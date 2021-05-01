كريم القهوة والنشا لتبييض الجسم والبشرة والتخلص من الاماكن الداكنة وازالة سواد السنين

كريم القهوة والنشا لتبييض الجسم والبشرة الذي يعتبر من أهم أنواع الماسكات الطبيعية التي يتم استخدامها للعناية بالبشرة والقضاء على مشاكلها المتنوعة، حيث أن نقاء وصفاء البشرة على أن تكون خالية من أي عيوب تعيق جمالها ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من الفتيات، ولكن التعرض لعوامل الجو والتعب والإرهاق كل هذا يكون له تأثير سلبي على شكل البشرة، لذا تهتم في أن تقوم بتحضير العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة للبشرة ومن بينهم كريم القهوة والنشا لتبييض الجسم والبشرة تعالي معي لتتعرفي عليه ولتستفيدي منه. كريم القهوة والنشا لتبييض الجسم والبشرة بإمكانك الآن القيام بعمل كريم القهوة والنشا في المنزل والاستفادة من فوائده الرائعة للعناية بالبشرة: المكونات: ماء دافئ.

ملعقة من مسحوق القهوة.

ملعقة من مسحوق النشا.

القليل من ماء الورد. طريقة التحضير: كريم القهوة والنشا لتبييض الجسم والبشرة نبدأ بوضع القهوة في كمية مناسبة من ماء الورد ويضاف لها القليل من الماء الدافئ في إناء عميق صغير.

نبدأ بوضع القهوة في كمية مناسبة من ماء الورد ويضاف لها القليل من الماء الدافئ في إناء عميق صغير. نقوم بخلط المكونات معاً حتى أن تذوب تماماً، وبعد ذلك نقوم بوضع مسحوق النشا مع المزيج وتقلب المكونات سوياً بشكل جيد حتى تتجانس معاً ونحصل على قوام كريمي.

نقوم بتوزيع الماسك بالتساوي على البشرة وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يجف.

نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ بعد انتهاء المدة بشكل جيد، ومن الأفضل أن نقوم بتمرير مكعب من الثلج على البشرة مع عمل حركات دائرية للقيام بغلق المسام وللحصول على نتائج أفضل. ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة نقوم بخلط ملعقتين من النشا وملعقتين من مسحوق الأرز، وملعقة من عسل النحل وثلاث ملاعق من اللبن وتقلب المكونات معاً حتى نحصل على عجينة متجانسة.

من ثم نقوم بتطبيق الخليط على الاماكن الداكنة بالجسم وعلى الوجه والرقبة، يترك على البشرة لمدة ربع ساعة ومن ثم يشطف الوجه بالماء البارد مع الفرك ويتم تكرار الماسك مرتين من كل أسبوع سوف تلاحظين نتيجة مذهله مع تفتيح سريع في الجسم والبشرة والاماكن الداكنة. الوسوم

كريم القهوة والنشا لتبييض الجسم والبشرة الذي يعتبر من أهم أنواع الماسكات الطبيعية التي يتم استخدامها للعناية بالبشرة والقضاء على مشاكلها المتنوعة، حيث أن نقاء وصفاء البشرة على أن تكون خالية من أي عيوب تعيق جمالها ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من الفتيات، ولكن التعرض لعوامل الجو والتعب والإرهاق كل هذا يكون له تأثير سلبي على شكل البشرة، لذا تهتم في أن تقوم بتحضير العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة للبشرة ومن بينهم كريم القهوة والنشا لتبييض الجسم والبشرة تعالي معي لتتعرفي عليه ولتستفيدي منه. كريم القهوة والنشا لتبييض الجسم والبشرة بإمكانك الآن القيام بعمل كريم القهوة والنشا في المنزل والاستفادة من فوائده الرائعة للعناية بالبشرة: المكونات: ماء دافئ.

ملعقة من مسحوق القهوة.

ملعقة من مسحوق النشا.

القليل من ماء الورد. طريقة التحضير: كريم القهوة والنشا لتبييض الجسم والبشرة نبدأ بوضع القهوة في كمية مناسبة من ماء الورد ويضاف لها القليل من الماء الدافئ في إناء عميق صغير.

نبدأ بوضع القهوة في كمية مناسبة من ماء الورد ويضاف لها القليل من الماء الدافئ في إناء عميق صغير. نقوم بخلط المكونات معاً حتى أن تذوب تماماً، وبعد ذلك نقوم بوضع مسحوق النشا مع المزيج وتقلب المكونات سوياً بشكل جيد حتى تتجانس معاً ونحصل على قوام كريمي.

نقوم بتوزيع الماسك بالتساوي على البشرة وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يجف.

نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ بعد انتهاء المدة بشكل جيد، ومن الأفضل أن نقوم بتمرير مكعب من الثلج على البشرة مع عمل حركات دائرية للقيام بغلق المسام وللحصول على نتائج أفضل. ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة نقوم بخلط ملعقتين من النشا وملعقتين من مسحوق الأرز، وملعقة من عسل النحل وثلاث ملاعق من اللبن وتقلب المكونات معاً حتى نحصل على عجينة متجانسة.

من ثم نقوم بتطبيق الخليط على الاماكن الداكنة بالجسم وعلى الوجه والرقبة، يترك على البشرة لمدة ربع ساعة ومن ثم يشطف الوجه بالماء البارد مع الفرك ويتم تكرار الماسك مرتين من كل أسبوع سوف تلاحظين نتيجة مذهله مع تفتيح سريع في الجسم والبشرة والاماكن الداكنة.

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