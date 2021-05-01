أسهل طريقة لتحضير الكبة السورية في المنزل بالخطوات

الكبة السورية ، من الأطعمة الرائعة المحببة عند الجميع، ويتم تحضير الكبة بالكثير من الطرق والأشكال، إذ أن منها النقلي ومنها الني، كما أن الكبة العديد من الفوائد، إذ أنها تقوم بالمحافظة على الأعصاب والعضلات، كما أنها تقوم بالمساهمة في جعل الخلايا تنمو، بالإضافة إلى أنها تُنظم الطاقة بالجسد وتشارك بعملية الهضم.

تمد الكبة الجسم بالنشاط والطاقة، وهي من بين الخيارات المرادة دائمًا بأي منزل لسهولة تحضيرها والجمال مذاقها ولأنها يتم حفظها بالثلاجة بغير أن تتلف، وها هي مكوناتها وطريقة تحضيرها:

مكونات الكبة السورية

رأس بصلة حجمها متوسط “مفرومة ناعم”

برغل ناعم “كيلو جم”

لحمة حمراء “كيلو جم مفروم ناعم”

زنجبيل ناعم “ملعقة صغيرة”

قرفة ناعمة “ملعقة صغيرة”

فلفل أسود ناعم “ملعقة صغيرة'”

كمان “½ ملعقة صغيرة”

ملح طعام “ملعقة صغيرة”