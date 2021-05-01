أسهل طريقة لتحضير الكبة السورية في المنزل بالخطوات

الكبة السورية ، من الأطعمة الرائعة المحببة عند الجميع، ويتم تحضير الكبة بالكثير من الطرق والأشكال، إذ أن منها النقلي ومنها الني، كما أن الكبة العديد من الفوائد، إذ أنها تقوم بالمحافظة على الأعصاب والعضلات، كما أنها تقوم بالمساهمة في جعل الخلايا تنمو، بالإضافة إلى أنها تُنظم الطاقة بالجسد وتشارك بعملية الهضم.الكبة السورية
تمد الكبة الجسم بالنشاط والطاقة، وهي من بين الخيارات المرادة دائمًا بأي منزل لسهولة تحضيرها والجمال مذاقها ولأنها يتم حفظها بالثلاجة بغير أن تتلف، وها هي مكوناتها وطريقة تحضيرها:
مكونات الكبة السورية
- رأس بصلة حجمها متوسط “مفرومة ناعم”
- برغل ناعم “كيلو جم”
- لحمة حمراء “كيلو جم مفروم ناعم”
- زنجبيل ناعم “ملعقة صغيرة”
- قرفة ناعمة “ملعقة صغيرة”
- فلفل أسود ناعم “ملعقة صغيرة'”
- كمان “½ ملعقة صغيرة”
- ملح طعام “ملعقة صغيرة”
- نقع البرغل بالماء حتى ثلث ساعة.
- وضع البهارات على اللحمة ومزجها جيدًا.
- وضع البرغل والملح ومزج كل المكونات من خلال المضرب الكهربائي.
- تحمير البصلة إلى أن يتم ذبولها ويصير لونها ذهبي.
- وضع اللحمة والبهارات البصلة ومنحهم جيدًا لكي يتحول لونها للون الذهبي.
- تقسيم العجينة لقطع كروية.
- فرد البرغل ووضع الحشوة به وغلقها مرة أخرى.
- وضع قدر على النار به القليل من الزيت.
- وضع الكبة بمقلاة مع تركها على النار المنخفضة إلى أن يتحول اللون من الأبيض إلى البني.
- وفيما يتعلق بتحضير الحشوة فلابد أولًا أن تقومي بإحضار وعاء وضعي به البصل المفروم على النار ومعه الزيت، مع التحريك إلى أن يصبح ذهبيًا اللون.
- قومي بإضافة اللحم المفروم إلية مع الاستمرار بالتقليب.
- إضافة البهارات والتوابل لهم وتركهم على نار منخفضة إلى أن يتم النضوج.
- عقب نضج حشوة الكبة يتم تصفيتها من الزيت مع فردها بوعاء إلى أن تبرد ومن ثم وضع الحشو بالكبة السورية.
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الكبة السورية ، من الأطعمة الرائعة المحببة عند الجميع، ويتم تحضير الكبة بالكثير من الطرق والأشكال، إذ أن منها النقلي ومنها الني، كما أن الكبة العديد من الفوائد، إذ أنها تقوم بالمحافظة على الأعصاب والعضلات، كما أنها تقوم بالمساهمة في جعل الخلايا تنمو، بالإضافة إلى أنها تُنظم الطاقة بالجسد وتشارك بعملية الهضم.الكبة السورية
تمد الكبة الجسم بالنشاط والطاقة، وهي من بين الخيارات المرادة دائمًا بأي منزل لسهولة تحضيرها والجمال مذاقها ولأنها يتم حفظها بالثلاجة بغير أن تتلف، وها هي مكوناتها وطريقة تحضيرها:
مكونات الكبة السورية
- رأس بصلة حجمها متوسط “مفرومة ناعم”
- برغل ناعم “كيلو جم”
- لحمة حمراء “كيلو جم مفروم ناعم”
- زنجبيل ناعم “ملعقة صغيرة”
- قرفة ناعمة “ملعقة صغيرة”
- فلفل أسود ناعم “ملعقة صغيرة'”
- كمان “½ ملعقة صغيرة”
- ملح طعام “ملعقة صغيرة”
- نقع البرغل بالماء حتى ثلث ساعة.
- وضع البهارات على اللحمة ومزجها جيدًا.
- وضع البرغل والملح ومزج كل المكونات من خلال المضرب الكهربائي.
- تحمير البصلة إلى أن يتم ذبولها ويصير لونها ذهبي.
- وضع اللحمة والبهارات البصلة ومنحهم جيدًا لكي يتحول لونها للون الذهبي.
- تقسيم العجينة لقطع كروية.
- فرد البرغل ووضع الحشوة به وغلقها مرة أخرى.
- وضع قدر على النار به القليل من الزيت.
- وضع الكبة بمقلاة مع تركها على النار المنخفضة إلى أن يتحول اللون من الأبيض إلى البني.
- وفيما يتعلق بتحضير الحشوة فلابد أولًا أن تقومي بإحضار وعاء وضعي به البصل المفروم على النار ومعه الزيت، مع التحريك إلى أن يصبح ذهبيًا اللون.
- قومي بإضافة اللحم المفروم إلية مع الاستمرار بالتقليب.
- إضافة البهارات والتوابل لهم وتركهم على نار منخفضة إلى أن يتم النضوج.
- عقب نضج حشوة الكبة يتم تصفيتها من الزيت مع فردها بوعاء إلى أن تبرد ومن ثم وضع الحشو بالكبة السورية.
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