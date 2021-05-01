حضري بسكويت النشادر المقرمش اللذيذ في بيتك بخطوات سهلة

بسكويت النشادر يكون من بين الأنواع الخاصة بالبسكويت اللذيذ والهش، إذ يعد المكون الرئيسي في تلك الحلوى هو مادة النشادر، فهي تمنح البسكويت أفضل وأقوى رائحة، كما أن النشادر تقوم بإعطائه خلال الخبز رائحة جميلة، كما أن البيكنج صودا والنشادر وصودا الخبز، جميعها عوامل تخمرية تتسم بالكثير من الخصائص المتنوعة وتمنح نتائج مذهلة للخبز بوجه عام.بسكويت النشادر
كل الأمهات يُفضلن إعداد الطعام المُحبب لأبنائهم من البيت، وذلك لكي يُحافظن على صحتهم، والأمهات أدرى بكل ما يُقدمونه لأنه من صنع يدهن، كما أنها تتردد دومًا بما يتم شرائه من الطعام والمأكولات الجاهزة، حيث أن التي ليست محضرة بالمنزل تشتمل على ألوان صناعية ومكسبات الطعام، على عكس المأكولات الأخرى التي تُحضر بالمنزل، فالمأكولات المنزلية لا تشتمل على أي مكسبات طعام أو أي ألوان صناعية.مقادير عمل بسكويت النشادر
- زبدة “½ كيلو”
- سكر بودرة “¾ كوب”
- بيض أحمر “عدد ٢”
- دقيق أبيض “كيلو”
- نشادر “خمسة عشر غرامًا”
- فانيليا “ملعقة صغيرة فقط”
- بيكنج بودر ” ملعقة صغيرة فقط”
- أولًا ضعي الزبدة داخل الخلاط الكهربائي ومعها السكر، واتركيهم حتى يتم التجانس، ثم أضيفي البيض مع الزبدة والسكر بالتدريج، ومن ثم أضيفي إليهم النشادر والفانيليا.
- بعد ذلك أضيفي الدقيق والبيكنج بودر للمزيج مع الاستمرار في الخفق لبضع دقائق بسرعة خفيفة، حتى تتكون عندك عجينة طرية.
- ومن ثم اتركي العجينة حتى ١٥ دقيقة لترتاح، لكي تقومي بإدخالها الفرن بعد ذلك.
- قم قومي بتسخين الفرن حتى 150°، وبعدها قومي بتشكيل العجينة على شكل أصابع طويلة.
- بعد ذلك قومي بإحضار صينية لتضعين بها الأصابع التي قمتِ بتشكيلها.
- في النهاية؛ قومي بإدخال البسكويت للفرن حتى تلت إلى أن يصير لونه ذهبيًّا.
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بسكويت النشادر يكون من بين الأنواع الخاصة بالبسكويت اللذيذ والهش، إذ يعد المكون الرئيسي في تلك الحلوى هو مادة النشادر، فهي تمنح البسكويت أفضل وأقوى رائحة، كما أن النشادر تقوم بإعطائه خلال الخبز رائحة جميلة، كما أن البيكنج صودا والنشادر وصودا الخبز، جميعها عوامل تخمرية تتسم بالكثير من الخصائص المتنوعة وتمنح نتائج مذهلة للخبز بوجه عام.بسكويت النشادر
كل الأمهات يُفضلن إعداد الطعام المُحبب لأبنائهم من البيت، وذلك لكي يُحافظن على صحتهم، والأمهات أدرى بكل ما يُقدمونه لأنه من صنع يدهن، كما أنها تتردد دومًا بما يتم شرائه من الطعام والمأكولات الجاهزة، حيث أن التي ليست محضرة بالمنزل تشتمل على ألوان صناعية ومكسبات الطعام، على عكس المأكولات الأخرى التي تُحضر بالمنزل، فالمأكولات المنزلية لا تشتمل على أي مكسبات طعام أو أي ألوان صناعية.مقادير عمل بسكويت النشادر
- زبدة “½ كيلو”
- سكر بودرة “¾ كوب”
- بيض أحمر “عدد ٢”
- دقيق أبيض “كيلو”
- نشادر “خمسة عشر غرامًا”
- فانيليا “ملعقة صغيرة فقط”
- بيكنج بودر ” ملعقة صغيرة فقط”
- أولًا ضعي الزبدة داخل الخلاط الكهربائي ومعها السكر، واتركيهم حتى يتم التجانس، ثم أضيفي البيض مع الزبدة والسكر بالتدريج، ومن ثم أضيفي إليهم النشادر والفانيليا.
- بعد ذلك أضيفي الدقيق والبيكنج بودر للمزيج مع الاستمرار في الخفق لبضع دقائق بسرعة خفيفة، حتى تتكون عندك عجينة طرية.
- ومن ثم اتركي العجينة حتى ١٥ دقيقة لترتاح، لكي تقومي بإدخالها الفرن بعد ذلك.
- قم قومي بتسخين الفرن حتى 150°، وبعدها قومي بتشكيل العجينة على شكل أصابع طويلة.
- بعد ذلك قومي بإحضار صينية لتضعين بها الأصابع التي قمتِ بتشكيلها.
- في النهاية؛ قومي بإدخال البسكويت للفرن حتى تلت إلى أن يصير لونه ذهبيًّا.
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