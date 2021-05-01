أسرار تحضير حلى التيراميسيو الشهية في المنزل بمكونات اقتصادية

نقدم لكم عبر موقعنا أسرار تحضير حلى التيراميسيو حيث أن التيراميسيو من أشهر أنواع الحلوى المنتشرة في الأوقات المختلفة حيث يمكن تقديمها باردة في كل المناسبات، كما أنها تنال إعجاب الكثير من الأشخاص وخاصةً الأطفال فهم يحبونها بشدة لطعمها اللذيذ وشكلها المميز.

أسرار تحضير حلى التيراميسيو

يمكن تقديم التراميسو بأكثر من وصفة مختلفة، فيمكن صنعها كتارت التراميسو أو تحضيرها في شكل كاسات التيراميسيو المميزة، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير تارت التيراميسو.

3 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة لبن.

1 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

رشة ملح صغيرة.

نصف كوب زبدة مذابة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

صفار 1 بيضة.

ثلاث بيضات للكيك.

نصف كوب دقيق أبيض للكيك.

ملعقة صغيرة فانيليا للكيك.

ملعقة صغيرة زبدة مذابة للكيك

رشة ملح طعام.

ملعقتين نسكافيه جاهز.

ماء ساخن.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا سائلة للكريمة.

كوب كريمة سائلة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

100 جرام شوكولاتة.

ربع كوب كاكاو باودر.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

نضع خمسة قالب تارت في الصينية.

نضع الدقيق مع السكر والملح والزبدة الذائبة في وعاء الخلاط الكهربائي على سرعة عالية حتى يتكون لدينا خليط ثم نضيف قليل من الفانيليا مع صفار البيضة واللبن ونخلطهم على سرعة متوسطة حتى يصبح لدينا عجين متماسك.

نقسم العجينة الموجود لدينا خمس قطع ونضع كل واحدة بها في قالب الكيك الخاص بها الموجود في الصينية.

نضع القوالب في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح جاهزة ذات لون ذهبي.

نترك القوالب جانباً حتى تصبح باردة تماماً ونخرجها ونضعها جانباً.

نحضر الكيك ونضع ورقة من الزبدة في صينية.

نقوم بخلط كل من الدقيق والملح ونتركهم جانباً.

نضع السكر والبيض والفانيليا السائلة في وعاء يحتوي على ماء ساخن فوق نار هادئة ونحركه قليلاً حتى يصبح دافئ.

نسكب الخليط في وعاء الخلاط الكهربائي ونخلطه على سرعة متوسطة حتى يصبح هش وذو لون فاتح.

نسكب الخليط من وعاء الخلاط ثم نضيف إليه الدقيق ونقوم بتقليبه حتى يتمازج ويختفي الدقيق.

نضيف الزبدة مع الحرص خلال التقليب أن يكون بخفة للحفاظ على الهواء الموجود داخل البيض.

نضع خليط الكيك في صينية الفرن ونتركه في الفرن لمدة 15 دقيقة أو ثلث ساعة، حتى يصبح لونه ذهبي نخرجه من الفرن ونتركه جانباً حتى يبرد.

نقوم بتحضير الكريمة ونضيف إليها الشوكولاتة ثم نضعها في الخلاط حتى يصبح قوامها هش.

نشكل التارت عن طريق تقطيع الكيك لخمس قطع حجمها أصغر من القالب الذي سوف يتم وضعها فيه.

نضع دوائر الكيك في التارت ونوزع شراب القهوة فوقها حتى تتشربه تماماً ثم نزينها باستخدام الكريمة حتى تغطيها كاملة، ونقوم بتزينها باستخدام بودرة الكاكاو ونتركها في الثلاجة لمدة بضع ساعات ثم نقدمها باردة.

مكونات تارت التيراميسيوخطوات تحضير التيراميسيو