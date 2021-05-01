سر نجاح السويسرول بالشيكولاتة الهش في المنزل بأقل التكاليف

تعد وصفة السويسرول أحد وصفات الكيك الناعم الذي يتميز بكونه طري وخفيف، يمكن أن يتم تنفيذ وصفة السويسرول بعدة أحجام مختلفة، ويتم إعداده بعدة طرق متميزة، فيمكن أن يتم عمل السويسرول بالشكولاتة ويمكن أن يتم عمل السويسرول بالمربى، توجد أنواع عديدة من الحلويات منها الحلويات الشرقية ومنها الحلويات الغربية، وأحد أصناف تلك الحلويات هو السويسرول، والذي يتميز بأنه من ألذ أنواع الحلويات وأسهلها في التنفيذ.

سر نجاح السويسرول بالشيكولاتة

طريقة تنفيذ السويسرول سهلة ويمكن تنفيذها في المنزل بمنتهى اليسر، فهو لا يتطلب مكونات كثيرة، كما أنه لا يتطلب مجهود أو وقت في التنفيذ، في هذا المقال سوف نتعرف على المقادير اللازمة لعمل السويسرول وطريقة التحضير الخاصة به.

مقدار ربع كيلو جرام دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

مقدار ربع كوب كاكاو بودرة.

كمية صغيرة من الملح الأبيض.

مقدار نصف ملعقة بيكينج بودر تكون صغيرة الحجم.

خمسة بيضات مخفوقة، ويتم فصل البياض عن الصفار.

كوب كامل من السكر الناعم.

مقدار ربع كوب فانيليا سائلة.

في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة تكون عالية تصل إلى حوالي 180 درجة، ثم نقوم بتثبيت الرف الشبكي الأوسط في الفرن. يتم إحضار إناء عميق نقوم فيه بنخل الدقيق، ثم نقوم بإضافة الكاكاو والبيكنج بودر والملح وبعدها يتم إضافة مكونات الخليط إليهم. نقوم بتشغيل المضرب الكهربائي في إناء الخليط ونخلط بين المكونات بشكل جيد، بعدها نقوم بإضافة بياض البيض بشكل تدريجي، ثم نقوم بالخلط بحذر وهدوء حتى تتجانس مكونات الخليط. نقوم بإحضار صينية فرن ويتم وضع بها خليط السويسرول، ونضع الصينية في الفرن لمدة خمسة دقائق. بعد أن يتم تسوية الخليط نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها السكر الناعم. يتم لف العجينة على شكل رول، وهكذا تصبح وصفة السويسرول جاهزة.

مكونات عمل السويسرولطريقة تنفيذ السويسرول