اسرار الغريبة الناعمة الدايبة على أصولها بتاعة زمان اللي بتدوب في البوء ب4 مكونات

اسرار الغريبة الناعمة الدايبة على أصولها بتاعة زمان هي من الحلويات الأساسية لكل أسرة مصرية خلال العيد، لذا يمكنك الوصول إلى المطعم في دقيقتين، وهذا سيوفر لك طرقًا سهلة لتحضير الغريبة في المنزل ويوفر لك سر جعل الغريبة سلسة ولذيذة. اسرار الغريبة الناعمة الدايبة على أصولها بتاعة زمان كوبان من الدقيق.

كوب واحد من السمن البلدي.

1/2 كوب من سكر البودرة.

رشة قليلة من الفانيليا. طريقة عمل الغريبة السمن البارد قومي بوضعه في إناء العجن.

السكر البودرة المنخل قومي بوضعه في السمن البارد، واستخدمي الخلاط الكهربائي أو العجانة الكهربائية أو اليدوي لبدء الخفق بسرعة منخفضة (باستخدام مضرب البيض) لمدة دقيقة واحدة.

زد سرعة العجن لأعلى سرعة واستمر في الخلط حتى تصبح الزبدة كريمية ورقيقة.

قومي بإضافة الفانيليا وقلبي لمدة دقيقة.

نضيف الدقيق المنخل ونخفق على سرعة منخفضة حتى يختفي الطحين.

غطي الغريبة الناعمه بكيس طعام وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

ابدأ بتشكيل الغريبه في شواية مغطاة بورق الزبدة.

أدخل الشواية في الرف الأوسط للفرن المسخن مسبقًا على درجة 140.

الغريبة تستغرق حوالي 10 دقائق.

بعد أن يتحول الجزء السفلي من الغريبة الناعمه إلى اللون الذهبي، أخرج المقلاة من الفرن وضعها على الصاج حتى تبرد

إلى اللون الذهبي، أخرج المقلاة من الفرن وضعها على الصاج حتى تبرد بالكامل وتلتصق ببعضها البعض. طريقة عمل الغريبة المحشية المكونات: كوب ونصف سمن

نصف كوب من سكر البودرة

استخدام بياض البيضة

ملعقة قليلة من الفانيليا

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق مكونات الحشوة: كوب من مسحوق الفستق

عسل أو شراب

قليل من الملح طريقة التحضير: نفضي السمنة والسكر حتى يتحول الخليط إلى اللون الأبيض ويصبح قشدة ناعمة.

بياض البيض يتم إضافته مع الفانيليا.

كذلك يضاف الدقيق بشكل تدريجي للحصول على عجينة لزجة، ناعمة، ناعمة وغير لزجة.

ضعي العجينة في الثلاجة لمدة ساعة.

الفستق يتم مزجه وخلطه مع القطر من أجل الحصول على عجينة لزجة، ثم تُلف إلى كرات صغيرة.

تعجن عجينة الغريبة الدايبة إلى كرات متساوية، ثم تحشى كل حبة بخليط الفستق.

إلى كرات متساوية، ثم تحشى كل حبة بخليط الفستق. ضعيها في صينية الفرن واخبزيها في فرن متوسط ​​الحجم لمدة 8 إلى 10 دقائق دون تغيير لونها.

اتركه يبرد قبل إزالته من الصينية. الوسوم

اسرار الغريبة الناعمة الدايبة على أصولها بتاعة زمان هي من الحلويات الأساسية لكل أسرة مصرية خلال العيد، لذا يمكنك الوصول إلى المطعم في دقيقتين، وهذا سيوفر لك طرقًا سهلة لتحضير الغريبة في المنزل ويوفر لك سر جعل الغريبة سلسة ولذيذة. اسرار الغريبة الناعمة الدايبة على أصولها بتاعة زمان كوبان من الدقيق.

كوب واحد من السمن البلدي.

1/2 كوب من سكر البودرة.

رشة قليلة من الفانيليا. طريقة عمل الغريبة السمن البارد قومي بوضعه في إناء العجن.

السكر البودرة المنخل قومي بوضعه في السمن البارد، واستخدمي الخلاط الكهربائي أو العجانة الكهربائية أو اليدوي لبدء الخفق بسرعة منخفضة (باستخدام مضرب البيض) لمدة دقيقة واحدة.

زد سرعة العجن لأعلى سرعة واستمر في الخلط حتى تصبح الزبدة كريمية ورقيقة.

قومي بإضافة الفانيليا وقلبي لمدة دقيقة.

نضيف الدقيق المنخل ونخفق على سرعة منخفضة حتى يختفي الطحين.

غطي الغريبة الناعمه بكيس طعام وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

ابدأ بتشكيل الغريبه في شواية مغطاة بورق الزبدة.

أدخل الشواية في الرف الأوسط للفرن المسخن مسبقًا على درجة 140.

الغريبة تستغرق حوالي 10 دقائق.

بعد أن يتحول الجزء السفلي من الغريبة الناعمه إلى اللون الذهبي، أخرج المقلاة من الفرن وضعها على الصاج حتى تبرد

إلى اللون الذهبي، أخرج المقلاة من الفرن وضعها على الصاج حتى تبرد بالكامل وتلتصق ببعضها البعض. طريقة عمل الغريبة المحشية المكونات: كوب ونصف سمن

نصف كوب من سكر البودرة

استخدام بياض البيضة

ملعقة قليلة من الفانيليا

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق مكونات الحشوة: كوب من مسحوق الفستق

عسل أو شراب

قليل من الملح طريقة التحضير: نفضي السمنة والسكر حتى يتحول الخليط إلى اللون الأبيض ويصبح قشدة ناعمة.

بياض البيض يتم إضافته مع الفانيليا.

كذلك يضاف الدقيق بشكل تدريجي للحصول على عجينة لزجة، ناعمة، ناعمة وغير لزجة.

ضعي العجينة في الثلاجة لمدة ساعة.

الفستق يتم مزجه وخلطه مع القطر من أجل الحصول على عجينة لزجة، ثم تُلف إلى كرات صغيرة.

تعجن عجينة الغريبة الدايبة إلى كرات متساوية، ثم تحشى كل حبة بخليط الفستق.

إلى كرات متساوية، ثم تحشى كل حبة بخليط الفستق. ضعيها في صينية الفرن واخبزيها في فرن متوسط ​​الحجم لمدة 8 إلى 10 دقائق دون تغيير لونها.

اتركه يبرد قبل إزالته من الصينية.

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