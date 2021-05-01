أسرار عمل النوتيلا بالبندق الشهية في المنزل بالخطوات

كثير من الأشخاص يعشقون تناول شوكولاتة النوتيلا لأن طعمها لذيذ، كما يوجد أنواع كثيرة من الشيكولاتة التي تغري كل الأقوال والشباب، كما ظهر منها أواه متعددة الأشكال والطعم، كما يمكن استخدام الشوكولاتة في كثير من الوصفات مثل حشو المخبوزات بها أو تزين أنواع الكيكات والمخبوزات.

أسرار عمل النوتيلا بالبندق

نوع من أنواع الشيكولاتة وتعد هذه الشيكولاتة مميزة بالنسبة للأطفال، لأنه سائلة يمكن عمل بعض السندوتشات منها، ولذلك كثير من الأمهات يفضلن شراء النوتيلا وأو البحث عن أفضل الطرق لعمل النوتيلا

طريقة عمل النوتيلا

من أبسط الطرق بالإضافة إلى مكوناتها سهلة وبسيطة، كما يمكن تحضيرها في دقائق معدودة مكوناتها بسيطة وهي:

كوب من السكر

ربع كوب زيت ذرة

حبات بندق صغيرة

نصف كوب كاكاو

كوب لبن خالي الدسم ( حسب سمك الشوكولاتة)

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح بسيطة.

طريقة تحضير النوتيلا

للحصول على شوكولاتة النوتيلا لابد من اتباع أهم الخطوات الآتية والالتزام بكل المعايير.