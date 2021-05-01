أسرار تحضير سلطة الرنجة اللذيذة لشم النسيم بسهولة

سلطة الرنجة ، هي من ضمن المقبلات ذات المذاق الشهي التي تُعد بعيد الفطر المبارك، كما أن هناك أشخاص تكون مكتفية بها في وجبتها الخاصة بالغداء، فهي تشتمل على الكثير من الفوائد، كما أن إعدادها سلس للغاية، فإذا كنتِ لا تعرفين ماذا تُعدي من وجبات، فتستطيعين أن تقومي بتحضير سلطة الرنجة وابتعدي عن حيز الأكلات التقليدية التي صارت شائعة ولا تُعجب أسرتك.

هناك عدة خيارات تستطيعين أن تختاري من خلالها الطبق الذي ترغبين في تحضيره، ولكن سلطة الرنجة هي طبق سهل التحضير ويمتاز بمذاقه الرائع واستمتاع على العناصر الغذائية الصحية الجسم، بالإضافة إلى أن تحضير هذا الطبق يوفر على الأمهات وقتهم، كما أنه طبق جديد ليس تقليدي كالخضار والأرز وغيره.

طماطم مكعبات

خل

رنجة “½ كيلو”

فلفل رومي “ثمرة”

بصل أخضر

بصل أبيض

زيت

طحينة “ملعقة كبيرة”

قطعي كلًا من البصل الأبيض والأخضر لمكعبات.

ومن ثم قومي بتقطيع الطماطم والفلفل الرومي لمكعبات ذات حجم صغير.

قومي بنها الرنجة عن طريق إزالة الشوك الذي يوجد بها، ومن ثم تقطيعها لقطع صغيرة.

ضعي الطحينة والخل على الرنجة مع التحريك، ومن ثم أضيفي الخضروات التي قمتِ بتقطيعها إليها.

في النهاية ضعيها بطبق التقديم وقدميها مع الخبز.