أسرار تحضير بسكويت الاكلير الفرنسي بالخطوات في المنزل

من أشهي الحلويات الفرنسية التي تلقت اعجاب من الجميع في مختلف البلدان هو الاكلير، فله مذاق مميز جدًا وقوم طري وهامش بالإضافة انه سهل الإعداد ويقبل حشوات متنوعة منها حشوة الشوكولاتة والفراولة والكاستر وغيرهم من الحشوات، وهو لا يقتصر على الطعم فقط بل يحتوى قيمة غذائية متنوعة بسبب احتوائه على البيض والزبدة وغيرهم من المكونات ذو القيم الغذائية.

بسكويت الاكلير الفرنسي

يبحث عن طريقة اعداده الكثيرين سبب طعمة وخفته بالإضافة إلى امكانية إعداده بسهوله جدًا فهو لا يستغرق أي وقت بنكهات وحشوات متنوعة.

طريقة إعداد الاكلير

الكثيرين منا يبحثنا من أجل الوصول إلى الطريقة الصحية لإعداد الاكلير على الطريقة الفرنسية الأصلية، وإليكم مكونات الاكلير على الطريقة الفرنسية

كوب من الدقيق.

4 حبات من البيض.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الماء.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع ملعقة من الملح الناعم.

مقدار اصبع من الزبدة.

عليكِ بنخل الدقيق جيدًا للتخلص من الهواء الموجود بداخلة.

قومي بإضافة كمية الملح المحددة على الدقيق واتركيهم جانبًا.

في إناء عميق على نار هادئة قومي بإضافة الماء و الزبدة وقلبيهم جيدًا ثم اضفي السكر بشكل تدريجي مع استمرار التقليب واتركي الخليط على النار.

بعد تأكدِ من تتجانس خليط الزبدة عليك القيام بإضافة خليط الدقيق بصورة متدرجة مع التقليب جيدا وبسرعه بدون توقف على نار هادئة لمدة دقيقتين.

قومي بإضافة البيض على الخليط عدد بيضه بيضه مع التأكد من ذوبان البيض في خليط الدقيق.

قومي بوضع العجينة في كيس التزين الخاص بك، ثم قومي بتشكيلها في صينية مستطيلة مدهون بطبقة من الزبدة.

يفضل أن تتركِ مسافات بين الأصابع التي قمتي بتشكيلها.

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق ،ثم على درجة حرارة 125 لمدة 25 دقيقة.

انتظري مرور الوقت ثم قومي بإخراج هذه الحلوى اللذيذة واختاري الحشوة التي تناسب وضيفيها بداخلة .

طريقة تحضير الاكلير على الطريقة الفرنسية