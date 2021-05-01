بكوبان من الحليب حضري الكعك باللبن الخفيف في البيت مثل أشهر المحلات

الكعك باللبن يتسم بمذاقه الرائع، وهو يقوم بإعداده الأشخاص بالأعياد، إذ أنه من المعتاد أن يقوم الناس بتحضيره بعيد الفطر، ويقوموا بتناوله مع الشاي، أو الشاي بالحليب، وبالتحديد بعيد الفطر يقوم الأشخاص بالإفطار على هذا الكعك في الصباح، كما أن صنعه يُدخل السرور والبهجة في قلوب الأطفال، وكذلك الكبار، فهو يرمز للسعادة.الكعك باللبن
هناك أصناف كثيرة ومختلفة من البسكويت والكعك التي تقوم الأم بتحضيرها من البيت، وتُقدمها لأسرتها وعائلتها، فمن بين أصناف الكعك هذه، يأتي الكعك باللبن، فهو من أشهى الحلويات التي سنقوم بالتحدث عنها باستفاضة من حيث طريقة التحضير والمكونات.مكونات الكعك باللبن
- زبدة مذابة “مائتان وخمسون غرام”
- حليب سائل “عدد ٢ كأس”
- سكر أبيض بودرة “كيلوغرام”
- حليب “٢ ملعقة كبيرة”
- طحين “كيلو وربع”
- جوزة الطيب “ملعقة واحدة فقط صغيرة”
- باكنج باودر “ملعقة ونص كبيرة”
- خميرة فورية “ملعقة كبيرة”
- في البداية ضعي السكر والطحين والزبدة المذابة، والمحلب، والحليب، وجوزة الطيب، والباكنج باودر، والخميرة بوعاء عميق، ومن ثم اعجبني المقادير حتى تتكون معكِ عجينة لينة القوام.
- ومن ثم، اتركي العجينة إلى أن تختمر حتى نصف ساعة، لكي تقومي بتشكيلها بالخطوة الآتية.
- قومي بأخذ جزء صغير من تلك العجينة التي قمتِ بتحضيرها مع صنع شريط طويل منه، ولفه مع بعضه حول ذاته، حتى تنالي على كعكه، ومن ثم كرري تلك الخطوة إلى أن تنفذ الكمية.
- قومي بوضع ورقة زبدة بصينية الفرن، ومعها قطه الكعك، ومن ثم اتركيها لترتاح حتى ٣ ساعات مستمرة.
- بعد ذلك اتركي الفرن ليسخن حتى درجة حرارة وسط على أن تكون ١٨٠°.
- وأخيرًا؛ قومي بإدخال الصينية إلى الفرن، مع خبزها حتى ١٥ دقيقة، إلى أن ينضج، يكون لونه ذهبي.
الوسوم
الكعك باللبن يتسم بمذاقه الرائع، وهو يقوم بإعداده الأشخاص بالأعياد، إذ أنه من المعتاد أن يقوم الناس بتحضيره بعيد الفطر، ويقوموا بتناوله مع الشاي، أو الشاي بالحليب، وبالتحديد بعيد الفطر يقوم الأشخاص بالإفطار على هذا الكعك في الصباح، كما أن صنعه يُدخل السرور والبهجة في قلوب الأطفال، وكذلك الكبار، فهو يرمز للسعادة.الكعك باللبن
هناك أصناف كثيرة ومختلفة من البسكويت والكعك التي تقوم الأم بتحضيرها من البيت، وتُقدمها لأسرتها وعائلتها، فمن بين أصناف الكعك هذه، يأتي الكعك باللبن، فهو من أشهى الحلويات التي سنقوم بالتحدث عنها باستفاضة من حيث طريقة التحضير والمكونات.مكونات الكعك باللبن
- زبدة مذابة “مائتان وخمسون غرام”
- حليب سائل “عدد ٢ كأس”
- سكر أبيض بودرة “كيلوغرام”
- حليب “٢ ملعقة كبيرة”
- طحين “كيلو وربع”
- جوزة الطيب “ملعقة واحدة فقط صغيرة”
- باكنج باودر “ملعقة ونص كبيرة”
- خميرة فورية “ملعقة كبيرة”
- في البداية ضعي السكر والطحين والزبدة المذابة، والمحلب، والحليب، وجوزة الطيب، والباكنج باودر، والخميرة بوعاء عميق، ومن ثم اعجبني المقادير حتى تتكون معكِ عجينة لينة القوام.
- ومن ثم، اتركي العجينة إلى أن تختمر حتى نصف ساعة، لكي تقومي بتشكيلها بالخطوة الآتية.
- قومي بأخذ جزء صغير من تلك العجينة التي قمتِ بتحضيرها مع صنع شريط طويل منه، ولفه مع بعضه حول ذاته، حتى تنالي على كعكه، ومن ثم كرري تلك الخطوة إلى أن تنفذ الكمية.
- قومي بوضع ورقة زبدة بصينية الفرن، ومعها قطه الكعك، ومن ثم اتركيها لترتاح حتى ٣ ساعات مستمرة.
- بعد ذلك اتركي الفرن ليسخن حتى درجة حرارة وسط على أن تكون ١٨٠°.
- وأخيرًا؛ قومي بإدخال الصينية إلى الفرن، مع خبزها حتى ١٥ دقيقة، إلى أن ينضج، يكون لونه ذهبي.
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