اعرفي الوصفة الأصلية لعمل حلى عش السرايا اللذيذ في البيت

نقدم لكم حلى عش السرايا حيث أن عش السرايا من أجمل الوجبات التي يتم تقديمها داخل الوطن العربي ويفضلها مجموعة كبيرة من الناس ويحبها الكبير والصغير وسوف نقوم بتقديم طريقة إعداده بمجموعة من الخطوات البسيطة تستطيعين إعداده وتقديمه لأولادك في البيت بمنتهى السهولة.

عش السرايا

جددى في عمل الحلويات لأولادك و قومي بتقديم عش السرايا حلوى خفيفة وسهلة تستطيعين عملها في المنزل بمجموعة من المكونات البسيطة وسوف نقوم بتوضيح طريقة عمله والمقادير اللازمة لإعداد عش السرايا بمنتهى السهولة.

كيلو من عيش التوست.

ثلاثة أكواب من السكر.

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الزهر.

فستق مطحون للتزيين.

ثلاثة أكواب من اللبن.

أربع ملاعق كبيرة من النشا.

علبة كاملة من القشطة.

ملعقتين ونصف من ماء الزهر.

ملعقتين ونصف صغيرتين من ماء الورد.

نبدأ بإدخال القشطة في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الاستخدام.

نحضر إناء متوسط الحجم ونضعها على النار ونضع به اللبن ويتم تدفئته قليلاً ويتم رفعه من على النار قبل أن يوصل إلى درجه الغليان.

يتم إضافة ماء الورد وماء الزهر والسكر ويتم تقليب جميع المكونات جيداً بعد ذلك تبدأ بإضافة النشا مع التقليب المستمر والسريع.

نبدأ بإضافة القشطة مع التحريك والتقليب المستمر لكي لا يتكتل الخليط ونقلب الخليط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات و تختلط جيداً.

تظل هذه المكونات على نار هادئة حتى يتكون خليط له قوام متماسك.

يتم وضع خبز التوست في صينية و يتم إدخاله في الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي ويتحمس قليلاً.

نضع قطع التوست في طبق التقديم ثم بعد ذلك يتم وضع الشربات عليه وأن نتاكد من أن جميع قطع التوست قد وضع عليها كمية كافية من الشربات.

يتم توزيع القشطة على قطع التوست التي تم وضع الشربات عليها و يتم تغطية جميع قطع في قطع التوست بالقشطة ونضع بعد ذلك عيش التوست داخل الثلاجة حتى يتماسك جيداً ثم نبدأ بتزيينها بالفستق المفروم ونقدمه بارداً وبالهناء والشفاء.

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