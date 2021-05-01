كيفية عمل صبغة الشعر باللون الأسود في البيت بمكونات طبيعية من المنزل

صبغة الشعر باللون الأسود من الألوان التي ترغب النساء في تطبيقه، باعتبار أن اللون الأسود يمنح إطلالة أكثر شباب وجاذبية، ولكن يتساءل بعض النساء عن كيفية تطبيقة، وهل صبغة الشعر بهذا اللون يتعارض مع الحديث النبوي الشريف؟ ام يختص بحالة معينة وكيف يتم صبغ الشعر في المنزل، هذا ما يتم توضيحه.

صبغة الشعر باللون الأسود

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صبغ الشعر بالسواد الكاتم، سواء كان بغرض إخفاء الشعر الأبيض أو تزيين للزوج، ولكن هذا الحديث لا يحرم صبغ الشعر في المطلق سواء كان بالصبغة الطبيعة أم الصناعية، ولكنه استثنى اللون الأسود فقط، كما يمكن صبغ الشعر بالكثير من الألوان مثل اللون بين الأسود والأحمر أو البني الغامق الذي يعطي نفس التأثير.

كما أن الشعر الأسود تتميز به النساء العربيات وخاصة نساء الخليج العربي، الذين يريدون الحفاظ على هذا اللون المميز لهن مع التقدم في العمر، حيث يظهر بعض المشيب فيردنا إخفاء مع الحفاظ على اللون الأسود دون تغييره، لذلك يتساءل البعض عن كيفية صبغ الشعر باللون الأسود، الذي يجعل المرأة تبدو أصغر سننا.

صبغ الشعر باللون الأسود في المنزل

انتشرت في الفترة الأخيرة طرق صبغ الشعر باستخدام مواد طبيعية في المنزل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنها أقل ضررا للشعر بل تغذى وتعالج الشعر، كما تعطي مظهر طبيعي، بخلاف الصبغات الكيمائية والتي تضر الشعر والذي حذر منها الكثير من خبراء التجميل في مجال العناية بالشعر.

ويمكن صبغ الشعر باللون الأسود في المنزل من خلال استخدام الحنة الطبيعية مع إضافة الشاي الأسود والخل وزيت الزيتون والمرمرية وخلطها ووضعها على الشعر لمدة عدة ساعات مما تعطي اللون الأسود الذي يكون مثل سواد الشعر الطبيعي، كما أنه يخفي الشعر الأبيض ويغذي الشعر ويمنحه أكثر طولا.