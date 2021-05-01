أسرار عمل النوتيلا بالبندق الشهية في المنزل بالخطوات

كثير من الأشخاص يعشقون تناول شوكولاتة النوتيلا لأن طعمها لذيذ، كما يوجد أنواع كثيرة من الشيكولاتة التي تغري كل الأقوال والشباب، كما ظهر منها أواه متعددة الأشكال والطعم، كما يمكن استخدام الشوكولاتة في كثير من الوصفات مثل حشو المخبوزات بها أو تزين أنواع الكيكات والمخبوزات.أسرار عمل النوتيلا بالبندق
نوع من أنواع الشيكولاتة وتعد هذه الشيكولاتة مميزة بالنسبة للأطفال، لأنه سائلة يمكن عمل بعض السندوتشات منها، ولذلك كثير من الأمهات يفضلن شراء النوتيلا وأو البحث عن أفضل الطرق لعمل النوتيلاطريقة عمل النوتيلا
من أبسط الطرق بالإضافة إلى مكوناتها سهلة وبسيطة، كما يمكن تحضيرها في دقائق معدودة مكوناتها بسيطة وهي:
- كوب من السكر
- ربع كوب زيت ذرة
- حبات بندق صغيرة
- نصف كوب كاكاو
- كوب لبن خالي الدسم ( حسب سمك الشوكولاتة)
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح بسيطة.
للحصول على شوكولاتة النوتيلا لابد من اتباع أهم الخطوات الآتية والالتزام بكل المعايير.
- قومي بتحميص البندق على النار، ثم قومي بفركه واتركيه حاليًا من الطبقة الخارجية ثم اتركيها جانبًا، ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- أضيفي الحليب والسكر والفانيليا، و الكاكاو والزيت في الخلاط الكهربائي واستمر بالخلاط لمدة 3دقائق، ثم ضعيه في وعاء وقومي بعمل حمام بخار واستمري بالتقليب و هو على بخا النار.
- أضيفي البندق المكسر إلى الخليط السابق واستمري بالتقليب، وذلك حتى تحصلي على نوتيلا ناعمة، ذو طعم مميز، قوام نصف سائل.
- قومي بتصفية الشيكولاتة بغربال واسع نوعًا ما، وذلك لم يكون ناعم صافي خالي من أي تكتلات.
- اتركي الخليط يبرد قليلًا وبهذا الشكل يكون جاهزة للاستعمال، وبذلك نكون قد حصلنا على النوتيلا من داخل المنزل بالسهل الخطوات وأقل تكلفة.
- يمكن وضع النوتيلا في برطمان زجاجي ووضعها في الثلاجة لحين الاستعمال، أو عمل السندوتشات او تزين المخبوزات بها فور تحضرها حتى تكون ساخنة.
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كثير من الأشخاص يعشقون تناول شوكولاتة النوتيلا لأن طعمها لذيذ، كما يوجد أنواع كثيرة من الشيكولاتة التي تغري كل الأقوال والشباب، كما ظهر منها أواه متعددة الأشكال والطعم، كما يمكن استخدام الشوكولاتة في كثير من الوصفات مثل حشو المخبوزات بها أو تزين أنواع الكيكات والمخبوزات.أسرار عمل النوتيلا بالبندق
نوع من أنواع الشيكولاتة وتعد هذه الشيكولاتة مميزة بالنسبة للأطفال، لأنه سائلة يمكن عمل بعض السندوتشات منها، ولذلك كثير من الأمهات يفضلن شراء النوتيلا وأو البحث عن أفضل الطرق لعمل النوتيلاطريقة عمل النوتيلا
من أبسط الطرق بالإضافة إلى مكوناتها سهلة وبسيطة، كما يمكن تحضيرها في دقائق معدودة مكوناتها بسيطة وهي:
- كوب من السكر
- ربع كوب زيت ذرة
- حبات بندق صغيرة
- نصف كوب كاكاو
- كوب لبن خالي الدسم ( حسب سمك الشوكولاتة)
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح بسيطة.
للحصول على شوكولاتة النوتيلا لابد من اتباع أهم الخطوات الآتية والالتزام بكل المعايير.
- قومي بتحميص البندق على النار، ثم قومي بفركه واتركيه حاليًا من الطبقة الخارجية ثم اتركيها جانبًا، ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- أضيفي الحليب والسكر والفانيليا، و الكاكاو والزيت في الخلاط الكهربائي واستمر بالخلاط لمدة 3دقائق، ثم ضعيه في وعاء وقومي بعمل حمام بخار واستمري بالتقليب و هو على بخا النار.
- أضيفي البندق المكسر إلى الخليط السابق واستمري بالتقليب، وذلك حتى تحصلي على نوتيلا ناعمة، ذو طعم مميز، قوام نصف سائل.
- قومي بتصفية الشيكولاتة بغربال واسع نوعًا ما، وذلك لم يكون ناعم صافي خالي من أي تكتلات.
- اتركي الخليط يبرد قليلًا وبهذا الشكل يكون جاهزة للاستعمال، وبذلك نكون قد حصلنا على النوتيلا من داخل المنزل بالسهل الخطوات وأقل تكلفة.
- يمكن وضع النوتيلا في برطمان زجاجي ووضعها في الثلاجة لحين الاستعمال، أو عمل السندوتشات او تزين المخبوزات بها فور تحضرها حتى تكون ساخنة.
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