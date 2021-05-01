بكوبان من الحليب حضري الكعك باللبن الخفيف في البيت مثل أشهر المحلات

الكعك باللبن يتسم بمذاقه الرائع، وهو يقوم بإعداده الأشخاص بالأعياد، إذ أنه من المعتاد أن يقوم الناس بتحضيره بعيد الفطر، ويقوموا بتناوله مع الشاي، أو الشاي بالحليب، وبالتحديد بعيد الفطر يقوم الأشخاص بالإفطار على هذا الكعك في الصباح، كما أن صنعه يُدخل السرور والبهجة في قلوب الأطفال، وكذلك الكبار، فهو يرمز للسعادة.

هناك أصناف كثيرة ومختلفة من البسكويت والكعك التي تقوم الأم بتحضيرها من البيت، وتُقدمها لأسرتها وعائلتها، فمن بين أصناف الكعك هذه، يأتي الكعك باللبن، فهو من أشهى الحلويات التي سنقوم بالتحدث عنها باستفاضة من حيث طريقة التحضير والمكونات.

زبدة مذابة “مائتان وخمسون غرام”

حليب سائل “عدد ٢ كأس”

سكر أبيض بودرة “كيلوغرام”

حليب “٢ ملعقة كبيرة”

طحين “كيلو وربع”

جوزة الطيب “ملعقة واحدة فقط صغيرة”

باكنج باودر “ملعقة ونص كبيرة”

خميرة فورية “ملعقة كبيرة”