الغذائية المهمة.مكونات الجلاش بالكاسترد
- ملح “ملعقة. كبيرة”
- نشا “٢ ملعقة كبيرة”
- طحين أبيض “٤ كأس”
- ماء دافئ “٢,٥ كأس”
- وضع الملح والطحين بإناء مع التقليب بشكل حيد، وبعد ذلك إضافة الماء الدافئ تدريجيًا مع مواكبة التحريك إلى أن تتكون عجينة متماسكة.
- لف العجينة على شكل رول أو اسطواني، وبعد ذلك تقطيعها لقطع ذات حجم وسط.
- ضعيها بصينية واتركيها لكي ترتاح حتى مرور ٦٠ دقيقة بحد أدنى.
- رضي النشا بسطح أملح، وبعدها ضعي العجينة على هذا السطع مع فردها من خلال المسألة الخشبية والقيام بتشكيلها بشكل مستطيل.
- وضع الرقائق فوق بعضها، ولا بد أن تقومي بالحرص على وضع النشا بين الطبقات وبعضها لكي لا يتم الالتصاق
- وضع العجينة بورق زبدة ومن ثم بالفريزر حتى يتم استعمالها.
- وضع كمية الجلاش بصينية الفرد مع دهنها بنصف الكمية الخاصة بالسمنة، ووضع ½ ال كمية المتعلق. بالكاسترد أعلاها.
- وضع طبقة جلاش فوقها. مع إضافة خليط الكاسترد مرو أخرى، وفي النهاية وضع عجينة الجلاش.
- دهن الجلاش بكمية من السمنة، وتقطيعه لمربعات حجمها متوسط، وبعد ذلك إدخاله الفرن حتى مرور ثلث ساعة أو إلى أن يتم الاحمرار.
- إخراجه وتركه في النهاية ليبرد، ووضع الشربات والفستق الحلبي عليه للتزيين.
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يعد الجلاش بالكاسترد من بين المقبلات الخفيفة التي لا يوجد بها عدد كبير من السعرات الحرارية، كذلك يتسم بمذاقه الجميل والمقرمش، وأبرز ما يميزه هو أنه من الممكن أن يتم عمل منه الكثير من الحشوات، كجلاش الكاسترد الذي هو موضوعنا الأساسي، وكذلك جلاش الشكولاتة، وفيما يلي طريقة ومكونات جلاش الكاسترد.الجلاش بالكاسترد
في الحقيقة أن الجلاش من أروع المقبلات، ولكن حين يُضاف له الكاسترد يكون أروع من قبل، إذ أن مذاقه يكون أفضل، ويكون صحيحًا ومفيدًا أكثر، فهو يمد الجسم بالكثير من الفوائد والعناصر الغذائية المهمة.مكونات الجلاش بالكاسترد
- ملح “ملعقة. كبيرة”
- نشا “٢ ملعقة كبيرة”
- طحين أبيض “٤ كأس”
- ماء دافئ “٢,٥ كأس”
- وضع الملح والطحين بإناء مع التقليب بشكل حيد، وبعد ذلك إضافة الماء الدافئ تدريجيًا مع مواكبة التحريك إلى أن تتكون عجينة متماسكة.
- لف العجينة على شكل رول أو اسطواني، وبعد ذلك تقطيعها لقطع ذات حجم وسط.
- ضعيها بصينية واتركيها لكي ترتاح حتى مرور ٦٠ دقيقة بحد أدنى.
- رضي النشا بسطح أملح، وبعدها ضعي العجينة على هذا السطع مع فردها من خلال المسألة الخشبية والقيام بتشكيلها بشكل مستطيل.
- وضع الرقائق فوق بعضها، ولا بد أن تقومي بالحرص على وضع النشا بين الطبقات وبعضها لكي لا يتم الالتصاق
- وضع العجينة بورق زبدة ومن ثم بالفريزر حتى يتم استعمالها.
- وضع كمية الجلاش بصينية الفرد مع دهنها بنصف الكمية الخاصة بالسمنة، ووضع ½ ال كمية المتعلق. بالكاسترد أعلاها.
- وضع طبقة جلاش فوقها. مع إضافة خليط الكاسترد مرو أخرى، وفي النهاية وضع عجينة الجلاش.
- دهن الجلاش بكمية من السمنة، وتقطيعه لمربعات حجمها متوسط، وبعد ذلك إدخاله الفرن حتى مرور ثلث ساعة أو إلى أن يتم الاحمرار.
- إخراجه وتركه في النهاية ليبرد، ووضع الشربات والفستق الحلبي عليه للتزيين.
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