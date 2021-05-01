اسرار الفطير المشلتت الفلاحي بخطوات بسيطة واحلي من الجاهز

اسرار الفطير المشلتت الفلاحي بخطوات بسيطة بالمنزل حيث أنه له مكانة كبيرة لدى الكثير من الأشخاص ويتواجد بشكل كبير في المحلات والمطاعم ويرغب العديد من السيدات من القيام بشرائه من الخارج، ولكنهم بظل الظروف الحالية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وأصبحنا نقوم بكل ما نرغب به في المنزل، حرصنا أيضاً أن نقوم بعمل بالتعرف على اسرار الفطير المشلتت الفلاحي بخطوات بسيطة وبطعم لا يقاوم. اسرار الفطير المشلتت الفلاحي بخطوات بسيطة تعرفي معنا على طريقة بسيطة ومتبعة لعمل الفطير المشلتت بالمنزل على الطريقة الفلاحي الأصيلة ونفس الطعم والريحة جربيها الآن: المكونات: 3 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

سمن والقليل من الملح.

كوب من الماء النقي.

القليل من عصير الليمون. طريقة التحضير: تحضير الفطير المشلتت الفلاحي في إناء عميق نقوم بمزج كلاً من الدقيق والملح والسكر معاً بالخلاط الكهربائي ويتم العمل على سرعة متوسطة لعدة دقائق.

الفلاحي في إناء عميق نقوم بمزج كلاً من الدقيق والملح والسكر معاً بالخلاط الكهربائي ويتم العمل على سرعة متوسطة لعدة دقائق. نقوم بإضافة الماء وعصير الليمون تدريجياً للخليط ويتم تشغيله على سرعة 7 دقائق حتى أن نحصل على قوام ناعم.

نقوم بوضع العجينة بإناء من البلاستيك عميق ونقوم بعجنه باليدين مرة أخرى لعدة دقائق.

ومن ثم نقوم بتقسيم العجين لقطع متساوية الحجم ويتم تشكيلها على شكل أسطواني.

نقوم بوضع القطع بإناء مسطح مدهون بالزيت.

ونقوم بتغليفها بورق النايلون وتترك العجينة حتى ترتاح حتى أن ترتاح وتخمر ويزداد حجمها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

حتى ترتاح حتى أن ترتاح وتخمر ويزداد حجمها لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نقوم بوضع كلاً من السمن والزيت بإناء صغير وتخلط المكونات معاً بمعلقة صغيرة وتوضع على سطح أملس وتفرد وتشكل دائرياً.

من ثم توضع بالصينية مع القيام بتكرار المهمة على أن يتم وضع بين كل قطعة وأخرى القليل من السمن.

نقوم بوضع القطه بالفرن الساخن وتترك لمدة ثلث ساعة حتى تمام النضج وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا. الوسوم

اسرار الفطير المشلتت الفلاحي بخطوات بسيطة بالمنزل حيث أنه له مكانة كبيرة لدى الكثير من الأشخاص ويتواجد بشكل كبير في المحلات والمطاعم ويرغب العديد من السيدات من القيام بشرائه من الخارج، ولكنهم بظل الظروف الحالية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وأصبحنا نقوم بكل ما نرغب به في المنزل، حرصنا أيضاً أن نقوم بعمل بالتعرف على اسرار الفطير المشلتت الفلاحي بخطوات بسيطة وبطعم لا يقاوم. اسرار الفطير المشلتت الفلاحي بخطوات بسيطة تعرفي معنا على طريقة بسيطة ومتبعة لعمل الفطير المشلتت بالمنزل على الطريقة الفلاحي الأصيلة ونفس الطعم والريحة جربيها الآن: المكونات: 3 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

سمن والقليل من الملح.

كوب من الماء النقي.

القليل من عصير الليمون. طريقة التحضير: تحضير الفطير المشلتت الفلاحي في إناء عميق نقوم بمزج كلاً من الدقيق والملح والسكر معاً بالخلاط الكهربائي ويتم العمل على سرعة متوسطة لعدة دقائق.

الفلاحي في إناء عميق نقوم بمزج كلاً من الدقيق والملح والسكر معاً بالخلاط الكهربائي ويتم العمل على سرعة متوسطة لعدة دقائق. نقوم بإضافة الماء وعصير الليمون تدريجياً للخليط ويتم تشغيله على سرعة 7 دقائق حتى أن نحصل على قوام ناعم.

نقوم بوضع العجينة بإناء من البلاستيك عميق ونقوم بعجنه باليدين مرة أخرى لعدة دقائق.

ومن ثم نقوم بتقسيم العجين لقطع متساوية الحجم ويتم تشكيلها على شكل أسطواني.

نقوم بوضع القطع بإناء مسطح مدهون بالزيت.

ونقوم بتغليفها بورق النايلون وتترك العجينة حتى ترتاح حتى أن ترتاح وتخمر ويزداد حجمها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

حتى ترتاح حتى أن ترتاح وتخمر ويزداد حجمها لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نقوم بوضع كلاً من السمن والزيت بإناء صغير وتخلط المكونات معاً بمعلقة صغيرة وتوضع على سطح أملس وتفرد وتشكل دائرياً.

من ثم توضع بالصينية مع القيام بتكرار المهمة على أن يتم وضع بين كل قطعة وأخرى القليل من السمن.

نقوم بوضع القطه بالفرن الساخن وتترك لمدة ثلث ساعة حتى تمام النضج وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.

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