أسرار تحضير طاجن ورق العنب باللحمه اللذيذ في المنزل

طاجن ورق العنب باللحمه يعتبر من الوجبات الرئيسية والمتكاملة الفوائد والأركان لتقديمها على مائدة الطعام الخاصة بك ويعتبر من الأطباق المميزة والمحبة لجميع أفراد الأسرة ويتم تقديم طاجن ورق العنب باللحمة خصوصاً في العزومات المختلفة داخل العائلات، وسوف نقوم بتوضيح طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة تستطيع إعداده وتقديمه لأسرتك بمنتهى السهولة.

طاجن ورق العنب باللحمه

من الطواجن المحبة بين جميع أفراد الأسرة وتستطيعين إعداده وتقديمه لأفراد أسرتك بمجموعة من الخطوات البسيطة سوف نقوم بتوضيحها في المقال التالي لأنه طاجن ورق العنب باللحم من الأطباق اللذيذة والتي يطلبها الجميع ويتم إعدادها كطبق رئيسي يقدم على المائدة خصوصاً في العزومات الكبيرة.

ثلاثة أكواب من الأرز الأبيض.

كيلو من ورق العنب.

ثلاثه بصلات مفرومه ناعم.

كوب من عصير الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة.

أثنان ونصف كوب من الشبت والكزبرة والبقدونس المفروم ناعم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

سبع ملاعق دبس الرمان.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

اثنين ونصف كوب من مرقة اللحم.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ليمونة مقطعة إلى شرائح.

أربع ملاعق من الزيت.

أربع ملاعق من الزبدة.

كيلو من اللحم ثم تقطيعه.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأبيض.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

شرائح طماطم.

شرائح بصل.

نضع إناء عميق على النار ونضع به الزبدة مع الزيت بعد ذلك نضع البصل المفروم ويتم تقليبه علي النار قليلاً.

نبدأ بإضافة عصير الطماطم مع دبس الرمان بعد ذلك نضيف الزعتر والفلفل الأسود والملح والصلصة.

نبدأ بإضافة الخضرة المفرومة مع الأرز إلى الخليط السابق ويتم تقليبه على النار جيداً ثم بعد ذلك يتم رفع الإناء من على النار.

نضع إناء آخر على النار ونضع فيه الزيت مع الزبدة ثم بعد ذلك نضع قطع اللحم ويتم تقليبها جيداً ثم نضع الفلفل الأبيض مع جوزة الطيب.

نحضر طاجن من الفخار ونضع بداخله شرائح البصل مع شرائح الطماطم ثم نبدأ بوضع قطع اللحم.

نقوم بعد ذلك بحشو ورق العنب بالخلطة التي تم اعدادها ونبدأ بوضعها فوق اللحم حتى يمتلئ الطاجن.

نبدأ بإضافة مرقة اللحم إلى طاجن ورق العنب مع عصير الليمون و ونبدأ بوضع شرائح الليمون أيضا على الوجه مع دبس الرمان.

نبدأ بإدخال الطاجن إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 50 دقيقة.

بعد ذلك نبدأ بإخراجهم وتقديمهم وبالهناء والشفاء.

مكونات طاجن ورق العنب باللحمهالمقادير اللازمة لتسوية اللحمطريقة تحضير طاجن ورق العنب باللحمه