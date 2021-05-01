مقشر قوي لتبييض الوجه وتقشير تام للجلد الميت سيجعل وجهك كالحليب من أول مرة

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون الحصول على بشرة ناعمة وبيضاء ولهذا ينفقون المزيد من الأموال لشراء المزيد من المستحضرات، والتي قد تكون غالية الثمن، ولذلك نقدم لكم من خلال موقعنا هذا أفضل الخلطات التي تعمل على تقشير وتبييض الوجه بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة. خلطة الكركم لتقشير وتبييض الوجه خلطة الكركم لتقشير وتبييض الوجه المكونات: ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقتان صغيرتان من الشوفان

ملعقتان صغيرتان من العسل

ملعقة كبيرة من الزبادى طريقة التحضير: يخلط الكركم مع الشوفان ثم وضع العسل مع الزبادي ومزجهم.

ومن بعدها وضع الخلطه او الماسك على الوجه لفترة لاتزيد عن 25 دقيقة.

ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل أسبوع، وذلك لمدة شهر. خلطة البرتقال خلطة البرتقال المكونات: ملعقة صغيرة من قشور البرتقال المفرومه.

نصف كوب صغير من السكر الأبيض والبني.

ربع كوب من زيت الزيتون

ملعقتان كبيره من بودرة الزنجبيل طريقة التحضير: نقوم بمزج المكونات مع بعضها جيدا ثم يستخدم هذا الماسك فى تدليك البشره الوجه او الجسم الجاف فى حركات دائرية لمدة لا تزيد عن خمس دقائق.

ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، ووضع مرطب.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل أسبوع.

يمكن عمل كمية من ذلك الماسك، ومن ثم يمكن حفظ هذا الخليط فى الثلاجة لمدة اسبوع الى وقت التحضير. خلطة اللبن والعسل خلطة اللبن والعسل المكونات: ملعقتان صغيرتان من الزبادى

ملعقتان من العسل

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة من الليمون المفروم

ربع كوب من التوت طريقة التحضير: نخلط هذه المكونات مع بعض فى الخلاط للحصول على خليط متماسك.

ثم وضع هذا الخليط على الوجه لمده لاتزيد عن 10 دقائق ومن قبلها نغسل الوجه بالماء الفاتر.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل شهر. الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون الحصول على بشرة ناعمة وبيضاء ولهذا ينفقون المزيد من الأموال لشراء المزيد من المستحضرات، والتي قد تكون غالية الثمن، ولذلك نقدم لكم من خلال موقعنا هذا أفضل الخلطات التي تعمل على تقشير وتبييض الوجه بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة. خلطة الكركم لتقشير وتبييض الوجه خلطة الكركم لتقشير وتبييض الوجه المكونات: ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقتان صغيرتان من الشوفان

ملعقتان صغيرتان من العسل

ملعقة كبيرة من الزبادى طريقة التحضير: يخلط الكركم مع الشوفان ثم وضع العسل مع الزبادي ومزجهم.

ومن بعدها وضع الخلطه او الماسك على الوجه لفترة لاتزيد عن 25 دقيقة.

ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل أسبوع، وذلك لمدة شهر. خلطة البرتقال خلطة البرتقال المكونات: ملعقة صغيرة من قشور البرتقال المفرومه.

نصف كوب صغير من السكر الأبيض والبني.

ربع كوب من زيت الزيتون

ملعقتان كبيره من بودرة الزنجبيل طريقة التحضير: نقوم بمزج المكونات مع بعضها جيدا ثم يستخدم هذا الماسك فى تدليك البشره الوجه او الجسم الجاف فى حركات دائرية لمدة لا تزيد عن خمس دقائق.

ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، ووضع مرطب.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل أسبوع.

يمكن عمل كمية من ذلك الماسك، ومن ثم يمكن حفظ هذا الخليط فى الثلاجة لمدة اسبوع الى وقت التحضير. خلطة اللبن والعسل خلطة اللبن والعسل المكونات: ملعقتان صغيرتان من الزبادى

ملعقتان من العسل

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة من الليمون المفروم

ربع كوب من التوت طريقة التحضير: نخلط هذه المكونات مع بعض فى الخلاط للحصول على خليط متماسك.

ثم وضع هذا الخليط على الوجه لمده لاتزيد عن 10 دقائق ومن قبلها نغسل الوجه بالماء الفاتر.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل شهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر قوي لتبييض الوجه وتقشير تام للجلد الميت سيجعل وجهك كالحليب من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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