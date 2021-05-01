كنافه الفنجان الفاخرة بالمكسرات احلي واسرع طريقة كنافة في 10 دقائق

كنافه الفنجان الفاخرة بالمكسرات طريقة متنوعة وجديدة في عمل الكنافه، ويمكن صنعها بسهولة وببساطة باستخدام أكواب صغيرة أو متوسطة (هذه واحدة من العديد من خدمات الكنافه المختلفة)، حيث يمكن تحويله إلى شكل أصبع ، ويمكن استخدامه أيضًا كصينية، ويمكن إضافة حشوات مختلفة حسب الحاجة، ومن حيث الشكل، تعتبر هذه الطريقة من الطرق المفضلة للأطفال، ويمكن تزيينه بشكل جميل بجوز الهند أو اللوز حسب الحاجة وله طعم لذيذ، وذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل كنافه الفنجان بالمكسرات بطريقة بسيطة وفريدة. مقادير كنافه الفنجان بالمكسرات 250 غ عجينة الكنافه (كمية قليلة)

1/4 كوب سكر بودرة

كوب زبدة مذابة

لوز مقطع، عيون الجمل أو فستق مقطع

2 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة قليلة من القرفة

ماء ورد مغلي

زبدة كبيرة رائعة

قطر (أو الشيرة) طريقة تحضير كنافه الفنجان المحشية طريقة تحضير كنافه الفنجان بالمكسرات بسيطة جدا ويمكن استكمالها بالخطوات التالية:

في وعاء كبير، نعجن ونفرك الكنافه جيداً حتى تصبح هشة للغاية، ونقطع الخيوط بمقص نظيف.

أضف الكمية المناسبة من السمن السائل إلى خليط الصحن وحرك المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض.

نحضر كوب متوسط ​​الحجم، نضع كمية معينة من الكنافه في المنتصف، ثم نعمل على إضافة طبقة من جوز الهند والفول السوداني والزبيب، أو يمكنك إضافة اللوز المفروم حسب الحاجة.

في المنتصف، ثم نعمل على إضافة طبقة من جوز الهند والفول السوداني والزبيب، أو يمكنك إضافة اللوز المفروم حسب الحاجة. ثم نضيف طبقة أخرى من الكنافه ونضغط عليها جيداً لتشكيل شكل الكوب ونحاول أن نجعل الوجه متساوياً.

نضيف القليل من السمن إلى الصينية المتوسطة، ثم نسكب الكوب في الصينية، وكرر هذه الخطوة مع طريقة كونا المتبقية حتى تكتمل.

وذلك مع مراعاة تسخين الفرن مسبقًا، يجب إدخال الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية وإبقائه ذهبيًا.

نقوم بخروجها من الفرن ونسقيها بالقطر البارد وهي لا تزال ساخنة، مغطاة بجوز الهند والمكسرات. طريقة عمل شربات كنافه الفنجان المحشية نضع القدر على النار، ثم نسكب الماء المحلى، ونقلب جيداً، ونضعه على النار ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف عصير الليمون، ثم ضعه على الموقد حتى يغلي لمدة عشر دقائق، أخرجه من الموقد، اتركه يبرد، ثم نغمر كنافه الفنجان المحشية بالمكسرات فيه، ثم ضعه قليلاً لامتصاص الشربات، ومن الأفضل تغطيتها. الوسوم

كنافه الفنجان الفاخرة بالمكسرات طريقة متنوعة وجديدة في عمل الكنافه، ويمكن صنعها بسهولة وببساطة باستخدام أكواب صغيرة أو متوسطة (هذه واحدة من العديد من خدمات الكنافه المختلفة)، حيث يمكن تحويله إلى شكل أصبع ، ويمكن استخدامه أيضًا كصينية، ويمكن إضافة حشوات مختلفة حسب الحاجة، ومن حيث الشكل، تعتبر هذه الطريقة من الطرق المفضلة للأطفال، ويمكن تزيينه بشكل جميل بجوز الهند أو اللوز حسب الحاجة وله طعم لذيذ، وذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل كنافه الفنجان بالمكسرات بطريقة بسيطة وفريدة. مقادير كنافه الفنجان بالمكسرات 250 غ عجينة الكنافه (كمية قليلة)

1/4 كوب سكر بودرة

كوب زبدة مذابة

لوز مقطع، عيون الجمل أو فستق مقطع

2 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة قليلة من القرفة

ماء ورد مغلي

زبدة كبيرة رائعة

قطر (أو الشيرة) طريقة تحضير كنافه الفنجان المحشية طريقة تحضير كنافه الفنجان بالمكسرات بسيطة جدا ويمكن استكمالها بالخطوات التالية:

في وعاء كبير، نعجن ونفرك الكنافه جيداً حتى تصبح هشة للغاية، ونقطع الخيوط بمقص نظيف.

أضف الكمية المناسبة من السمن السائل إلى خليط الصحن وحرك المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض.

نحضر كوب متوسط ​​الحجم، نضع كمية معينة من الكنافه في المنتصف، ثم نعمل على إضافة طبقة من جوز الهند والفول السوداني والزبيب، أو يمكنك إضافة اللوز المفروم حسب الحاجة.

في المنتصف، ثم نعمل على إضافة طبقة من جوز الهند والفول السوداني والزبيب، أو يمكنك إضافة اللوز المفروم حسب الحاجة. ثم نضيف طبقة أخرى من الكنافه ونضغط عليها جيداً لتشكيل شكل الكوب ونحاول أن نجعل الوجه متساوياً.

نضيف القليل من السمن إلى الصينية المتوسطة، ثم نسكب الكوب في الصينية، وكرر هذه الخطوة مع طريقة كونا المتبقية حتى تكتمل.

وذلك مع مراعاة تسخين الفرن مسبقًا، يجب إدخال الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية وإبقائه ذهبيًا.

نقوم بخروجها من الفرن ونسقيها بالقطر البارد وهي لا تزال ساخنة، مغطاة بجوز الهند والمكسرات. طريقة عمل شربات كنافه الفنجان المحشية نضع القدر على النار، ثم نسكب الماء المحلى، ونقلب جيداً، ونضعه على النار ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف عصير الليمون، ثم ضعه على الموقد حتى يغلي لمدة عشر دقائق، أخرجه من الموقد، اتركه يبرد، ثم نغمر كنافه الفنجان المحشية بالمكسرات فيه، ثم ضعه قليلاً لامتصاص الشربات، ومن الأفضل تغطيتها.

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